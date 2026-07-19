5 tính năng ẩn trên One UI nên tắt để điện thoại Galaxy mượt hơn

Samsung đã dành nhiều năm phát triển giao diện One UI để tạo bản sắc riêng cho các dòng điện thoại Galaxy. Tuy nhiên, hãng đôi khi vẫn rơi vào cái bẫy nhồi nhét quá nhiều tính năng mang tính chất quảng cáo, màu mè mà cuối cùng không ai dùng tới. Dù One UI hiện tại đã khá tốt ngay từ khi mở hộp, người dùng vẫn nên chủ động tắt bỏ một vài cài đặt mặc định. Việc này giúp tối ưu hóa hiệu suất, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ quyền riêng tư cá nhân.

1. Tính năng bộ nhớ ảo RAM Plus

RAM Plus được bật mặc định nhằm dành riêng một phần dung lượng ổ SSD làm bộ nhớ RAM ảo mở rộng cho điện thoại. Tuy nhiên, theo các chuyên gia công nghệ từ chuyên trang XDA báo cáo, cơ chế tệp hoán đổi này có thể làm chậm điện thoại của bạn.

Tính năng bộ nhớ ảo RAM Plus trên Galaxy ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thực tế, hầu hết người dùng không cần đến tính năng này nếu thiết bị đã sở hữu dung lượng RAM vật lý lớn hơn 8 GB. Việc tắt hoàn toàn RAM Plus không gây hại mà còn giúp máy phản hồi nhanh nhạy hơn, giảm thiểu nguy cơ lỗi văng ứng dụng.

2. Dịch vụ cá nhân hóa theo dõi dữ liệu

Dịch vụ cá nhân hóa (Customization Service) thực chất là nhóm tính năng cho phép Samsung theo dõi và ghi lại hành vi sử dụng của bạn. Các dữ liệu thu thập được sau đó sẽ phục vụ cho mục đích tiếp thị trực tiếp và quảng cáo hỗn hợp.

Tính năng Customization Service trên Galaxy

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Người dùng dễ vô tình kích hoạt công cụ theo dõi ẩn này trong quá trình thiết lập điện thoại ban đầu. Để bảo vệ dữ liệu cá nhân trên thiết bị đắt tiền, bạn nên vào phần cài đặt tài khoản để tắt toàn bộ dịch vụ hoặc chặn mục tiếp thị trực tiếp.

3. Trình tối ưu hóa cảnh quan khi chụp ảnh

Hệ thống camera xuất sắc của Galaxy thường tích hợp sẵn tính năng Scene detection bằng trí tuệ nhân tạo. AI sẽ tự động nhận biết loại vật thể hoặc phong cảnh bạn đang hướng ống kính vào để tự điều chỉnh các thông số ảnh.

Tính năng Scene detection trên Galaxy

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Dù tính năng này giúp ảnh trông rực rỡ hơn, nhưng nó lại gây phiền toái cho những ai yêu thích vẻ đẹp tự nhiên. Nếu bạn muốn tự tay căn chỉnh các thông số chụp ảnh macro hay phong cảnh theo ý mình, hãy tắt nó trong cài đặt máy ảnh.

4. Tiện ích nhấc máy để mở màn hình

Tính năng Lift to wake tự động kích hoạt màn hình sáng lên ngay khi phát hiện thiết bị được cầm lên. Tuy nhiên, trong trải nghiệm thực tế, cử chỉ này thường mang lại nhiều sự phiền toái hơn là tiện lợi cho người dùng.

Tính năng Lift to wake trên Galaxy

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nhiều tình huống cầm điện thoại hoàn toàn không đi kèm nhu cầu bật màn hình, đặc biệt khi máy đã có chế độ Always-On Display để xem giờ. Việc màn hình đột ngột bật sáng trong bóng tối khi vô tình di chuyển máy có thể gây lóa mắt rất khó chịu.

5. Thanh lối tắt ở cạnh màn hình

Samsung trang bị tính năng Edge Panels hoạt động như một thanh dock tác vụ để truy cập nhanh các lối tắt. Người dùng chỉ cần vuốt vào một thanh tab nhỏ xuất hiện ở cạnh màn hình là có thể mở menu chức năng thường dùng.

Tính năng Edge Panels trên Galaxy

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Mặc dù có vẻ tiện lợi, cái tab nhỏ này lại gây khó chịu về mặt thị giác và ít khi được sử dụng trong thực tế. Các thư mục ứng dụng nằm ở thanh truy cập nhanh dưới đáy màn hình đã là quá đủ cho nhu cầu thao tác hằng ngày.