Ô tô đời mới ngày càng được các nhà sản xuất tích hợp nhiều công nghệ hỗ trợ lái cũng như tính năng an toàn nhằm giảm thiểu rủi ro trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, không phải tính năng nào cũng được người dùng yêu thích. Thực tế, trong quá trình sử dụng một số người dùng ô tô cảm thấy khó chịu vì các âm thanh cảnh báo kèm những thông báo xuất hiện liên tục trên bảng đồng hồ hay việc động cơ tự động tắt rồi khởi động lại khi dừng đèn đỏ…

Một số người dùng ô tô tìm cách tắt hoặc vô hiệu hóa những tính năng này để có trải nghiệm lái xe "dễ chịu" hơn. Dù vậy, theo các chuyên gia, đây đều là những công nghệ được các nhà sản xuất ô tô trang bị nhằm bảo vệ người lái, hành khách cũng như những người tham gia giao thông trong các trường hợp khẩn cấp hay xảy ra va chạm. Việc vô hiệu hóa có thể làm giảm đáng kể mức độ bảo vệ cũng như an toàn của chiếc xe.

Việc vô hiệu hóa một số tính năng trên xe có thể làm giảm đáng kể mức độ bảo vệ cũng như an toàn của chiếc xe Ảnh: Bá Hùng

Dưới đây là 5 tính năng trên ô tô khiến tài xế khó chịu nhưng không nên vô hiệu hóa:

Hệ thống nhắc nhở thắt dây an toàn (Seat Belt Reminder)

Đây có lẽ là tính năng khiến nhiều tài xế khó chịu nhất. Trên hầu hết các mẫu ô tô hiện nay, chỉ cần người lái hoặc hành khách chưa cài dây an toàn khi ngồi vào các vị trí ghế, đặc biệt là hàng ghế đầu tiên, xe sẽ liên tục phát ra tiếng bíp kèm đèn cảnh báo trên bảng đồng hồ. Do đó, để "đối phó" với cảnh báo này, một số người dùng ô tô thường đặt mua chốt cài giả để "đánh lừa" hệ thống.

Khi ngồi trên ô tô, người lái cũng như hành khách nên chú ý cảnh báo, nhắc nhở để thắt dây an toàn Ảnh: Volvo

Tuy nhiên, dây an toàn vẫn là trang bị bảo vệ hiệu quả nhất cho người dùng ô tô trong các vụ va chạm. Khi xảy ra tai nạn, dây an toàn giúp giữ cơ thể cố định, giảm nguy cơ va đập vào vô-lăng, kính lái hoặc bị văng khỏi xe. Nếu không thắt dây an toàn, túi khí cũng không thể phát huy tối đa hiệu quả bảo vệ, thậm chí còn có thể gây chấn thương nghiêm trọng. Do đó, khi ngồi trên ô tô, người lái cũng như hành khách nên chú ý cảnh báo, nhắc nhở để thắt dây an toàn.

Hệ thống dừng/khởi động động cơ tạm thời (Auto Start-Stop)

Auto Start-Stop cũng là tính năng thường xuyên bị tài xế tắt ngay sau khi khởi động xe. Nguyên nhân là mỗi khi dừng đèn đỏ hoặc kẹt xe, động cơ sẽ tự động tắt rồi khởi động lại khi người lái nhả chân phanh hoặc đạp ga… do đó tạo cảm giác không liền mạch trong quá trình vận hành.

Auto Start-Stop cũng là tính năng thường xuyên bị tài xế tắt ngay sau khi khởi động xe Ảnh: Carscoop

Dù gây đôi chút bất tiện, hệ thống này được phát triển và trang bị phổ biến trên nhiều dòng xe nhằm giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ và cắt giảm khí thải khi xe dừng trong thời gian ngắn. Các mẫu xe được trang bị Auto Start-Stop đều sử dụng ắc-quy và mô-tơ đề có độ bền cao hơn, được thiết kế để chịu được tần suất khởi động liên tục. Vì vậy, người dùng không nên lo ngại việc tính năng này làm hỏng động cơ như nhiều quan niệm trước đây.

Cảnh báo lệch làn đường (Lane Departure Warning/Lane Keeping Assist)

Một số tài xế cho rằng hệ thống cảnh báo lệch làn hoặc hỗ trợ giữ làn gây phiền phức vì thường xuyên phát ra âm thanh cảnh báo, rung vô-lăng hoặc tự động can thiệp vào tay lái khi xe đi sát vạch kẻ đường.

Một số tài xế cho rằng hệ thống cảnh báo lệch làn hoặc hỗ trợ giữ làn gây phiền phức vì thường xuyên phát ra âm thanh cảnh báo, rung vô-lăng Ảnh: Bá Hùng

Tuy nhiên, đây là một trong những công nghệ hỗ trợ lái quan trọng, đặc biệt khi di chuyển trên cao tốc hoặc những hành trình dài. Hệ thống này được phát triển nhằm phát hiện tình huống tài xế mất tập trung, buồn ngủ hoặc vô tình đánh lái lệch khỏi làn đường ngoài ý muốn, từ đó cảnh báo hoặc hỗ trợ điều chỉnh hướng lái để giảm nguy cơ va chạm. Trong nhiều trường hợp, công nghệ này còn giúp ngăn ngừa tai nạn do tài xế mất tập trung hoặc quan sát không kỹ.

Cảnh báo va chạm phía trước và phanh khẩn cấp tự động (Forward Collision Warning/AEB)

Không ít tài xế cảm thấy khó chịu khi xe liên tục phát ra cảnh báo mỗi khi khoảng cách với phương tiện phía trước bị thu hẹp. Một số trường hợp, hệ thống còn tự động kích hoạt phanh khẩn cấp khiến người lái giật mình.

Nếu hệ thống hoạt động quá nhạy, người dùng có thể điều chỉnh mức cảnh báo thay vì vô hiệu hóa hoàn toàn Ảnh: Bá Hùng

Dù vậy, đây được xem là một trong những công nghệ an toàn chủ động quan trọng nhất trên ô tô hiện đại. Hệ thống sử dụng camera và cảm biến để theo dõi khoảng cách với xe phía trước, cảnh báo khi phát hiện nguy cơ va chạm. Nếu người lái không kịp phản ứng, hệ thống sẽ tự động phanh nhằm giảm tốc hoặc hạn chế mức độ nghiêm trọng của tai nạn. Nhiều nghiên cứu cho thấy công nghệ AEB giúp giảm đáng kể số vụ va chạm từ phía sau, đặc biệt trong điều kiện giao thông đô thị đông đúc. Do đó, nếu hệ thống hoạt động quá nhạy, người dùng có thể điều chỉnh mức cảnh báo thay vì vô hiệu hóa hoàn toàn.

Cảnh báo người ngồi hàng ghế sau (Rear Seat Reminder)

Nhiều tài xế cho rằng đây là tính năng "thừa" vì xe thường chỉ có một mình người lái. Tuy nhiên, hệ thống này được phát triển dựa trên nghiên cứu, khảo sát của các nhà sản xuất ô tô sau nhiều vụ việc trẻ em hoặc thú cưng bị bỏ quên trên xe dưới thời tiết nắng nóng.

Sau khi tắt máy, xe sẽ phát âm thanh hoặc hiển thị thông báo yêu cầu người lái kiểm tra hàng ghế sau nếu trước đó cửa sau từng được mở. Dù đôi lúc gây phiền toái, tính năng này có thể góp phần ngăn chặn những tai nạn thương tâm do sự đãng trí hoặc thay đổi thói quen sinh hoạt.

Trong nhiều tình huống khẩn cấp, chỉ một tiếng cảnh báo hay một lần hệ thống tự động can thiệp cũng có thể giúp ngăn ngừa tai nạn Ảnh: T.N

Các tính năng an toàn và hỗ trợ lái trên ô tô hiện đại đôi khi khiến người sử dụng cảm thấy phiền toái bởi những âm thanh cảnh báo hoặc sự can thiệp vào quá trình điều khiển xe. Tuy nhiên, chúng đều được phát triển dựa trên dữ liệu tai nạn thực tế và hướng đến mục tiêu giảm thiểu rủi ro cho người lái cũng như hành khách.

Thay vì tìm cách vô hiệu hóa, người dùng nên dành thời gian tìm hiểu cách hoạt động, đồng thời điều chỉnh thói quen lái xe để thích nghi với các công nghệ này. Bởi trong nhiều tình huống khẩn cấp, chỉ một tiếng cảnh báo hay một lần hệ thống tự động can thiệp cũng có thể giúp ngăn ngừa tai nạn và bảo vệ tính mạng của những người trên xe.