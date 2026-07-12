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Bí quyết từ khung giờ ăn
Video Sức khỏe

Bí quyết từ khung giờ ăn

Trúc Đặng
Trúc Đặng
Không cần cắt giảm khẩu phần hay theo đuổi chế độ ăn kiêng khắt khe, chỉ cần kết thúc bữa ăn trước giờ ngủ khoảng 3 tiếng cũng có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Một nghiên cứu mới cho thấy thói quen đơn giản từ khung giờ ăn giúp cải thiện huyết áp, đường huyết và hỗ trợ tim mạch nếu được duy trì đều đặn.

Ăn tối muộn hoặc ăn vặt trước khi đi ngủ là thói quen phổ biến của nhiều người. Tuy nhiên, nghiên cứu từ Northwestern Medicine (Mỹ) cho thấy áp dụng khung giờ ăn tối trước khi ngủ ít nhất 3 giờ và duy trì khoảng 12 giờ nhịn ăn qua đêm có thể giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và chuyển hóa mà không cần cắt giảm lượng calo.

Theo nghiên cứu, những người có nguy cơ mắc hội chứng tim mạch – chuyển hóa sau khi áp dụng thói quen này đã ghi nhận huyết áp ban đêm giảm khoảng 3,5%, nhịp tim giảm gần 5%, đồng thời khả năng kiểm soát đường huyết và phản ứng insulin cũng được cải thiện.

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Khung giờ ăn nói lên điều gì ?

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