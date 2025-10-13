Phát hiện mới: Điều gì xảy ra khi cơ thể thiếu nước?

Tuy nhiên, một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Journal of Applied Physiology cho thấy tình trạng này còn tác động sâu hơn: Việc thiếu nước có thể làm tăng vọt mức hoóc môn căng thẳng cortisol lên tới 50%, khiến cơ thể phản ứng mạnh mẽ hơn trước những áp lực thường ngày.

Nghiên cứu mới chỉ ra tác động nghiêm trọng của thiếu nước đến sức khỏe con người

Nghiên cứu được Đại học Liverpool John Moores (Anh) thực hiện nhằm tìm hiểu mối liên hệ giữa mức độ hydrat hóa và phản ứng sinh lý với stress.

Cần bổ sung nước khi vận động, thời tiết nóng hoặc cơ thể bị mất nước do bệnh lý ẢNH MINH HỌA: AI

Các tác giả đã chia những người tham gia thành hai nhóm: Một nhóm uống chưa tới 1,5 lít nước mỗi ngày; nhóm còn lại uống nước đủ theo khuyến nghị - khoảng 2 lít cho phụ nữ và 2,5 lít cho nam giới.

Sau một tuần duy trì thói quen sinh hoạt bình thường, các tình nguyện viên được yêu cầu tham gia bài kiểm tra căng thẳng mô phỏng, bao gồm phỏng vấn xin việc giả định và bài toán tư duy nhanh - hai tình huống được thiết kế để kích thích phản ứng stress tự nhiên, theo Scitech Daily.

Kết quả cho thấy nhóm cơ thể bị mất nước có nồng độ cortisol trong máu cao hơn đến hơn 50% so với nhóm uống đủ nước. Đây là bằng chứng rõ ràng cho thấy cơ thể mất nước không chỉ ảnh hưởng đến thể chất mà còn làm tăng phản ứng sinh học của cơ thể trước stress.

Vì sao cơ thể mất nước làm tăng stress?

Các nhà nghiên cứu giải thích hiện tượng này liên quan đến hoóc môn vasopressin - vốn thường được tiết ra khi cơ thể thiếu nước để giữ lại nguồn nước.

Tuy nhiên, vasopressin đồng thời kích hoạt trung tâm xử lý stress trong não, dẫn đến sự gia tăng mạnh của cortisol - hoóc môn chính gây căng thẳng. Nghĩa là khi cơ thể thiếu nước, não tự động "báo động" như thể đang gặp nguy hiểm, khiến bạn dễ cảm thấy căng thẳng hơn dù tình huống không thực sự nghiêm trọng.

Mẹo giữ nước

Theo các nhà khoa học, chỉ cần duy trì đủ nước có thể giúp cơ thể kiểm soát phản ứng stress tốt hơn, đặc biệt trong những thời điểm căng thẳng.

Các nhà khoa học khuyến nghị một số thói quen hydrat hóa đơn giản giúp giảm stress tự nhiên:

Uống nước đều đặn suốt cả ngày, nhất là trước khi gặp tình huống gây áp lực.

Theo dõi màu nước tiểu: Màu vàng nhạt cho thấy cơ thể đủ nước.

Ăn nhiều thực phẩm giàu nước như rau quả tươi.

Bổ sung nước khi vận động, thời tiết nóng hoặc cơ thể bị mất nước do bệnh lý.

Các nhà nghiên cứu kết luận: Duy trì đủ nước không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn giúp tâm lý vững vàng hơn trước căng thẳng. Trong thời đại áp lực liên tục, một chai nước có thể chính là "vũ khí bí mật" giúp bạn cân bằng và bền bỉ hơn mỗi ngày, theo Scitech Daily.