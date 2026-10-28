Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026: 4 điểm cầu chính thức được tổ chức ở đâu?

4 điểm cầu ở 4 địa phương

Như Thanh Niên đã thông tin, 4 "nhà leo núi" xuất sắc có mặt tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 gồm: Trần Võ Gia Bảo (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa, nhất quý 1), Lý Thái Dương (Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ, nhất quý 2), Nguyễn Huy Quang Minh (Trường THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên, nhất quý 3), Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, nhất quý 4).



Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 diễn ra lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 1.11 (chủ nhật).

Trần Võ Gia Bảo nhất quý 1 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tiến sĩ Trần Văn Trung, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – Đông Hải (Khánh Hòa), nơi có thí sinh xuất sắc Trần Võ Gia Bảo (nhất quý 1), cho biết công viên biển Bình Sơn (P.Đông Hải, Khánh Hòa) sẽ là địa điểm được lựa chọn để đặt cầu truyền hình trực tiếp chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

Ông Trung kỳ vọng điểm cầu công viên biển Bình Sơn sẽ "tiếp lửa" cho "nhà leo núi" Trần Võ Gia Bảo tỏa sáng trong trận chung kết.

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ), cho biết khu vực tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông nằm trong không gian linh thiêng của Khu di tích lịch sử Đền Hùng, là nơi được đặt điểm cầu truyền hình trực tiếp từ Phú Thọ để cổ vũ cho Lý Thái Dương (nhất quý 2).

Nguyễn Huy Quang Minh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bà Nguyễn Thị Hiền, Quyền hiệu trưởng Trường THPT chuyên Thái Bình (Hưng Yên), cho hay để tiếp sức và cổ vũ cho Nguyễn Huy Quang Minh (nhất quý 3) trong hành trình chinh phục Đường lên đỉnh Olympia, điểm cầu Hưng Yên trong chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 được đặt tại Quảng trường Thái Bình, khu vực Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam, nằm trong quần thể kiến trúc Quảng trường Thái Bình.

Còn lãnh đạo Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam cho biết điểm cầu tại Hà Nội của chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 là Bảo tàng Hà Nội. Khán giả có cơ hội cổ vũ Đoàn Lê Anh Đức từ điểm cầu này.

Lý Thái Dương ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Lời chúc dành cho các "nhà leo núi" trước chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026

Tiến sĩ Trần Văn Trung, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – Đông Hải (Khánh Hoà), cho rằng kết quả phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như chỉ cần thiếu bình tĩnh, một chút chậm hơn thí sinh khác thì kết quả đã khác.

"Vào được đến trận chung kết là vui và hạnh phúc lắm. Cả 4 thí sinh, em nào cũng giỏi cả, tôi mong Trần Võ Gia Bảo cố gắng bình tĩnh thi tốt để thể hiện hết khả năng của mình, thi đấu với tinh thần đẹp. Chúc cho Bảo tự tin và cố gắng hết sức có thể, cùng 3 thí sinh còn lại tạo nên trận chung kết hay", ông Trung chia sẻ.

Ông Trung cũng cho biết thêm đến nay trường đã có 2 có học sinh vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia (năm 2011 là Lê Bảo Lộc, khi đó trường có tên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Ninh Thuận cũ, nay là Khánh Hoà – PV)".

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ), nhắn nhủ: "Chúc các "nhà leo núi" hoàn thành xuất sắc phần thi của mình. Với Lý Thái Dương, tôi chúc Thái Dương tỏa sáng như cái tên của em".

Đoàn Lê Anh Đức ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bà Nguyễn Thị Thương, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 sinh, Trường THPT chuyên Thái Bình (Hưng Yên), gửi lời chúc đến học trò của mình: "Chúc Nguyễn Huy Quang Minh luôn giữ vững niềm tin, phát huy trí tuệ, bản lĩnh vững vàng, có một trận chung kết thật xuất sắc".

Bà Thương cũng chúc cả 4 thí sinh xuất sắc có mặt tại trận chung kết có một hành trình Đường lên đỉnh Olympia thật đáng nhớ.

4 "nhà leo núi" tham gia trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong hành trình đến với trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026, cả 4 thí sinh đều ghi dấu ấn với những thành tích xuất sắc, vượt qua các cuộc thi tuần, tháng, quý với điểm số cao để giành vòng nguyệt quế.

Cụ thể, Trần Võ Gia Bảo đạt 260 điểm cuộc thi tuần (nhì tuần, có điểm nhì tuần cao nhất để vào thi tháng), 210 điểm (nhất tháng) và nhất quý 1 với 175 điểm.

Lý Thái Dương nhất tuần với 190 điểm, nhất tháng với 180 điểm và nhất quý 2 với 200 điểm.

Nguyễn Huy Quang Minh nhất tuần với 250 điểm, nhất tháng với 345 điểm và nhất quý 3 với 225 điểm.

Đoàn Lê Anh Đức đạt 230 điểm (nhì tuần, có điểm nhì tuần cao nhất để vào thi tháng), nhất tháng với 330 điểm và nhất quý 4 với 220 điểm.