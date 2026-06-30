Nên mua ghế trẻ em trên ô tô loại mới hay đã qua sử dụng?

Chỉ còn ít ngày nữa (từ 1.7.2026), quy định bắt buộc sử dụng ghế trẻ em trên ô tô cho trẻ dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m chính thức có hiệu lực. Trước "giờ G", thị trường thiết bị an toàn cho trẻ em bắt đầu sôi động, nhiều gia đình tìm mua sản phẩm để đáp ứng quy định mới.

Bên cạnh các loại ghế mới được phân phối tại cửa hàng hoặc sàn thương mại điện tử, không ít người dùng chọn tìm mua ghế đã qua sử dụng nhằm tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, câu chuyện nên mua ghế mới hay ghế cũ đang tạo ra những quan điểm trái chiều.

Ghế cũ giúp tiết kiệm chi phí

Thực tế, giá của một chiếc ghế trẻ em mới trên thị trường có thể dao động từ vài triệu đến hơn chục triệu đồng, tùy thương hiệu và chất liệu. Với những gia đình có thu nhập trung bình hoặc có từ hai con nhỏ trở lên, đầu tư nhiều ghế mới cùng lúc có thể không phải điều dễ dàng ở góc độ chi phí.

Nhiều người đang quan tâm đến ghế trẻ em qua sử dụng để tiết kiệm chi phí ẢNH: BÁ HÙNG

Vì lẽ đó, thị trường ghế trẻ em đã qua sử dụng bắt đầu sôi động hơn. Trên các hội nhóm mua bán phụ kiện ô tô hoặc đồ dùng trẻ em, nhiều sản phẩm được rao bán với mức giá thấp hơn đáng kể so với hàng mới, thậm chí chỉ bằng một nửa hoặc thấp hơn. Điều này giúp người mua dễ tiếp cận hơn, đặc biệt trong giai đoạn cận thời điểm quy định có hiệu lực.

Anh Nguyễn Hoàng Anh (ngụ Đồng Nai) cho biết, đang cân nhắc mua ghế trẻ em đã qua sử dụng thay vì sản phẩm mới. Theo anh, trẻ em phát triển khá nhanh, mỗi loại ghế chỉ phù hợp với một độ tuổi hoặc cân nặng nhất định, nên thời gian sử dụng thực tế không quá dài. Nếu mua lại ghế cũ, còn tốt từ người khác sẽ tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể

Ghế trẻ em qua sử dụng khó kiểm chứng được chất lượng ẢNH: BÁ HÙNG

Không riêng anh Hoàng Anh, nhiều phụ huynh cũng có chung suy nghĩ khi cho rằng việc tận dụng lại ghế qua sử dụng là cách hợp lý để giảm chi phí, nhất là khi sản phẩm này chỉ dùng trong một giai đoạn nhất định của trẻ.

Không phải ai cũng yên tâm với ghế trẻ em cũ

Trái ngược với quan điểm trên, anh Đặng Minh Hiền (ngụ TP.HCM) tỏ ra thận trọng khi cân nhắc lựa chọn ghế trẻ em đã qua sử dụng. Theo anh, đây không đơn thuần là một món phụ kiện trên ô tô mà là thiết bị liên quan trực tiếp đến sự an toàn của trẻ nhỏ trong những tình huống va chạm, vì vậy cần được xem xét kỹ lưỡng trước khi quyết định mua lại từ người khác.

Nhìn chung, khó khăn lớn nhất của người mua ghế cũ nằm ở việc không đủ kinh nghiệm, kiến thức để kiểm tra chất lượng còn lại của sản phẩm. Những thông tin như ghế đã từng được sử dụng trong điều kiện như thế nào, có từng xảy ra va chạm hay không, hay mức độ hao mòn của các chi tiết bên trong... rất khó xác định.

Quy định lắp đặt ghế trẻ em trên ô tô sẽ có hiệu lực từ ngày 1.7.2026 ẢNH: BÁ HÙNG

"Nhìn bên ngoài, ghế có thể còn mới nhưng không biết trước đó sản phẩm đã từng xảy ra va chạm hay chưa. Ngoài ra, các chi tiết như dây đai, khóa cài hoặc vật liệu nhựa cũng có thể bị lão hóa sau thời gian dài sử dụng", anh Hiền chia sẻ.

Những yếu tố này không dễ nhận biết bằng mắt thường, nhưng lại có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng bảo vệ trẻ khi xảy ra sự cố. Vì vậy, việc tiết kiệm một khoản chi phí ban đầu có thể đi kèm với những rủi ro khó lường.

Nhiều phụ huynh khác cũng bày tỏ sự băn khoăn tương tự khi đứng trước lựa chọn giữa ghế mới và ghế đã qua sử dụng. Đôi khi, khoản tiền tiết kiệm được khi mua ghế cũ không đáng so với sự an tâm khi sử dụng một sản phẩm mới, đặc biệt là khi liên quan đến sự an toàn của con nhỏ.

Theo quy định từ ngày 1.7, người điều khiển ô tô chở trẻ em trên xe bắt buộc phải có thiết bị an toàn phù hợp, không yêu cầu thiết bị phải là sản phẩm mới hay qua sử dụng. Điều đó đồng nghĩa, người dùng hoàn toàn có thể lựa chọn ghế mới hoặc ghế cũ tùy theo nhu cầu và điều kiện tài chính của gia đình.

Tuy nhiên, với một sản phẩm được thiết kế nhằm bảo vệ trẻ em khi xảy ra va chạm, nhiều phụ huynh cho rằng yếu tố an toàn vẫn cần được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, trước khi quyết định mua mới hay mua lại từ người khác, người dùng nên cân nhắc kỹ giữa lợi ích kinh tế và sự an tâm trong quá trình sử dụng.