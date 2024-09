5 sai lầm tai hại 'tài mới' thường mắc phải khi lái ô tô

Lái ô tô là hoạt động đòi hỏi sự tập trung, kiến thức, sự thận trọng và kinh nghiệm. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian khoảng 2 - 3 tháng đầu tiên khi điều khiển ô tô, việc thiếu kinh nghiệm cũng như tâm lý lo ngại hay lơ đãng... thường không ít tài xế, đặc biệt là tài mới thường mắc phải lỗi cơ bản.



Các tài mới thường mắc phải những lỗi cơ bản Ảnh: B.H

Những lỗi này tưởng chừng rất bình thường, nhưng lại có thể khiến lái xe bị xử phạt vi phạm luật giao thông, thậm chí còn có thể gây ra tai nạn cho chính bản thân cùng các phương tiện khác khi tham gia giao thông. Dưới đây là 5 sai lầm tai hại các 'tài mới' thường mắc phải khi lái ô tô:

1. Quên sử dụng đèn xi-nhan khi chuyển làn, chuyển hướng

Bật đèn tín hiệu (đèn xi-nhan" trước khi chuyển làn, chuyển hướng là thao tác cần thiết khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông để báo hiệu cho người cùng phương tiện khác biết được xe của bạn đang di chuyển theo hướng nào. Bật đèn xi-nhan tưởng chừng đã trở thành thói quen khi lái xe nhưng trong thực tế không ít "tài mới" thường quên thao tác này khi lái ô tô. Việc "lái mới" quên bật đèn tín hiệu hay bật quá bất ngờ khi cho xe chuyển làn đường, chuyển hướng không chỉ gây nguy hiểm cho chính bản thân mà rất dễ gây tai nạn cho những phương tiện khác cùng tham gia giao thông.

2. Không quan sát không gian xung quanh khi lái ô tô

Một lỗi phổ biến khác mà những người mới lái ô tô thường mắc phải là không quan sát điều không gian xung quanh. Thường những người mới lái xe thường chỉ tập trung nhìn về phía trước mà không để ý đến không gian xung quanh, do đó rất dễ dẫn đến các tình huống va chạm.

Một lỗi phổ biến khác mà người mới lái ô tô thường mắc phải là không quan sát không gian xung quanh Ảnh: B.H

Quan sát không gian xung quanh là một trong những điều quan trọng khi lái xe để tránh tình trạng va quẹt với xe máy hay các phương tiện phía sau bất ngờ vượt lên. Vì lý do này, các tài xế có kinh nghiệm khi lái xe thường liếc nhìn vào các gương chiếu hậu. Khi bao quát được xung quanh xe, tài xế sẽ cảnh giác hơn với những thứ khác như người đi bộ và các phương tiện khác và tránh được các tình huống bất ngờ dễ dẫn đến tai nạn.

3. Không nắm vững thao tác xử lý khi đỗ ô tô

Đỗ xe là một trong những điều quan trọng nhất mà mỗi người lái xe ô tô phải nắm vững. Mặc dù vậy, việc đỗ xe có vẻ giống như một bài kiểm tra khó đối với những tài mới. Việc những người mới lái ô tô không nắm vững kỹ thuật đỗ xe và gặp khó khăn khi đỗ xe tại các không gian hẹp không phải là điều hiếm gặp. Đã có không hình tình huống được camera ghi lại lái xe lúng túng, loay hoay mất khá nhiều thời gian mà vẫn không đỗ được xe đúng vị trí, nhất là những khu vực hạn chế về không gian hay bãi xe đông.

Việc không nắm vững thao tác xử lý khi đỗ ô tô có thể khiến các tài mới lúng túng khi xử lý và dễ dẫn đến va chạm với các vật thể hay phương tiện xung quanh. Vì vậy, những người mới lái xe nên học kỹ thuật đỗ xe đúng cách trước khi lái xe ở nơi công cộng.

Không ít tình huống khi tham gia giao thông, các tài xế đặc biệt là tài mới thường bị bất ngờ, hoảng sợ và phanh gấp Ảnh: B.H





4. Phanh gấp

Không ít tình huống khi tham gia giao thông, các tài xế đặc biệt là tài mới thường bị bất ngờ, hoảng sợ và phanh gấp. Phanh gấp có thể khiến xe mất lái, tăng nguy cơ xảy ra tai nạn. Đây là một trong những sai lầm tai hại nhất mà người mới lái xe ô tô thường mắc phải. Để tránh điều này, hãy chú ý quan sát, duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước, phanh chậm và có kiểm soát.

5. Không giữ khoảng cách an toàn

Ngoài việc phanh gấp, một sai lầm tai hại khác mà những người mới lái ô tô thường mắc phải là không giữ khoảng cách an toàn. Giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước là một trong những chìa khóa để tránh tai nạn. Những người mới lái xe thường bám sát xe phía trước nên không kịp phản ứng khi xe phía trước phanh gấp. Vì lý do này, những người mới lái xe phải luôn duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước để tránh những điều không mong muốn xảy ra.