Thể thao Các môn khác

500 VĐV, HLV tranh tài giải vô địch vovinam sinh viên toàn quốc

Nam Long
Nam Long
19/10/2025 13:21 GMT+7

Hơn 500 VĐV, HLV tranh tài ở 56 bộ huy chương tại giải vô địch vovinam sinh viên toàn quốc vừa khai mạc tại Vĩnh Long.

Ngày 19.10, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (VLUTE) phối hợp với Liên đoàn Vovinam Việt Nam (VVF) tổ chức Lễ khai mạc giải vô địch vovinam sinh viên toàn quốc – năm 2025.

Giải đấu diễn ra từ ngày 19 đến 25.10, quy tụ hơn 500 vận động viên (VĐV) và huấn luyện viên (HLV) đến từ 30 đơn vị là các học viện, trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc. 

500 VĐV, HLV tranh tài giải vô địch vovinam sinh viên toàn quốc- Ảnh 1.

PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long phát biểu tại lễ khai mạc

Ảnh: nam long

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long chia sẻ, một sinh viên xuất sắc không chỉ là người có tri thức và kỹ năng nghề nghiệp, mà cần có sức khỏe, bản lĩnh, nhân cách và tinh thần cống hiến cho cộng đồng. "Việc đăng cai tổ chức giải vô địch vovinam sinh viên toàn quốc năm 2025 là niềm vinh dự lớn lao đối với Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. Thông qua giải đấu, sinh viên cả nước có dịp rèn luyện sức khỏe, hun đúc ý chí và khơi dậy tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên của tuổi trẻ Việt Nam", PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng nói. 

500 VĐV, HLV tranh tài giải vô địch vovinam sinh viên toàn quốc- Ảnh 2.

Các tiết mục mở màn giải đấu

Ảnh: nam long

Theo ban tổ chức, giải vô địch vovinam sinh viên toàn quốc năm 2025 là sự kiện thể thao có quy mô lớn, được tổ chức trở lại sau 6 năm tạm hoãn. Các VĐV sẽ tranh tài ở 56 bộ huy chương thuộc ba nội dung chính: 28 bộ huy chương quyền, 28 bộ đối kháng (14 hạng cân nam, 14 hạng cân nữ) và thi võ nhạc cho hai hệ phong trào và nâng cao.

