5.000 người ở Phú Thọ cổ vũ cho Lý Thái Dương, gia đình đi hơn 100 người

Sáng 1.11, chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 sẽ diễn ra với sự tham gia tranh tài của 4 "nhà leo núi" xuất sắc.

Bốn thí sinh góp mặt tại chung kết là Trần Võ Gia Bảo (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đông Hải, Khánh Hòa, nhất quý 1), Lý Thái Dương (Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ, nhất quý 2), Nguyễn Huy Quang Minh (Trường THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên, nhất quý 3) và Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, nhất quý 4).

5.000 người có mặt tại khu vực Tượng đài Bác Hồ, thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng để cổ vũ cho Lý Thái Dương ẢNH: PHÚC BÌNH

Khu vực Tượng đài Bác Hồ, thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, là một trong các điểm cầu truyền hình trực tiếp vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 26 năm của chương trình Đường lên đỉnh Olympia, Phú Thọ có điểm cầu truyền hình trực tiếp chung kết năm. Sự kiện không chỉ là niềm tự hào của nhà trường, gia đình và cá nhân thí sinh mà còn là dịp quảng bá hình ảnh, văn hóa và con người Đất Tổ đến đông đảo khán giả cả nước.

Theo Ban tổ chức, điểm cầu Phú Thọ huy động gần 5.000 cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh của 10 trường THPT tham gia cổ vũ. Các đội hình sẽ tổ chức xếp chữ "Đất Tổ", hình mặt trời và vòng nguyệt quế, tạo điểm nhấn cho chương trình truyền hình trực tiếp.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 26 năm của chương trình Đường lên đỉnh Olympia, Phú Thọ có điểm cầu truyền hình trực tiếp chung kết năm ẢNH: PHÚC BÌNH

Ngày từ sáng sớm, hàng nghìn người đổ về Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng để cổ vũ cho Lý Thái Dương. 5 màn hình cỡ lớn được lắp đặt để phục vụ người dân theo dõi diễn biến cuộc thi.

Ông Ma Đình Chiến, 55 tuổi, bác của Lý Thái Dương, tay cầm chiếc băng rôn "Thái Dương tự tin - tỏa sáng", lộ rõ sự vui mừng, tự hào trên khuôn mặt.

Hôm nay, bố mẹ cùng Dương có mặt tại điều cầu truyền hình của Đài truyền hình Việt Nam. Trong khi đó, hơn 100 người trong họ hàng đến dự tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng để cổ vũ cho con em của mình.

"Tự hào lắm, cả dòng họ đều hãnh diện. Mong cháu tâm lý vững vàng, tự tin. Dù kết quả ra sao, gia đình cũng luôn ủng hộ và bên cạnh", ông Chiến gửi gắm.

Trước khi cuộc thi chính thức diễn ra, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đã tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho gia đình Lý Thái Dương.

Ông Ma Đình Chiến bên cạnh chiếc băng rôn cổ vũ Lý Thái Dương ẢNH: PHÚC BÌNH

Lý Thái Dương gây chú ý với khán giả truyền hình cả nước khi liên tiếp chiến thắng ở các cuộc thi tuần, tháng, quý và giành suất vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026.

Hành trình đến với trận chung kết của nam sinh sinh năm 2009 được đánh dấu bằng 3 chiến thắng liên tiếp ở cuộc thi tuần, tháng và quý 2. Dương lần lượt giành vòng nguyệt quế với 190 điểm ở cuộc thi tuần, 180 điểm ở cuộc thi tháng và 200 điểm ở cuộc thi quý.

Điểm đặc biệt là trong cả 3 trận đấu, Dương đều giải được chướng ngại vật. Khả năng tìm ra đáp án ở phần thi đòi hỏi sự liên kết dữ kiện, phán đoán nhanh và quyết đoán này trở thành dấu ấn trong hành trình chinh phục vòng nguyệt quế của nam sinh đất Tổ.

Đội chạy cờ gồm 100 thành viên, là một trong các tiết mục trong chương trình cổ vũ Lý Thái Dương ẢNH: PHÚC BÌNH

Các em nhỏ chăm chú theo dõi diễn biến cuộc thi qua màn hình LED học sinh của 10 trường THPT đến cổ vũ cho Lý Thái Dương ẢNH: PHÚC BÌNH

Toàn điểm cầu tại khu vực Đền Hùng có khoảng 5.000 người ẢNH: PHÚC BÌNH



