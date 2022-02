Thói quen uống số 1 để giảm cân và cảm thấy tuyệt vời

Uống nước đúng cách sẽ làm giảm viêm nhiễm và giảm thiểu cảm giác đầy hơi, giúp bạn có sức khỏe tốt hơn và cung cấp nhiều năng lượng hơn.

Một thói quen uống quan trọng có thể giúp bạn có một cuộc sống lành mạnh hơn nằm trong thời điểm uống lần đầu tiên của bạn. Ví dụ, uống một ly nước hoặc uống bất kỳ loại dưỡng ẩm nào ngay sau khi bạn thức dậy vào buổi sáng sẽ tạo ra giai điệu cho cả ngày.

"Việc uống nước đầu tiên vào buổi sáng là một cách tuyệt vời để kích thích quá trình trao đổi chất", Libby Mills, chuyên gia dinh dưỡng ẩm thực tại Trung tâm Giáo dục và Phòng ngừa Béo phì MacDonald của Đại học Villanova (Mỹ) cho biết, theo Eat This, Not That!

Nếu không có ly nước buổi sáng đó, bạn có thể cảm thấy đói hoặc đột ngột muốn tăng cường năng lượng, dẫn đến việc bạn phải tìm đến những loại thực phẩm mà cơ thể bạn có thể không thực sự cần.

Một nghiên cứu của các nhà nghiên cứu tại Virginia Tech cho thấy rằng đối với người lớn, uống một ly nước trước bữa sáng 30 phút sẽ làm giảm lượng calo tiêu thụ vào bữa sáng.

Ngoài ra, một nghiên cứu khác từ The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism cho thấy rằng hydrat hóa làm tăng tốc độ trao đổi chất hơn 20%, giảm đáng kể cảm giác đầy hơi.

Chỉ cần tiếp cận và sử dụng loại nước bạn chọn vào buổi sáng có thể mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể của bạn.

Uống nước ngay sau khi thức dậy sẽ giúp bạn có tâm trạng tốt hơn suốt cả ngày.

Mất nước vào buổi sáng thường có thể dẫn đến cảm giác uể oải và mệt mỏi.

Đơn giản là chỉ cần kết hợp một giải pháp hydrat hóa sẽ giúp bạn tránh được sự mệt mỏi đó.

Nếu việc cung cấp đủ nước cho cơ thể vào buổi sáng nghe có vẻ là một nhiệm vụ khó khăn, đừng lo lắng: thói quen cung cấp nước cho cơ thể khi thức dậy của bạn có thể có nhiều dạng.

Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi với nước lọc, chuyên gia Mills gợi ý rằng có nhiều loại nước có hương vị và nhiệt độ khác nhau như: trà thảo mộc, seltzer (loại nước đã được cacbon hóa) và nước ngâm trái cây hoặc rau củ…

Nhiều loại thực phẩm ăn sáng từ ngũ cốc nguyên hạt, chẳng hạn như bột yến mạch hoặc quinoa, có thể phục vụ cùng một mục đích.

Để tiếp tục giữ cho cơ thể ngậm nước, hãy giữ một chai nước hoặc ly nước có vạch thể tích vừa tầm tay khi bạn làm việc. Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng theo dõi lượng chất lỏng của mình uống trong ngày và sẽ nhắc nhở bạn uống nhiều hơn khi bạn di chuyển trong ngày, theo Eat This, Not That!