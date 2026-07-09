Thị trường ô tô Việt Nam nửa đầu năm 2026 không chỉ ghi nhận hàng trăm ngàn xe mới được bán ra mà còn chứng kiến sự gia tăng mạnh các chương trình triệu hồi ô tô để khắc phục lỗi kỹ thuật. Theo số liệu PV Thanh Niên tổng hợp từ dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2026, các nhà sản xuất, phân phối ô tô đã triển khai 26 đợt triệu hồi, tăng tới 18 đợt so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng số xe nằm trong diện triệu hồi lên tới 30.338 xe, tăng 4.439 xe, tương đương 14,6% so với nửa đầu năm 2025.

Đáng chú ý, chỉ riêng 5 chương trình triệu hồi có quy mô lớn nhất đã ảnh hưởng tới 26.911 xe, tương đương gần 89% tổng số xe bị triệu hồi trong nửa đầu năm.

Chỉ riêng 5 chương trình triệu hồi có quy mô lớn nhất đã ảnh hưởng tới 26.911 xe, tương đương gần 89% tổng số xe bị triệu hồi trong nửa đầu năm Ảnh: B.H

Dưới đây là 5 vụ triệu hồi ô tô lớn nhất Việt Nam nửa đầu năm 2026:

1. Hyundai triệu hồi 13.628 xe Hyundai Tucson do lỗi liên quan đến phần mềm điều khiển camera trước

Đợt triệu hồi có quy mô lớn nhất thuộc về Hyundai với 13.628 xe Tucson bị ảnh hưởng, bắt đầu từ cuối tháng 6.2026. Theo Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) các xe Hyundai Tucson thuộc diện triệu hồi được sản xuất lắp ráp tại nhà máy thuộc liên doanh HTV tại Việt Nam và xuất xưởng trong khoảng thời gian từ ngày 2.10.2024 - 2.6.2026. Phần lớn đã được bàn giao đến tay khách hàng.

Trước đó, qua kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm, tập đoàn Hyundai Hàn Quốc (HMC) ghi nhận phần mềm điều khiển camera trước của hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước (FCA) trên một số xe Hyundai Tucson được cài đặt thông số dự báo nguy cơ va chạm ở mức nhạy hơn so với thiết kế tối ưu. Trong một số tình huống giao thông nhất định, điều này có thể khiến hệ thống phát cảnh báo và hỗ trợ giảm tốc sớm hơn dự kiến nhằm tăng cường khả năng phòng tránh va chạm.

Đợt triệu hồi có quy mô lớn nhất thuộc về Hyundai với 13.628 xe Tucson bị ảnh hưởng Ảnh: B.H

Đây cũng là chương trình triệu hồi có số lượng xe lớn nhất trên thị trường ô tô Việt Nam từ đầu năm đến nay, chiếm khoảng 45% tổng số xe bị triệu hồi trong 6 tháng đầu năm.

2. Mitsubishi triệu hồi 5.072 xe Xpander, Xpander Cross do lỗi liên quan đến hàng ghế thứ 2

Đầu tháng 5.2026, Mitsubishi Motor Việt Nam (MMV) bất ngờ thông báo chương trình triệu hồi 5.072 xe xe Mitsubishi Xpander và Xpander Cross, bao gồm cả xe lắp ráp trong nước và xe nhập khẩu nguyên chiếc.

Nguyên nhân dẫn đến đợt triệu hồi này được xác định xuất phát từ cơ cấu điều chỉnh độ ngả của tựa lưng hàng ghế thứ hai. Trong một số trường hợp, chi tiết này có thể xuất hiện vết nứt do sai sót trong quá trình sản xuất linh kiện từ nhà cung cấp, khiến các bộ phận không đạt tiêu chuẩn bị trộn lẫn với sản phẩm đạt chuẩn. Lỗi này có thể làm suy giảm độ bền của kết cấu ghế, tiềm ẩn rủi ro trong tình huống xảy ra va chạm.

Đầu tháng 5.2026, Mitsubishi Motor Việt Nam (MMV) bất ngờ thông báo chương trình triệu hồi 5.072 xe xe Mitsubishi Xpander và Xpander Cross Ảnh: B.H

Chương trình triệu hồi sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 18.5.2026 và kéo dài đến hết ngày 18.4.2029. Các xe bị ảnh hưởng được sản xuất trong giai đoạn từ tháng 4.2022 đến đầu tháng 2.2025 đối với xe nhập khẩu và từ tháng 7.2022 đến cuối tháng 12.2024 đối với xe lắp ráp trong nước. Những xe nằm ngoài khoảng thời gian này không thuộc diện cần kiểm tra.

3. Hyundai triệu hồi 3.741 xe Hyundai Tucson do lỗi liên quan đến bảng đồng hồ táp-lô

Ngoài chương trình triệu hồi liên quan hệ thống FCA, trong nửa đầu năm 2026 Hyundai còn triển khai thêm một đợt triệu hồi khác với 3.741 xe Tucson để khắc phục lỗi liên quan đến bảng đồng hồ táp-lô. Tất cả đều được xác định sản xuất, lắp ráp tại nhà máy của HTV và xuất xưởng từ ngày 20.8.2025 - 27.1.2026.

Theo HTV, qua quy trình kiểm tra, đánh giá chất lượng xe Hyundai Tucson, Tập đoàn Hyundai Hàn Quốc (HMC) ghi nhận trên một số xe có thể xuất hiện hiện tượng cụm đồng hồ táp-lô hiển thị khởi động lại trong quá trình vận hành, dẫn đến việc thông tin trên màn hình bị gián đoạn hiển thị tạm thời trước khi tự động hoạt động bình thường trở lại.

Trong nửa đầu năm 2026 Hyundai còn triển khai thêm một đợt triệu hồi khác với 3.741 xe Tucson để khắc phục lỗi liên quan đến bảng đồng hồ táp-lô Ảnh: B.H

Nguyên nhân của hiện tượng này là do cảm biến nhiệt độ trong cụm đồng hồ có thể gửi sai dữ liệu (báo nhiệt độ tăng cao) do nhiễu tín hiệu từ IC giám sát điện năng. Khi hệ thống quản lý năng lượng nhận dữ liệu báo nhiệt độ cao, chức năng bảo vệ sẽ được kích hoạt, làm giảm hoạt động của bộ xử lý đồ họa để giảm điện năng tiêu thụ. Điều này dẫn đến hiện tượng chậm xử lý hình ảnh và có thể khiến cụm đồng hồ táp-lô khởi động lại nhằm bảo vệ hệ thống điện của xe.

4. Ford triệu hồi 2.446 xe Ford Explorer

Sau hàng loạt vấn đề liên quan đến hệ thống treo, hay phần mềm điều khiển camera… trung tuần tháng 5.2026, Ford Việt Nam tiếp tục thông báo triệu hồi 2.446 xe Ford Explorer. Tất cả được xác định sản xuất trong khoảng thời gian từ 28.9.2017 đến 25.2.2019 tại nhà máy của Ford ở Chicago, Mỹ và được Ford Việt Nam nhập khẩu, phân phối đến tay người tiêu dùng.

Trung tuần tháng 5.2026, Ford Việt Nam thông báo triệu hồi 2.446 xe Ford Explorer Ảnh: B.H

Theo Ford Việt Nam, trên các xe Explorer thuộc diện ảnh hưởng thanh giằng điều chỉnh độ chụm phía sau có thể bị gãy. Vấn đề này có thể gây ra tiếng kêu lục cục hoặc làm lệch độ chụm bánh sau, khiến xe vận hành bất thường. Điều này có thể làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm. Ngay sau đó, Ford đã ủy quyền cho các đại lý chính hãng kiểm tra và thay thế các thanh giằng điều chỉnh độ chụm phía sau trên 2.446 xe bị ảnh hưởng hoàn toàn miễn phí.

5. Toyota triệu hồi 2.024 xe Toyota Camry do lỗi camera

Khép lại danh sách là chương trình triệu hồi hơn 2.000 xe Toyota Camry. Vào trung tuần tháng 3.2026 Toyota Việt Nam 2.024 xe Toyota Camry để kiểm tra hoặc thay thế camera trước và hai bên sau khi phát hiện bộ phận này bị lỗi, có thể không ghi và không hiển thị được hình ảnh.

Các xe thuộc diện ảnh hưởng, hầu hết đã được phân phối đến tay người tiêu dùng Việt Nam. Theo Toyota Việt Nam (TMV) do lỗi trong quá trình sản xuất, camera phía trước và hai bên trái/phải có thể không hiển thị hình ảnh trên hệ thống PVM.

Vào trung tuần tháng 3.2026 Toyota Việt Nam 2.024 xe Toyota Camry để kiểm tra hoặc thay thế camera trước và hai bên Ảnh: B.H

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực ô tô, số lượng chương trình triệu hồi gia tăng không đồng nghĩa chất lượng xe suy giảm, mà phản ánh việc các hãng xe ngày càng chủ động phát hiện và xử lý lỗi sau khi sản phẩm đã được bán ra thị trường.

Trên thực tế, hầu hết các chương trình triệu hồi đều được thực hiện miễn phí. Chủ xe chỉ cần đưa phương tiện đến đại lý hoặc cơ sở dịch vụ ủy quyền để kiểm tra, cập nhật phần mềm hoặc thay thế linh kiện nếu cần.