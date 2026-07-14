Vì sao không nên bật tính năng Auto Hold liên tục khi kẹt xe?

Tính năng Auto Hold ngày càng trở nên phổ biến trên ô tô hiện đại nhờ khả năng hỗ trợ người lái giảm mệt mỏi khi phải dừng chờ đèn đỏ hoặc di chuyển trong điều kiện giao thông đông đúc. Tuy nhiên, không ít tài xế có thói quen kích hoạt tính năng này liên tục trong mọi tình huống, kể cả khi xe chỉ nhích từng đoạn ngắn giữa dòng phương tiện ùn tắc. Điều này đôi khi khiến việc điều khiển xe kém thuận tiện, thậm chí tiềm ẩn một số rủi ro không đáng có.

Về bản chất, Auto Hold là hệ thống tự động duy trì lực phanh sau khi xe dừng hẳn, cho phép người lái nhấc chân khỏi bàn đạp phanh mà xe vẫn đứng yên. Khi cần tiếp tục di chuyển, chỉ cần đạp nhẹ chân ga, hệ thống sẽ tự động nhả phanh.

Auto Hold giúp giảm mệt mỏi khi phải dừng chờ đèn đỏ hoặc ùn tắc kéo dài ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Đây được xem là trang bị hữu ích, đặc biệt khi dừng xe chờ đèn đỏ trong thời gian dài hoặc gặp cảnh ùn tắc kéo dài. Tuy nhiên, trong điều kiện giao thông tại các đô thị lớn ở Việt Nam, dòng xe thường xuyên di chuyển theo kiểu nhích từng tí, đi một đoạn ngắn rồi lại dừng, việc bật Auto Hold liên tục chưa chắc đã mang lại trải nghiệm tối ưu.

Một trong những bất tiện dễ nhận thấy nhất là cảm giác điều khiển xe thiếu sự mượt mà. Trên nhiều mẫu xe số tự động, khi không kích hoạt Auto Hold, tài xế chỉ cần nhả nhẹ chân phanh là xe đã có thể tự bò chậm về phía trước nhờ lực kéo tự nhiên của hộp số. Điều này đặc biệt hữu ích khi cần di chuyển từng quãng ngắn trong dòng xe đông.

Ngược lại, khi Auto Hold đang hoạt động, việc nhả chân phanh đơn thuần không đủ để xe di chuyển. Người lái buộc phải đạp ga để hệ thống nhả phanh. Nếu thao tác không đủ tinh tế, chiếc xe có thể bị giật khi tăng tốc, nhất là trên những mẫu xe có chân ga nhạy hoặc xe điện sở hữu mô-men xoắn lớn ngay từ tốc độ thấp. Và trong điều kiện giao thông đông đúc, khi khoảng cách với phương tiện phía trước chỉ tính bằng vài chục centimet hoặc vài mét, hiện tượng này có thể khiến nhiều tài xế, đặc biệt là người mới cầm lái cảm thấy thiếu tự tin hoặc căng thẳng hơn khi điều khiển xe.

Trong điều kiện xe chỉ nhích từng đoạn ngắn, việc tắt Auto Hold có thể giúp tài xế kiểm soát xe tốt hơn ẢNH: PHẠM HỮU

Ngoài ra, việc liên tục phải chuyển đổi thao tác giữa chân phanh và chân ga cũng khiến quá trình điều khiển trở nên phức tạp hơn. Trong cảnh kẹt xe nghiêm trọng, tài xế thường xuyên phải lặp lại chu trình dừng - đạp ga - di chuyển vài mét - phanh. Nếu tắt Auto Hold, người lái chủ yếu kiểm soát tốc độ bằng chân phanh, giúp việc căn khoảng cách với xe phía trước trở nên tự nhiên và chính xác hơn.

Không ít chuyên gia lái xe an toàn cũng cho rằng, trong các tình huống cần kiểm soát xe ở tốc độ rất thấp như di chuyển trong tầng hầm, đi trong ngõ hẹp, lùi đỗ hoặc chen chúc giữa dòng xe máy đông đúc, việc tạm thời tắt Auto Hold sẽ giúp tài xế chủ động hơn.

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa Auto Hold là một tính năng "có hại" hay không nên sử dụng khi kẹt xe. Trên thực tế, hệ thống này được các nhà sản xuất thiết kế nhằm phục vụ chính những tình huống giao thông đông đúc, giúp người lái giảm cảm giác mỏi chân khi phải giữ phanh trong thời gian dài.

Nhiều tài xế có thói quen bật hoặc tắt Auto Hold tùy theo tình trạng giao thông thực tế ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Do đó, vấn đề nằm ở cách sử dụng. Nếu xe phải dừng chờ trong vài chục giây hoặc nhiều phút, chẳng hạn tại các nút giao đông phương tiện, Auto Hold vẫn phát huy hiệu quả rõ rệt khi giúp người lái thư giãn hơn mà không cần chuyển cần số về N hoặc P. Ngược lại, nếu phương tiện chỉ nhích từng đoạn ngắn rồi lại dừng, việc duy trì kích hoạt Auto Hold liên tục có thể khiến quá trình điều khiển thiếu sự liền mạch, đồng thời làm tăng nguy cơ đạp ga quá mức do thao tác vội vàng hoặc mất tập trung.

Một số tài xế lâu năm thậm chí hình thành thói quen chủ động bật hoặc tắt Auto Hold tùy theo điều kiện giao thông thực tế. Khi dự đoán xe sẽ phải đứng yên lâu, họ kích hoạt tính năng này để giảm mệt mỏi. Ngược lại, khi dòng xe bắt đầu di chuyển chậm theo từng đợt ngắn, họ tắt Auto Hold để tận dụng khả năng bò tự nhiên của xe.

Nhìn chung, Auto Hold vẫn là một trong những trang bị hỗ trợ lái hữu ích trên ô tô hiện đại. Tuy nhiên, giống nhiều công nghệ khác, tính năng này sẽ phát huy hiệu quả cao nhất khi được sử dụng đúng hoàn cảnh.