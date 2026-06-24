Vì sao đèn lùi trên ô tô thường có màu trắng?

Cùng với đèn pha, đèn định vị, đèn phanh hay đèn xi-nhan… đèn lùi là một trong những bộ phận quan trọng trong hệ thống chiếu sáng và cảnh báo trên ô tô. Dù có kích thước không lớn và chỉ hoạt động trong một số tình huống nhất định, đèn lùi lại đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hỗ trợ người lái quan sát phía sau xe cũng như cảnh báo cho các phương tiện, người đi đường xung quanh.

Trên hầu hết các mẫu ô tô hiện nay, đèn lùi (Reverse Light hoặc Backup Light) thường được bố trí ở phía sau xe, tích hợp trong cụm đèn hậu. Hệ thống này sẽ tự động kích hoạt khi tài xế chuyển cần số về vị trí lùi (R). Khác với đèn phanh màu đỏ hay đèn báo rẽ màu vàng, đèn lùi phát ra ánh sáng trắng với cường độ tương đối mạnh.

Khác với đèn phanh màu đỏ hay đèn báo rẽ màu vàng, đèn lùi phát ra ánh sáng trắng với cường độ tương đối mạnh Ảnh: B.H

Trên các mẫu ô tô hiện đại, đèn lùi thường kết hợp với camera lùi, cảm biến lùi hoặc hệ thống quan sát toàn cảnh nhằm nâng cao khả năng quan sát, hạn chế va chạm khi đỗ xe hoặc quay đầu trong không gian hẹp.

Vì sao đèn lùi ô tô lại có màu trắng?

Màu trắng được sử dụng cho đèn lùi không phải ngẫu nhiên mà xuất phát từ nhiều lý do liên quan đến khả năng chiếu sáng, nhận diện và tiêu chuẩn an toàn giao thông.

Trước hết, ánh sáng trắng có khả năng tái hiện hình ảnh, màu sắc vật thể trung thực hơn so với các màu khác. Khi xe lùi vào ban đêm, người lái cần quan sát rõ chướng ngại vật, vạch kẻ đường hoặc người đi bộ phía sau xe. Ánh sáng trắng giúp camera lùi và mắt người nhận biết các vật thể dễ dàng hơn, từ đó nâng cao độ an toàn.

Ánh sáng trắng giúp camera lùi và mắt người nhận biết các vật thể dễ dàng hơn, từ đó nâng cao độ an toàn Ảnh: B.H

Bên cạnh đó, màu trắng tạo sự khác biệt rõ ràng với các loại đèn khác trên ô tô. Đèn phanh và đèn hậu thường có màu đỏ, đèn báo rẽ màu vàng hoặc cam. Nếu đèn lùi cũng sử dụng những màu sắc tương tự sẽ dễ gây nhầm lẫn cho người tham gia giao thông. Ánh sáng trắng giúp người đi đường nhận biết ngay rằng chiếc xe đang hoặc sắp lùi, từ đó chủ động giảm tốc độ hoặc giữ khoảng cách an toàn.

Ngoài ra, nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định an toàn giao thông trên thế giới cũng quy định đèn lùi phải phát ra ánh sáng trắng. Điều này góp phần thống nhất tín hiệu nhận biết giữa các loại xe ở nhiều quốc gia khác nhau, giúp giảm nguy cơ hiểu sai tín hiệu khi tham gia giao thông.

Một lý do khác là ánh sáng trắng thường cho hiệu quả chiếu sáng tốt hơn trong phạm vi gần phía sau xe. Đây là khu vực người lái cần quan sát khi thực hiện các thao tác lùi, đỗ xe hoặc di chuyển trong bãi đỗ.

Ánh sáng trắng thường cho hiệu quả chiếu sáng tốt hơn trong phạm vi gần Ảnh: B.H

Vì sao một số xe chỉ có một đèn lùi?

Quan sát thực tế có thể thấy không phải mẫu xe nào cũng được trang bị hai đèn lùi đối xứng. Trên một số dòng sedan, hatchback hoặc xe thương mại cỡ nhỏ, cụm đèn hậu chỉ có một đèn lùi, trong khi bên còn lại được bố trí đèn sương mù phía sau hoặc các chức năng chiếu sáng khác.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ thiết kế và tối ưu chi phí sản xuất. Theo quy định tại nhiều thị trường, ô tô chỉ cần trang bị tối thiểu một đèn lùi đáp ứng tiêu chuẩn về độ sáng và khả năng nhận diện là đủ điều kiện lưu hành. Do đó, nhà sản xuất có thể lựa chọn cấu hình một đèn lùi để dành không gian cho các chức năng khác hoặc giảm số lượng linh kiện.

Một số mẫu mã ô tô chỉ có một đèn lùi Ảnh: B.H

Tuy nhiên, trên các mẫu xe đời mới, đặc biệt là SUV và xe cao cấp, xu hướng trang bị hai đèn lùi ngày càng phổ biến. Việc sử dụng hai đèn giúp tăng diện tích chiếu sáng phía sau xe, cải thiện tầm nhìn cho người lái và nâng cao khả năng nhận biết của các phương tiện xung quanh.

Dù được trang bị một hay hai đèn lùi, người sử dụng vẫn cần thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống này. Đèn lùi bị cháy hoặc hư hỏng không chỉ ảnh hưởng đến khả năng quan sát khi lùi xe mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt trong điều kiện trời tối hoặc thời tiết xấu.