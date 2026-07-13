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5 thói quen sau 7 giờ tối gây hại cho tim
Video Sức khỏe

5 thói quen sau 7 giờ tối gây hại cho tim

Trang Châu - Bùi Oanh
Nhiều nghiên cứu y khoa cho thấy các thói quen sinh hoạt buổi tối có mối liên hệ mật thiết đến sức khỏe tim mạch và chất lượng giấc ngủ. Việc ăn khuya, tiếp xúc ánh sáng xanh hay vận động mạnh, những thói quen sau 7 giờ tối có thể vô tình làm tăng huyết áp và kích hoạt hormone căng thẳng suốt đêm dài.

Dựa trên 20 năm kinh nghiệm lâm sàng, Tiến sĩ Sanjay Bhojraj, chuyên gia về tim mạch can thiệp và y học chức năng tại Mỹ chỉ ra 5 thói quen sau 7 giờ tối mà bạn cần từ bỏ ngay để bảo vệ trái tim. Sai lầm phổ biến nhất là thói quen ăn đêm muộn, đặc biệt là các thực phẩm giàu chất béo hoặc đường. Cơ thể chúng ta vốn không được thiết kế để xử lý lượng lớn thực phẩm vào ban đêm, việc này dễ gây rối loạn quá trình trao đổi chất, tăng mức insulin và là tác nhân trực tiếp dẫn đến béo phì cũng như các bệnh lý về tim.

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5 thói quen sau 7 giờ tối gây hại cho tim

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