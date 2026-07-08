Khi cơ thể uống đủ nước, các khớp xương của bạn sẽ hoạt động trơn tru hơn nhờ nước chiếm phần lớn trong cấu trúc sụn, từ đó hỗ trợ ngăn ngừa bệnh gút và loại bỏ các độc tố gây viêm khớp. Ngoài ra, việc uống đủ nước trước và trong khi vận động sẽ giúp cơ thể bù đắp lượng mồ hôi thoát ra, tránh rơi vào trạng thái mất nước. Các chuyên gia khuyến nghị người dân nên cố gắng uống khoảng 200ml đến 300ml nước sau mỗi 10 đến 20 phút trong khi tập thể dục. Nếu để cơ thể thiếu nước, bạn sẽ ngay lập tức đối mặt với các triệu chứng như đi tiểu ít, khô miệng, thậm chí là chóng mặt, choáng váng và buồn nôn. Ngay cả não bộ cũng chịu tác động trực tiếp; tình trạng mất nước nhẹ có thể khiến các mô não co lại tạm thời, gây ra những cơn đau đầu âm ỉ và khiến bạn dễ cáu gắt, khó tập trung trong công việc.

Điều gì sẽ xảy ra khi cơ thể uống đủ nước?