5.000 học sinh tìm hiểu ngành dầu khí và năng lượng

Ngày 8.3, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức lễ hội Văn hóa học sinh - sinh viên ngành năng lượng - dầu khí lần thứ 13 năm 2026.

Bí thư Đoàn Thanh niên Petrovietnam Phạm Đăng An phát biểu tại lễ khai mạc ẢNH: NGUYỄN LONG

Lễ hội có sự tham gia của hơn 600 đoàn viên, thanh niên, học sinh và sinh viên đến từ Trường đại học Dầu khí Việt Nam (PVU), Trường cao đẳng Dầu khí (PV College) và 16 trường THPT, Trung tâm GDTX trên địa bàn TP.HCM.

Phát biểu khai mạc lễ hội, Bí thư Đoàn Thanh niên Petrovietnam Phạm Đăng An cho biết chương trình được tổ chức nhằm tạo môi trường để học sinh, sinh viên trong hệ thống đào tạo của tập đoàn và các trường học, trung tâm GDTX gặp gỡ, giao lưu và phát huy tài năng, trí tuệ của thế hệ trẻ.

Ban tổ chức tặng cờ cho các đơn vị tham gia lễ hội ẢNH: NGUYỄN LONG

Bên cạnh những thành tựu trong lĩnh vực dầu khí và năng lượng, Petrovietnam luôn quan tâm đến việc bồi dưỡng thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của ngành năng lượng quốc gia.

Thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và sáng tạo tại lễ hội, ban tổ chức kỳ vọng mỗi học sinh, sinh viên sẽ có thêm động lực học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, anh An nói.

Theo anh An, lễ hội Văn hóa học sinh - sinh viên Petrovietnam qua nhiều năm đã trở thành một biểu tượng đẹp của tuổi trẻ ngành dầu khí, nơi hội tụ của tri thức, văn hóa và tinh thần đoàn kết.

Mỗi mùa lễ hội là một cơ hội để học sinh, sinh viên được gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ ước mơ và cùng nhau khám phá những chân trời mới của tri thức.

Các sinh viên tham quan mô hình nhà máy lọc hóa dầu ẢNH: NGUYỄN LONG

Năm nay, lễ hội được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú và ý nghĩa. Đặc biệt là các gian hàng triển lãm về ngành dầu khí và năng lượng sẽ mở ra cho các học sinh cơ hội trực tiếp tìm hiểu về các ngành nghề đào tạo, môi trường học tập và nghiên cứu tại Trường đại học Dầu khí Việt Nam và Trường cao đẳng Dầu khí.

Lễ hội còn diễn ra cuộc thi "Tìm hiểu ngành dầu khí và năng lượng" thu hút gần 5.000 học sinh tham gia thông qua các hình thức thi trực tuyến và thi sáng tạo bằng video, infographic và bài viết. Ngoài ra, lễ hội còn tổ chức giải bóng đá nam, pickleball, các trò chơi vận động tập thể và các chương trình văn nghệ giao lưu.