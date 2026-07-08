Hơn 30.000 ô tô tại Việt Nam 'lãnh án' triệu hồi trong nửa đầu năm 2026

Ô tô đời mới ngày càng được các nhà sản xuất trang bị nhiều tính năng, công nghệ hiện đại, tuy nhiên chính điều này cũng khiến số lượng xe bị lỗi, gặp sự cố đặc biệt liên quan đến phần mềm tăng cao. Cùng với hàng trăm ngàn xe ô tô mới bán ra tại Việt Nam, trong nửa đầu năm các thương hiệu ô tô tại Việt Nam cũng đã triển khai hàng chục chương trình triệu hồi để khắc phục lỗi cho hàng chục ngàn xe bị ảnh hưởng.

Số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2026, các nhà sản xuất, phân phối ô tô tại Việt Nam đã triển khai 26 đợt triệu hồi ô tô bị lỗi để khắc phục, tăng 18 đợt so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, số lượng ô tô bị lỗi được các nhà sản xuất, phân phối triệu hồi để kiểm tra, sửa chữa lên tới 30.338 xe, tăng 4.439 xe, tương đương 14,6% so với nửa đầu năm 2025.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, các nhà sản xuất, phân phối ô tô tại Việt Nam đã triển khai 26 đợt triệu hồi ô tô bị lỗi để khắc phục Ảnh: B.H

Kết quả này cho thấy, số lượng các chương trình triệu hồi cũng như lượng ô tô bị ảnh hưởng phải triệu hồi tại Việt Nam đang có xu hướng gia tăng trở lại. Dù chất lượng ô tô xuất xưởng ngày càng được các hãng xe chú trọng trước khi tung ra thị trường, tuy nhiên việc ô tô ngày càng được hiện đại hoá, trang bị nhiều tính năng công nghệ khiến tỉ lệ phát sinh lỗi xuất hiện trong quá trình sử dụng ngày càng cao, đặc biệt các lỗi liên quan đến phần mềm.

Trong tổng số 26 đợt triệu hồi được các hãng xe triển khai trong nửa đầu năm 2026, có hơn một nửa các đợt triệu hồi liên quan đến phần mềm điều khiển các hệ thống khác nhau trên xe. Ngoài ra, cũng có những vụ triệu hồi do lỗi túi khí, ghế ngồi, đèn chiếu sáng, thanh giằng…

Ford đã triển khai 7 đợt triệu hồi khác nhau với số lượng xe bị ảnh hưởng lên đến 3.680 xe Ảnh: B.H

Trong số các thương hiệu ô tô đang sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, Ford, Toyota và Nissan là những hãng xe triển khai nhiều đợt triệu hồi nhất trong nửa đầu năm 2026. Theo dữ liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, Nissan triển khai 7 đợt triệu hồi nhưng số lượng xe bị ảnh hưởng chỉ hơn 300 chiếc, đều liên quan đến hệ thống túi khí. Trong khi đó, Ford đã triển khai 7 đợt triệu hồi khác nhau nhưng số lượng xe bị ảnh hưởng lên đến 3.680 xe, tức nhiều gấp 10 lần số lượng xe Nissan phải triệu hồi.

Đáng chú ý, trong 7 đợt triệu hồi do Ford triển khai trong nửa đầu năm 2026, có tới hơn 3 đợt triệu hồi liên quan đến mẫu ô tô điện Ford Mustang Mach-E gặp vấn đề liên quan đến mô-đun điều khiển hệ thống chiếu sáng LED (LDCM). Ngoài ra, các mẫu mã như Ford Explorer, Everest, Ranger… cũng bị triệu hồi do các vấn đề liên quan đến thanh giằng, phần mềm điều khiển màn hình, gạt mưa…

Toyota triển khai 4 đợt triệu hồi, trong đó có 2 đợt triệu hồi liên quan đến các dòng xe sang thuộc thương hiệu Lexus. Đợt triệu hồi ô tô có số lượng lớn nhất được hãng xe Nhật Bản triển khai vào tháng 3.2026 liên quan đến hơn 2.000 chiếc do lỗi liên quan đến hệ thống camera.

Đợt triệu hồi ô tô có số lượng xe bị ảnh hưởng nhiều nhất do Hyundai thực hiện từ trung tuần tháng 6.2025 liên quan đến 13.628 xe Hyundai Tucson Ảnh: B.H

Theo dữ liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, đợt triệu hồi ô tô có số lượng xe bị ảnh hưởng nhiều nhất do Hyundai thực hiện từ trung tuần tháng 6.2025 liên quan đến 13.628 xe Hyundai Tucson thuộc các phiên bản khác nhau. Đợt triệu hồi này liên quan đến phần mềm điều khiển camera trước của hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước (FCA).

Có thể thấy, số lượng ô tô dính lỗi kỹ thuật tại Việt Nam đang có xu hướng gia tăng trong nửa đầu năm 2026, bên cạnh đó cũng cho thấy trách nhiệm của nhà sản xuất với sản phẩm sau khi phân phối đến tay người dùng.