500 tỉ đồng chăm lo người nghèo, cải thiện điều kiện sống người dân TP.HCM

Chiều 1.10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức lễ ký kết thỏa thuận tài trợ thực hiện chương trình phục vụ cộng đồng, chăm lo người nghèo, cải thiện điều kiện sống của người dân giai đoạn 2026 - 2028.



Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc; Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam Lê Ngọc Sơn cùng đại diện các cơ quan, đơn vị.

Tổng mức tài trợ theo thỏa thuận khoảng 500 tỉ đồng, do 5 đơn vị thành viên Petrovietnam tham gia, gồm: Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, Tổng công ty Khí Việt Nam, Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí, Tổng công ty Phân bón và hóa chất dầu khí, Tổng công ty CP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam.

Nguồn lực này được dành triển khai các chương trình, công trình phục vụ cộng đồng, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM ký kết với 5 đơn vị thành viên Petrovietnam gồm: Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, Tổng công ty Khí Việt Nam, Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí, Tổng công ty Phân bón và hóa chất dầu khí, Tổng công ty CP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam ẢNH: THÚY LIỄU

Hiệu quả phải đo bằng sự thụ hưởng của người dân

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Lộc ghi nhận sự đồng hành của Petrovietnam và các đơn vị thành viên trong công tác an sinh xã hội. Theo ông, mục tiêu cao nhất của chương trình là những kết quả cụ thể mà người dân, người lao động được thụ hưởng.

Ông Lộc đề nghị việc phối hợp chăm lo phải kết hợp hỗ trợ trước mắt với các giải pháp phát triển cộng đồng lâu dài. Trong đó, cần quan tâm những công trình có đông người thụ hưởng, thời gian sử dụng lâu dài như cầu đường, trường học, trạm y tế và các dịch vụ công thiết yếu, gắn với giải pháp giảm nghèo bền vững của thành phố.

Lãnh đạo TP.HCM trao thư cảm ơn cho các đơn vị ẢNH: THÚY LIỄU

Đối với công trình phục vụ cộng đồng, ông Lộc lưu ý trách nhiệm của các đơn vị còn bao gồm việc quản lý, vận hành, duy trì và phát huy hiệu quả sau khi nghiệm thu, bàn giao.

"Hiệu quả của chương trình phải được đánh giá bằng những công việc đã hoàn thành, những vấn đề cụ thể đã được giải quyết và mức độ thụ hưởng thực tế của người dân và người lao động trên địa bàn TP.HCM", ông Lộc nhấn mạnh.

Ông đề nghị MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố phối hợp với tập đoàn theo dõi, giám sát quá trình triển khai, kịp thời phản ánh khó khăn từ cơ sở. Các địa phương thụ hưởng cần phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp để công trình được thực hiện đúng tiến độ, phù hợp nhu cầu thực tế.

Cam kết tài trợ đúng hẹn, đúng đối tượng

Ông Lê Ngọc Sơn cho biết TP.HCM là địa bàn quan trọng trong chuỗi hoạt động của Petrovietnam, nơi đặt trụ sở nhiều đơn vị chủ lực và có các công trình dầu khí từ ngoài khơi đến đất liền.

Theo ông Sơn, sự gắn bó trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng đặt ra trách nhiệm của tập đoàn đối với cộng đồng. Ông cam kết các khoản tài trợ được thực hiện đúng hẹn, đúng đối tượng và công khai; tiếp tục đồng hành lâu dài với thành phố trong chăm lo người dân, người lao động.

Giai đoạn 2020 - 2025, Petrovietnam đã dành 275,9 tỉ đồng cùng TP.HCM chăm lo đời sống người dân. Hiện tập đoàn có 20 đơn vị thành viên chủ lực trên địa bàn, tạo việc làm và duy trì thu nhập ổn định cho hơn 35.800 lao động.

Cũng tại buổi lễ, Liên đoàn Lao động TP.HCM và Công đoàn Petrovietnam ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030 với 9 nhóm nội dung, tập trung bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; hỗ trợ việc làm, nâng cao kỹ năng nghề, thúc đẩy sáng tạo và bảo đảm an toàn lao động.

Liên đoàn Lao động TP.HCM và Công đoàn Petrovietnam ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030 ẢNH: THÚY LIỄU

Hai bên phấn đấu có tối thiểu 200 sáng kiến, giải pháp được công nhận hoặc áp dụng; xây dựng hoặc sửa chữa ít nhất 5 mái ấm công đoàn. Hằng năm, hai bên phối hợp tổ chức ít nhất một hoạt động văn hóa, thể thao và một hoạt động an sinh xã hội tại TP.HCM.