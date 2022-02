5 thói quen uống tốt nhất để đẩy lùi tiền tiểu đường

Việc phát hiện ra mình bị tiền tiểu đường có thể khiến bạn lo lắng. Nó không chỉ đáng sợ, mà bạn còn phải đối mặt với những thay đổi trong lối sống sẽ xảy ra.

Được chẩn đoán tiền tiểu đường có nghĩa là lượng đường trong máu của bạn quá cao, thường là do cơ thể bạn không xử lý đường theo cách mà nó đã từng làm.

Rất may, những thay đổi này thực sự có thể tạo nên sự khác biệt. Theo Phòng khám Mayo, có thể đảo ngược tình trạng tiền tiểu đường - nghĩa là không phải lúc nào nó cũng dẫn đến bệnh tiểu đường loại 2. Tất cả những gì cần làm là thực hiện một vài thay đổi trong lối sống.

Một phần của việc đảo ngược chẩn đoán này là duy trì cân nặng hợp lý, bao gồm hoạt động thể chất nhiều hơn và thay đổi chế độ ăn uống của bạn.

Một số chuyên gia dinh dưỡng đã nói về một số thói quen uống cần thực hành để đẩy lùi tiền tiểu đường, theo Eat This, Not That!

1. Tăng lượng nước uống vào

Uống đủ nước và uống nhiều nước sẽ giúp đẩy lùi tình trạng tiền tiểu đường, cũng như duy trì sức khỏe tổng thể.

Trista Best, chuyên gia dinh dưỡng tại Balance One (Mỹ), cho biết thêm: “Tăng lượng nước của bạn có thể giúp đẩy lùi tiền tiểu đường theo hai cách chính. Một, bạn có khả năng thay thế đồ uống chứa nhiều đường, như nước ngọt và nước trái cây, bằng nước. Điều này sẽ cắt giảm đáng kể lượng đường và calo rỗng mà bạn nạp vào trong cả ngày.

Thứ hai, nước giúp ổn định và kiểm soát lượng đường trong máu, điều này sẽ dẫn đến ít tăng đột biến và tăng cao trong thời gian dài, điều này chắc chắn dẫn đến chỉ số A1c và đường huyết tổng thể thấp hơn".

2. Uống cà phê đen không đường

Bạn có thể muốn suy nghĩ lại nếu bạn là người thích thêm nhiều kem và đường vào cốc cà phê của mình.

Chuyên gia Best nói: “Cà phê đen không nhất thiết giúp cải thiện lượng đường trong máu, nhưng việc cắt giảm lượng đường và kem mà bạn đang cho vào cà phê là quan trọng. Bước đơn giản này có thể cắt giảm đáng kể mức tăng đột biến và mức cao tổng thể của lượng đường trong máu của bạn.





Đối với nhiều người, giảm một vài cân cũng có thể cải thiện tình trạng kháng insulin và giảm chỉ số A1c của họ. Vì vậy, bằng cách cắt giảm lượng calo rỗng có trong đường và kem, bạn cũng có thể hỗ trợ đẩy lùi tiền tiểu đường".

3. Chọn nước có ga thay vì nước ngọt

Nó ngọc (soda) chứa nhiều calo và đường rỗng, và việc uống soda thường xuyên được cho là làm tăng nguy cơ mắc bệnh, bao gồm cả bệnh tiểu đường.

Trên thực tế, nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người uống soda hằng ngày có thể tăng nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2 lên đến 26%.

Chuyên gia Best nói: “Cắt bỏ soda là một trong những cách thay đổi lối sống dễ thực hiện nhất để đảo ngược chẩn đoán tiền tiểu đường của bạn. Loại nước giải khát này chứa đầy đường và calo rỗng chỉ dẫn đến tăng đột biến lượng đường và tăng cân, cả hai đều góp phần gây ra tiền tiểu đường.

Bằng cách thay thế soda bằng nước có ga hoặc nước có hương vị, bạn sẽ thực hiện một bước trong việc đảo ngược chẩn đoán tiền tiểu đường của mình".

4. Thêm giấm táo vào nước

Cùng với việc thay đổi chế độ ăn uống và thói quen tập thể dục, bạn có thể sử dụng giấm táo để giúp kiểm soát lượng đường trong máu trước khi ăn.

"Uống nước có cho thêm giấm táo vào trước khi ăn có thể giúp ổn định lượng đường trong máu sau khi ăn", chuyên gia dinh dưỡng Andrea Memon nói.

"Một phân tích tổng hợp về tác động của việc tiêu thụ giấm đối với việc kiểm soát đường huyết ở người lớn mắc bệnh tiểu đường loại 2 cho thấy rằng tiêu thụ giấm dẫn đến lượng đường huyết lúc đói và lượng hemoglobin A1c tốt hơn đáng kể".

5. Hạn chế tiêu thụ "rượu đường" (sugary alcohol)

Nếu bạn được chẩn đoán mắc tiền tiểu đường, điều đó có nghĩa là lượng đường trong máu của bạn quá cao.

Do đó, bạn sẽ muốn cắt giảm lượng đường của mình càng nhiều càng tốt, bao gồm cả đồ uống bạn tiêu thụ.

"Cocktail và đồ uống hỗn hợp có thể chứa đầy đường, có nghĩa là một đêm đi chơi có thể gây ra tình trạng quá tải đường chỉ vì uống rượu", Allison Gross, chuyên gia dinh dưỡng và là người sáng lập Phương pháp 4Q, cho biết, theo Eat This, Not That!