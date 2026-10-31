5 thiết bị điện tử nên sửa chữa thay vì mua mới

Năm 2026 chứng kiến giá thiết bị công nghệ tăng vọt và nhiều mặt hàng có nguy cơ tiếp tục trở nên đắt đỏ hơn. Thay vì chi một khoản tiền lớn để đổi mới thiết bị mỗi năm, việc tự sửa chữa hoặc đưa máy đến các cơ sở dịch vụ chuyên nghiệp là giải pháp thiết thực hơn.

Dữ liệu từ iFixit và các chuyên gia công nghệ cho thấy nhiều dòng sản phẩm có thiết kế linh hoạt, phù hợp để khắc phục hỏng hóc thay vì loại bỏ hoàn toàn. Dưới đây là 5 thiết bị điện tử có chi phí khắc phục sự cố chỉ bằng một nửa hoặc ít hơn so với mua mới.

Các dòng iPhone từ thế hệ 15 trở lên

Toàn bộ các phiên bản iPhone ra mắt từ năm 2023, gồm cả iPhone 17 Pro, đều đạt điểm số sửa chữa đáng nể từ iFixit nhờ việc hỗ trợ người dùng tự thay màn hình và pin. Cụm pin trên iPhone 17 Pro được cố định bằng các ốc vít Torx có thể tháo rời, đồng thời Apple cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn và bán pin thay thế với giá 119 USD (khoảng 3 triệu đồng).

Đối với người dùng muốn sửa chữa chuyên nghiệp, Apple cũng cung cấp gói bảo hiểm AppleCare+ với phí 110 USD mỗi năm để nhận quyền sửa chữa sự cố không giới hạn. Ngoài ra, việc lựa chọn các cửa hàng bên thứ ba có mức giá rẻ hơn, nhưng dịch vụ chính hãng vẫn được ưu tiên để duy trì giá trị bán lại của máy.

Tai nghe không dây dễ thay thế linh kiện

Nhiều sự cố trên tai nghe như rách đệm tai, lỗi dây cáp hoặc chai pin hoàn toàn có thể khắc phục được với chi phí dịch vụ thông thường khoảng vài trăm ngàn đồng. Mức phí này tiết kiệm hơn rất nhiều so với việc đầu tư một bộ tai nghe trùm đầu cao cấp hoàn toàn mới.

Những sự cố đơn giản của tai nghe không dây vẫn có thể tự sửa chữa ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH RTINGS

Một số dòng sản phẩm hiện nay còn được thiết kế dạng mô-đun để người dùng tự thao tác tại nhà. Tiêu biểu như Fairphone Fairbuds XL đạt điểm sửa chữa tuyệt đối từ iFixit khi cho phép thay thế mọi bộ phận mà không cần dụng cụ, hay Sony WH-1000XM6 dễ tháo mở nhờ sử dụng ốc vít thay vì keo dán.

Máy tính để bàn tự ráp và mini PC tiêu chuẩn

Người dùng tự lắp ráp máy tính có lợi thế lớn trong việc tự sửa chữa, khi chi phí thay thế một ổ cứng SSD gắn trong hiện tại khoảng hơn 2 triệu đồng, thay vì phải bỏ ra một số tiền lớn để tậu một dàn máy mới, đặc biệt là giữa cơn bão giá linh kiện của hiện tại. Quy trình bảo dưỡng và thay thế linh kiện hỏng hóc trên các dàn máy cá nhân này diễn ra rất quen thuộc và nhanh chóng.

Thay thế linh kiện PC tại nhà khá quen thuộc với nhiều người ẢNH: HP

Với máy tính bộ, khả năng sửa chữa phụ thuộc vào từng thương hiệu, khi một số hãng như Dell và HP thường dùng linh kiện độc quyền khó nâng cấp. Ngược lại, các sản phẩm như Beelink Mini S13 lại nhận được nhiều đánh giá tích cực vì có thể dễ dàng tháo rời để sửa chữa chỉ bằng một chiếc tua vít 4 cạnh.

TV màn hình phẳng hỏng nguồn hoặc cổng kết nối

Các đại lý kinh doanh ước tính có tới 30% trường hợp TV hỏng hóc thực sự đáng để sửa chữa thay vì thay mới. Khi gặp sự cố về tụ điện hoặc bộ nguồn, người dùng có thể mua linh kiện thay thế để tự xử lý tại nhà, hoặc chi thêm một ít chi phí đưa đến cho thợ chuyên nghiệp để sửa lại cổng HDMI.

Tuy nhiên, việc thay màn hình khi bị nứt vỡ hoặc dính điểm chết gần như không mang lại hiệu quả kinh tế vì chi phí tương đương mua tấm nền mới. Bên cạnh đó, các dòng TV OLED đã sử dụng hết tuổi thọ chạm ngưỡng 100.000 giờ hoặc gặp hiện tượng lưu ảnh cũng không còn khả năng khắc phục.

Đồng hồ thông minh thuộc dòng Google Pixel Watch

Các thế hệ Pixel Watch gần đây, tiêu biểu là mẫu Pixel Watch 5 ra mắt năm 2026, nhận mức điểm sửa chữa 9/10 từ iFixit nhờ thiết kế hỗ trợ tháo lắp màn hình, pin và dây đeo dễ dàng. Mức độ thân thiện này vượt trội hơn hẳn so với các sản phẩm cạnh tranh trực tiếp đến từ Apple hay Samsung.

Tính dễ sửa chữa của đồng hồ thông minh Google Pixel được đánh giá cao ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SMARTWATCHBANDEN

Google cung cấp linh kiện và tài liệu chính thức với mức giá màn hình thay thế cho Pixel Watch 4 trở lên từ 93 USD, tức chưa bằng 1/4 giá mua máy mới. Người dùng có thể yêu cầu báo giá qua số sê-ri và mang thiết bị đến sửa trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.