Các loại thực phẩm giúp cơ thể săn chắc hơn sau tuổi 50

Theo các chuyên gia, ngoài tập thể dục thì chế độ ăn uống có vai trò rất quan trọng trong việc duy trì sức khỏe. Dưới đây là những thực phẩm giúp cơ thể săn chắc hơn sau tuổi 50, theo trang Eat This, Not That (Mỹ).

Cá béo

Cá hồi và các loại cá béo khác là thực phẩm thiết yếu cho việc duy trì cân nặng sau 50 tuổi. Những loại cá này giàu axit béo omega-3, giúp giảm viêm và bảo vệ sức khỏe tim mạch cũng như não bộ, theo Collingwood.

Ngoài ra, cá béo còn cung cấp nguồn protein chất lượng cao giúp duy trì khối lượng cơ nạc.

Trứng

Trứng là nguồn protein hoàn chỉnh với đầy đủ các axit amin thiết yếu. Chúng còn chứa choline - rất quan trọng cho sức khỏe não bộ, vitamin D.

Trứng, rau lá xanh... là những thực phẩm tốt cho sức khỏe, nhất là sau tuổi 50 Ảnh: AI

Rau lá xanh

Hãy ăn nhiều loại rau lá xanh như rau bina (spinach), cải xoăn (kale)... Chúng chứa nhiều canxi, magiê, vitamin K và chất chống oxy hóa, rất tốt cho xương và sức khỏe tim mạch. Lượng chất xơ cao còn hỗ trợ tiêu hóa và cân bằng đường huyết.

Quả mọng

Nếu bạn thèm đồ ngọt, hãy chọn một nắm quả mọng như việt quất, dâu tây và mâm xôi. Chúng giàu chất chống oxy hóa và chất xơ. Hỗ trợ sức khỏe não bộ, giảm viêm và giúp phục hồi sau tập luyện.

Các loại hạt

Các loại hạt như hạnh nhân, óc chó, hạt chia, hạt lanh là những thực phẩm bạn nên bổ sung. Chúng cung cấp chất béo lành mạnh, protein, chất xơ, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, tạo cảm giác no lâu và giúp ổn định đường huyết.

Các loại đậu

Các loại đậu là nguồn protein thực vật giàu chất xơ, giúp duy trì cơ bắp và hỗ trợ tiêu hóa. Ngoài ra, chúng còn dồi dào kali và magiê, rất tốt cho huyết áp và sức khỏe tim mạch.