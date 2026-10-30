Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026: Lời chúc dành cho chàng trai Hà Nội

Vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 từ những "câu trả lời của em là"

Những ai theo dõi xuyên suốt Đường lên đỉnh Olympia 2026, nhất là những cuộc thi tuần, tháng, quý của Đoàn Lê Anh Đức, sẽ khá quen thuộc với câu nói: "Câu trả lời của em là" từ Đức. Và những "câu trả lời của em là" vô cùng chính xác giúp Đức đoạt tấm vé cuối cùng vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026.

Đoàn Lê Anh Đức tự tin khi thi đấu ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong cuộc thi quý 4, trước câu hỏi cuối cùng của cuộc thi quý dành cho thí sinh Phạm Đăng Thanh Bình, học sinh Trường THPT Võ Minh Đức (TP.HCM), Đức đang dẫn đầu cuộc thi với 190 điểm, người đang ở vị trí thứ 2 có thể cạnh tranh vòng nguyệt quế là Đoàn Trung Dũng (Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Quảng Ngãi) với 170 điểm.

Sau khi nhấn chuông giành quyền trả lời, Đức nói một cách chậm rãi, rõ ràng, rành mạch với cụm từ quen thuộc: "Câu trả lời của em là".

Sau khi nghe câu trả lời từ Đức, MC Ngọc Huy nói: "Ban đầu tôi cứ tưởng bạn bấm chuông như một cách chơi chiến thuật, nhưng bạn quá xứng đáng rồi" vì câu trả lời chính xác, và chính thức giúp Đức giành vòng nguyệt quế cuộc thi quý 4, cũng như đưa Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam lần thứ 2 liên tiếp có mặt tại trận đấu cuối cùng.

Cũng trong các cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2026, Đức đã nhiều lần khẳng định với MC "em chắc chắn 100%" khi đưa ra các câu trả lời.

Đức chiến thắng cuộc thi quý 4, giành vé vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau khi học xong lớp 9, nam sinh này từng "gây sốt" cộng đồng mạng khi đậu 4 trường chuyên, gồm: THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) và THPT chuyên Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội).

Đức cho biết đang là học sinh lớp chuyên sử, chính vì thế, sử và các môn khoa học xã hội là sở trường của bản thân. Trong nhiều năm, Đức giành nhiều giải thưởng trong các kỳ thi học sinh giỏi môn sử cấp thành phố. Bên cạnh sử, nam sinh người Hà Nội còn dành sự quan tâm cho văn chương, thơ ca cách mạng và âm nhạc.

Nếu kiến thức về sử là một trong những thế mạnh của Đức, thì khả năng hát quốc ca của 135 quốc gia lại là điều khiến nhiều người bất ngờ khi biết đến nam sinh này.

Tại cuộc thi tuần, Đức đã hát trích đoạn quốc ca Cuba, Angola, Sri Lanka và Maldives. Khả năng ghi nhớ những giai điệu đến từ nhiều quốc gia giúp nam sinh tạo dấu ấn riêng bên cạnh thành tích học tập và bản lĩnh tự tin khi thi đấu.

Đức cho biết sở thích ấy bắt đầu từ năm lớp 7. Trong quá trình nghe quốc ca các nước, Đức cảm thấy hứng thú rồi tự tìm hiểu, học thuộc lời và giai điệu. Từ sự tò mò ban đầu, Đức dần tích lũy được một vốn quốc ca đáng kể. Đức nói: "Việc học thuộc quốc ca không đơn thuần là ghi nhớ lời hát. Mà mỗi giai điệu còn gợi mở một không gian văn hóa khác nhau, khơi gợi sự tò mò về quốc gia mà em đang tìm hiểu".

Nhiều khán giả mong vòng nguyệt quế đến với Đức trong trận chung kết ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chúc Đức bình tĩnh, thể hiện tốt dấu ấn chuyên môn

Nói về chương trình Đường lên đỉnh Olympia, Đức cho hay đã ấp ủ ước mơ được đứng trên sân khấu Đường lên đỉnh Olympia từ nhỏ.

Đức kể: "Em và bà ngoại là những người hâm mộ chương trình. Từ nhỏ, em đã thích xem các gameshow trí tuệ và được bố mẹ khuyến khích tham gia những sân chơi như vậy".

Và ước mơ không dừng lại ở việc theo dõi chương trình qua màn hình. Đức cho biết đã dành nhiều năm chuẩn bị kiến thức, tìm hiểu cách thi đấu và rèn luyện khả năng phản xạ.

Với Đức, việc giành được tấm vé vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 là thành quả xứng đáng với những nỗ lực đã bỏ ra, đồng thời coi đây là bước đệm để thực hiện các mục tiêu mới trong học tập.

Trước trận đấu cuối cùng, Đức cho biết sau cuộc thi quý đã và đang củng cố kiến thức, ôn tập kỹ lưỡng, phát huy điểm mạnh và khắc phục những điểm còn hạn chế. Bên cạnh việc hệ thống hóa kiến thức, Đức nói sẽ cập nhật thêm thông tin thời sự và tiếp tục rèn luyện kỹ năng bấm chuột nhanh.

"Đã bước vào trận chung kết, mục tiêu của em cũng như 3 thành viên còn lại chắc chắn sẽ là vòng nguyệt quế. Em sẽ cố gắng giữ tinh thần như ở các trận thi trước và quyết tâm thi đấu hết mình để không hối tiếc", Đức bày tỏ sự quyết tâm.

Trước thềm chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 sẽ diễn ra vào 8 giờ 30 ngày 1.11 (chủ nhật), bà Phạm Ngọc Lan, giáo viên chủ nhiệm của Đức, đồng thời là giáo viên ngữ văn lớp 12 Sử 1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam nhắn gửi: "Tôi mong Đức giữ được sự bình tĩnh, tự tin và thi đấu hết mình trong trận chung kết, tiếp tục đem vinh quang về cho Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam nói riêng và Hà Nội nói chung".

Trần Công Minh, người từng đại diện Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam tham gia Đường lên đỉnh Olympia 2021 và lọt vào cuộc thi quý, đồng thời là người sáng lập câu lạc bộ OlympiAms, chia sẻ: "Trước trận chung kết, chúng tôi, những thành viên của câu lạc bộ luôn chúc Đức bình tĩnh, thể hiện tốt dấu ấn chuyên môn và không nặng nề về kết quả. Chúng tôi vẫn thường chia sẻ với Đức những điều rất chân thành và thật lòng như vậy".

Theo Minh, nếu vòng nguyệt quế năm nay tiếp tục thuộc về Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, đó sẽ là một dấu mốc lịch sử. Và dù kết quả thế nào, các thành viên câu lạc bộ vẫn luôn hướng về phía trước, giữ niềm tin vào những điều tốt đẹp và tiếp tục nỗ lực. "Chúng tôi luôn tin vào điều tốt đẹp và luôn phấn đấu. Nếu kết quả không như ý thì cũng không sao, chúng tôi sẽ tiếp tục nhìn về tương lai", Minh nói.

Là "fan cứng" của Đường lên đỉnh Olympia, chị Nguyễn Thị Thanh Bình (31 tuổi, công tác tại Bệnh viện Hữu nghị, Hà Nội), cho biết trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 sẽ cổ vũ cho cả 4 "nhà leo núi".

"Riêng với Đức, tôi chúc Đức thật bình tĩnh, tự tin và bản lĩnh trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026. Mong Đức tiếp tục phát huy thế mạnh kiến thức, giữ vững phong độ và tận hưởng trọn vẹn hành trình đặc biệt này. Dù kết quả ra sao, việc có mặt ở trận chung kết đã là thành quả đáng tự hào. Mong Đức hãy thi đấu hết mình, để khi nhìn lại, Đức có thể mỉm cười vì đã không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Chúc Đức may mắn và hy vọng vòng nguyệt quế sẽ gọi tên em", chị Bình nói.