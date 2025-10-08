Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Các loại thực phẩm giúp cơ thể săn chắc hơn sau tuổi 50

Như Ý Đỗ
Như Ý Đỗ
08/10/2025 09:16 GMT+7

Cá béo, rau lá xanh, trứng... là những thực phẩm được chuyên gia khuyên dùng nhằm giúp xây dựng cơ bắp, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và giữ cơ thể khỏe mạnh sau tuổi 50.

Theo các chuyên gia, ngoài tập thể dục thì chế độ ăn uống có vai trò rất quan trọng trong việc duy trì sức khỏe. Dưới đây là những thực phẩm giúp cơ thể săn chắc hơn sau tuổi 50, theo trang Eat This, Not That (Mỹ).

Cá béo

Cá hồi và các loại cá béo khác là thực phẩm thiết yếu cho việc duy trì cân nặng sau 50 tuổi. Những loại cá này giàu axit béo omega-3, giúp giảm viêm và bảo vệ sức khỏe tim mạch cũng như não bộ, theo Collingwood.

Ngoài ra, cá béo còn cung cấp nguồn protein chất lượng cao giúp duy trì khối lượng cơ nạc.

Trứng

Trứng là nguồn protein hoàn chỉnh với đầy đủ các axit amin thiết yếu. Chúng còn chứa choline - rất quan trọng cho sức khỏe não bộ, vitamin D.

Chuyên gia: Các loại thực phẩm giúp cơ thể săn chắc hơn sau tuổi 50 - Ảnh 1.

Trứng, rau lá xanh... là những thực phẩm tốt cho sức khỏe, nhất là sau tuổi 50

Ảnh: AI

Rau lá xanh

Hãy ăn nhiều loại rau lá xanh như rau bina (spinach), cải xoăn (kale)... Chúng chứa nhiều canxi, magiê, vitamin K và chất chống oxy hóa, rất tốt cho xương và sức khỏe tim mạch. Lượng chất xơ cao còn hỗ trợ tiêu hóa và cân bằng đường huyết.

Quả mọng

Nếu bạn thèm đồ ngọt, hãy chọn một nắm quả mọng như việt quất, dâu tây và mâm xôi. Chúng giàu chất chống oxy hóa và chất xơ. Hỗ trợ sức khỏe não bộ, giảm viêm và giúp phục hồi sau tập luyện.

Các loại hạt

Các loại hạt như hạnh nhân, óc chó, hạt chia, hạt lanh là những thực phẩm bạn nên bổ sung. Chúng cung cấp chất béo lành mạnh, protein, chất xơ, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, tạo cảm giác no lâu và giúp ổn định đường huyết.

Các loại đậu

Các loại đậu là nguồn protein thực vật giàu chất xơ, giúp duy trì cơ bắp và hỗ trợ tiêu hóa. Ngoài ra, chúng còn dồi dào kali và magiê, rất tốt cho huyết áp và sức khỏe tim mạch.

Tin liên quan

Giảm huyết áp, mỡ máu, đường huyết sau tuổi 50: Bí quyết ở vitamin này!

Giảm huyết áp, mỡ máu, đường huyết sau tuổi 50: Bí quyết ở vitamin này!

Một đánh giá và phân tích tổng hợp quy mô lớn vừa được công bố trên tạp chí khoa học Engineering đã phát hiện sức mạnh bảo vệ chống lại các yếu tố nguy cơ tim mạch phổ biến từ một loại vitamin quen thuộc.

Khám phá thêm chủ đề

tuổi 50 Chất béo hạt lanh protein Chất xơ não bộ Tim mạch quả mọng rau lá xanh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận