Sức khỏe

50% cơ sở đào tạo y khoa chưa đạt chuẩn đầu ra

Liên Châu
Liên Châu
17/11/2025 15:09 GMT+7

Khoảng 50% trong số 120 cơ sở đào tạo về y khoa chưa cập nhật đào tạo bác sĩ theo chuẩn đầu ra của Bộ Y tế, khiến bác sĩ trẻ có nguy cơ không được cấp chứng chỉ hành nghề.

Nguy cơ bác sĩ không đạt chuẩn năng lực

Tại hội thảo Đột phá phát triển khoa học công nghệ và đào tạo nhân lực tổ chức ngày 17.11, TS Nguyễn Ngô Quang, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và đào tạo (Bộ Y tế), cho biết từ năm 2027, Bộ Y tế sẽ có kỳ thi quốc gia đánh giá năng lực của các bác sĩ đa khoa sau tốt nghiệp đại học, là cơ sở cấp chứng chỉ hành nghề. 

Các năm tiếp theo sẽ đánh giá năng lực với các các bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt, y học cổ truyền và dự phòng. Tuy nhiên, hiện có khoảng 50% trong các đơn vị đào tạo y khoa chưa cập nhật đào tạo theo chuẩn của Bộ Y tế. 

Nhiều trường y không đạt chuẩn đào tạo, bác sĩ nguy cơ không được hành nghề - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Ngô Quang cho biết, nếu không đạt yêu cầu của kỳ thi đánh giá năng lực quốc gia, bác sĩ đa khoa không được cấp chứng chỉ hành nghề

ẢNH: LÊ HIẾU

"Thực tế đó khiến các sinh viên y sau tốt nghiệp, là các bác sĩ trẻ có nguy cơ rất cao không qua được được kỳ thi đánh giá năng lực quốc gia, vì vậy không được cấp chứng chỉ hành nghề. Khi đó, học bác sĩ nhưng nguy cơ là phải làm nghề khác", ông Quang lưu ý.

Tại hội thảo, các chuyên gia về kiểm định chất lượng đào tạo cũng cho biết, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo y khoa cần phải phù hợp với khung trình độ quốc gia Việt Nam và chuẩn đào tạo nhóm ngành, bao gồm chuẩn đầu ra chung và chuẩn đầu ra chuyên biệt. 

Cấu trúc và nội dung của chương trình đào tạo y được thiết kế và phát triển để bảo đảm người học đạt được chuẩn đầu ra và có khối lượng học tập phù hợp với quy định. Số lượng và chất lượng đội ngũ giáo viên, nghiên cứu viên đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình đào tạo theo quy định; khối lượng công việc của đội ngũ được đo lường, giám sát để cải tiến chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học...; chính sách, tiêu chí và quy trình tuyển sinh được xác định rõ ràng theo yêu cầu của chương trình đào tạo, được công bố công khai và được cập nhật. 

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo được đo lường, đánh giá tại thời điểm tốt nghiệp.

Về đào tạo chuyên sâu sau đại học, các đại biểu hội thảo cho rằng ngành y có yêu cầu đào tạo đặc thù, phải gắn với thực hành. Do đó, nếu đào tạo chuyên sâu sau đại học tách khỏi ngành y thì sẽ rất khó bảo đảm chất lượng. Vì bác sĩ cần được đào tạo tại các cơ sở đủ điều kiện thực hành, đội ngũ giảng viên. Nếu bác sĩ chỉ nắm vững lý thuyết, có thể gây sai sót trong thực hành lâm sàng, công tác chuyên môn.



Khám phá thêm chủ đề

Bộ Y tế bác sĩ đào tạo Đại học Chứng chỉ
