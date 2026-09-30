Sau thời gian khá ổn định, giá xăng dầu tại Việt Nam tăng mạnh trong kỳ điều hành ngày 24.9. Theo đó, xăng E10 RON 95-III có giá 27.080 đồng/lít, tăng 1.450 đồng; xăng E5 RON 92 tăng 1.260 đồng, lên 26.390 đồng/lít. Với những người thường xuyên sử dụng ô tô, đặc biệt là xe chạy xăng, dầu, mức tăng này khiến chi phí nhiên liệu trở thành một khoản đáng kể trong ngân sách sử dụng xe. Nhiều tài xế vì vậy thay đổi thói quen lái xe để tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên, không phải cách nào cũng mang lại hiệu quả, trái lại còn có thể khiến ô tô hao xăng hơn.

Dưới đây là 5 thói quen lái xe tưởng tiết kiệm nhưng có thể khiến ô tô hao xăng hơn:

Lái ô tô chạy chậm để "tiết kiệm xăng"

Một trong những suy nghĩ khá phổ biến của người lái ô tô là chạy càng chậm thì xe càng ít tốn xăng. Tuy nhiên, tốc độ thấp không đồng nghĩa với mức tiêu hao nhiên liệu thấp. Khi chạy quá chậm, đặc biệt trong điều kiện phải liên tục tăng tốc, giảm tốc và duy trì xe ở cấp số thấp, động cơ có thể hoạt động không hiệu quả. Xe cũng mất nhiều thời gian hơn để đạt tốc độ phù hợp, trong khi tài xế có thể phải đạp ga nhiều lần để duy trì chuyển động.

Vì vậy, thay vì cố chạy thật chậm, tài xế nên duy trì tốc độ phù hợp điều kiện giao thông, tăng tốc đều và giữ tốc độ ổn định khi có thể Ảnh: BÁ HÙNG

Với ô tô số tự động, hộp số hiện đại thường có khả năng tự lựa chọn cấp số phù hợp dựa trên tốc độ, tải động cơ và độ mở bướm ga. Vì vậy, thay vì cố chạy thật chậm, tài xế nên duy trì tốc độ phù hợp điều kiện giao thông, tăng tốc đều và giữ tốc độ ổn định khi có thể. Tài xế cũng nên quan sát xa để chủ động giảm tốc khi phía trước có đèn đỏ, qua đường, ùn tắc hoặc phương tiện đang di chuyển chậm. Việc hạn chế tình trạng vừa tăng tốc rồi lại phanh gấp sẽ giúp giảm lượng nhiên liệu tiêu hao không cần thiết.

Đạp ga nhẹ nhàng để tăng tốc nhưng kéo dài thời gian ở cấp số thấp

Nhiều người cho rằng, đạp ga càng nhẹ thì xe càng ít xăng. Cách nghĩ này đúng ở chỗ không nên tăng tốc đột ngột, nhưng đạp ga quá nhẹ và mất quá nhiều thời gian để đạt tốc độ cần thiết cũng không phải cách tối ưu.

Đặc biệt với xe số tự động, nếu tốc độ tăng quá chậm trong khi hộp số chưa chuyển lên cấp cao hơn, động cơ có thể phải duy trì vòng tua tương đối lâu. Khi đó, xe vẫn tiêu thụ nhiên liệu trong khoảng thời gian dài để đạt tốc độ mong muốn.

Đạp nhẹ ga và mất quá nhiều thời gian để đạt tốc độ cần thiết cũng không phải cách tối ưu Ảnh: BÁ HÙNG

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc tài xế nên đạp ga mạnh. Cách phù hợp là tăng tốc vừa phải, đều và dứt khoát, sau đó duy trì tốc độ ổn định khi đường sá cho phép. Với xe số sàn, người lái cũng cần chuyển số phù hợp với tốc độ và điều kiện vận hành, tránh để động cơ hoạt động ở vòng tua quá cao hoặc quá thấp trong thời gian dài.

Tắt máy liên tục khi dừng xe trong thời gian ngắn

Tắt động cơ khi phải dừng lâu có thể hạn chế lượng nhiên liệu tiêu hao do xe chạy không tải. Tuy nhiên, việc tắt máy rồi khởi động lại liên tục trong những lần dừng rất ngắn không phải lúc nào cũng mang lại lợi ích.

Trong thực tế, nếu xe chỉ dừng đèn đỏ chờ vài chục giây để chờ phương tiện phía trước nhích lên, hay tạm dừng xe để chờ người thân… việc liên tục tắt/bật động cơ vừa gây bất tiện, vừa không phải cách sử dụng phù hợp. Nhiều mẫu ô tô hiện nay đã được trang bị hệ thống Start/Stop, có khả năng tự động tắt động cơ khi xe dừng và khởi động lại khi người lái tiếp tục di chuyển. Hệ thống này được nhà sản xuất tính toán để giảm thời gian động cơ hoạt động không tải.

Việc tắt máy rồi khởi động lại liên tục trong những lần dừng rất ngắn không phải lúc nào cũng mang lại lợi ích Ảnh: BÁ HÙNG

Vì vậy, tài xế không nên áp dụng một cách máy móc việc tắt máy mỗi khi xe dừng. Với những lần dừng lâu, chẳng hạn chờ người trong thời gian dài, việc tắt động cơ có thể hợp lý hơn. Nhưng trong điều kiện giao thông liên tục thay đổi, người lái cần ưu tiên khả năng kiểm soát xe và an toàn.

Chạy xe với lốp non vì nghĩ xe "êm" và bám đường hơn

Lốp xe thiếu chút hơi để đạt áp suất tiêu chuẩn khiến ô tô có cảm giác vận hành "mềm" hơn khi đi qua những đoạn đường xấu. Đây là lý do một số tài xế cố tình giảm áp suất lốp với suy nghĩ xe sẽ "êm" và bám đường hơn. Tuy nhiên, lốp non lại làm tăng lực cản lăn, khiến động cơ phải làm việc nhiều hơn để duy trì chuyển động. Điều này có thể khiến mức tiêu hao nhiên liệu tăng.

Lốp non lại làm tăng lực cản lăn, khiến động cơ phải làm việc nhiều hơn để duy trì chuyển động có thể khiến mức tiêu hao nhiên liệu tăng Ảnh: BÁ HÙNG

Không chỉ vậy, áp suất lốp thấp còn ảnh hưởng đến khả năng điều khiển, độ ổn định của xe và sự phân bổ nhiệt trên lốp. Khi chạy đường dài hoặc ở tốc độ cao, những yếu tố này càng đáng lưu ý. Tài xế nên kiểm tra áp suất lốp định kỳ, nhất là trước những chuyến đi xa. Thông số áp suất khuyến nghị thường được nhà sản xuất ghi trên tem ở cột cửa hoặc vị trí nắp bình nhiên liệu. Không nên bơm lốp theo cảm giác "êm" hay "cứng" khi lái xe. Áp suất phù hợp phải dựa trên thông số kỹ thuật của từng mẫu xe.

Xuống dốc về N để "xe trôi, không tốn xăng"

Đây là một trong những quan niệm phổ biến nhưng tiềm ẩn rủi ro. Khi xuống dốc, nếu chuyển cần số về N khiến động cơ tách khỏi hệ truyền động và phải duy trì vòng tua không tải. Khi đó, động cơ vẫn tiêu thụ nhiên liệu để duy trì hoạt động.

Trong khi đó, ở nhiều ô tô phun xăng điện tử hiện đại, khi xe đang xuống dốc, tài xế nhả chân ga và hộp số vẫn ở cấp số phù hợp, hệ thống quản lý động cơ có thể giảm hoặc ngắt phun nhiên liệu trong điều kiện thích hợp. Khi đó, động cơ đồng thời tạo lực hãm giúp kiểm soát tốc độ xe.

Khi chuyển sang chế độ số N, động cơ vẫn phải duy trì vòng tua không tải Ảnh: BÁ HÙNG

Khi chuyển sang chế độ số N, động cơ vẫn phải duy trì vòng tua không tải. Quan trọng hơn, xe mất khả năng hãm bằng động cơ, khiến người lái phải phụ thuộc nhiều hơn vào hệ thống phanh, đây là điều tiềm ẩn nhiều rủi ro, mất an toàn cao, đặc biệt khi xuống những đoạn dốc dài. Việc liên tục sử dụng phanh có thể khiến hệ thống phanh nóng lên, ảnh hưởng đến hiệu quả phanh. Do đó, thay vì về N để xe "trôi", tài xế nên giữ cấp số phù hợp với điều kiện đường sá, kiểm soát tốc độ và sử dụng phanh đúng cách.

Trong bối cảnh giá xăng dầu tăng, lái xe đều chân ga, hạn chế tăng giảm tốc không cần thiết, giữ đúng áp suất lốp và bảo dưỡng xe đúng định kỳ thường mang lại hiệu quả thực tế hơn những mẹo "tiết kiệm xăng" truyền miệng.