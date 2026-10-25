Chính thức lộ diện 4 'nhà leo núi' lọt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026

Bên cạnh Đoàn Lê Anh Đức (nhất quý 4) là 3 thí sinh xuất sắc khác sẽ tham gia chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026, gồm: Trần Võ Gia Bảo (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa, nhất quý 1), Lý Thái Dương (Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ, nhất quý 2) và Nguyễn Huy Quang Minh (Trường THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên, nhất quý 3).



Trần Võ Gia Bảo giành vòng nguyệt quế cuộc thi quý 1 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Người đầu tiên có tấm vé vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026

Trần Võ Gia Bảo là thí sinh đầu tiên xuất sắc giành quyền vào tham gia chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 khi nhận vòng nguyệt quế cuộc thi quý 1.

Trong cuộc thi tuần, Bảo đạt 260 điểm, đạt giải nhì. Bảo bước vào cuộc thi tháng với tư cách thí sinh đứng nhì có điểm số cao nhất. Bảo giành vòng nguyệt quế cuộc thi tháng với 210 điểm, và tiếp tục tỏa sáng ở cuộc thi quý 1 với 175 điểm.

Bảo cho biết đã mê chương trình Đường lên đỉnh Olympia từ năm lớp 7 nên đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi, bổ sung kiến thức nhằm chinh phục.

Trong hành trình đến với trận chung kết, Bảo để lại ấn tượng bởi biết cách vượt qua những khó khăn. Như trong cuộc thi tháng, dù khởi động chỉ với 30 điểm, xếp thứ 3 trong 4 thí sinh, có khoảng cách với người dẫn đầu khá xa, nhưng Bảo dần dần lấy lại sự tự tin và giành chiến thắng chung cuộc.

Hay trong cuộc thi quý 1, đã có lúc Bảo bị các đối thủ bỏ với số điểm cách biệt, nhưng sự điềm tĩnh giúp Bảo lội ngược dòng.

Khán giả yêu thích Bảo bởi ngoài sự tự tin, điềm tĩnh, còn có sự am hiểu kiến thức về lĩnh vực hoá, tính toán rất nhanh.

Bảo cho biết: "Em dành thời gian tìm hiểu các lĩnh vực ngoài hoá, đồng thời tham gia những trận đấu giao hữu, đấu tập với người chơi Olympia trên cả nước. Những trận đấu này giúp em kiểm tra kiến thức, làm quen nhịp độ thi đấu và nhận ra các nội dung còn thiếu để điều chỉnh việc ôn tập".

Trước trận chung kết, Bảo cho biết đã dành nhiều thời gian để bổ sung những phần còn hạn chế, đặc biệt là kiến thức ngữ văn và lịch sử.

"Đối với em, một cuộc chơi luôn có thắng, có thua. 3 thí sinh trong trận chung kết đều rất mạnh, nhưng em sẽ quyết tâm thi đấu hết mình, mang đến cho khán giả truyền hình một trận đấu đẹp", Bảo chia sẻ.

Lý Thái Dương giành giải nhất quý 2 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ấn tượng với nam sinh người Phú Thọ

Lần đầu tiên sau 26 năm, tỉnh Phú Thọ có thí sinh lọt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia, và đó là Lý Thái Dương.

Trước khi đến với cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2026, Dương đã sở hữu nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ. Có thể kể như: quán quân cuộc thi "Khát vọng Lạc Hồng" lần 4 do Sở Giáo dục và đào tạo Phú Thọ tổ chức, giành giải nhất cuộc thi Hào khí Hùng Vương năm 2025, cùng những giải thưởng học sinh giỏi môn hoá.

Theo Dương, một trong những dấu ấn lớn nhất của hành trình ở Đường lên đỉnh Olympia 2026 là cuộc thi quý. Khi bước vào phần thi vượt chướng ngại vật, Dương chỉ có 15 điểm, xếp thứ 3 trong 4 thí sinh. Và rồi nam sinh này đã bất ngờ nhấn chuông giành quyền giải mã chướng ngại vật gồm 25 chữ cái là "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" ngay sau câu hỏi hàng ngang đầu tiên.

Với câu trả lời này, Dương đã vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi, tạo đà cho những màn trả lời xuất sắc sau này và giành được vòng nguyệt quế cuộc thi quý 2 với 200 điểm.

Ngoài sở trường môn chuyên là hoá, Dương có kiến thức sâu rộng ở nhiều lĩnh vực khác. Dương chia sẻ: "Đường lên đỉnh Olympia là chương trình mà em đã yêu thích từ khi còn nhỏ. Em mong được tham gia chương trình này và điều mong ấy đã thành hiện thực. Trước mắt là trận chung kết đầy khó khăn, nhưng em sẽ nỗ lực và quyết tâm hết mình".

Nguyễn Huy Quang Minh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Người lập kỷ lục Đường lên đỉnh Olympia 2026

Trong số 4 nhà leo núi, Nguyễn Huy Quang Minh là người lập kỷ lục Đường lên đỉnh Olympia 2026. Cụ thể, Minh đạt số điểm cuộc thi tháng cao nhất trong Đường lên đỉnh Olympia 2026 với 345 điểm.

Minh cho biết vào năm lớp 10 đã từng bỏ lỡ cơ hội đại diện cho trường tham dự Đường lên đỉnh Olympia vì dừng chân ở bán kết cuộc thi mô phỏng do câu lạc bộ của trường tổ chức. Từ thất bại này, Minh càng quyết tâm chinh phục và bày tỏ mong muốn sẽ đưa tên lớp lên sóng truyền hình, cụ thể là Đường lên đỉnh Olympia 2026.

Và mong muốn ấy đã thành hiện thực. Minh đã xuất sắc giành lấy 3 vòng nguyệt quế các cuộc thi tuần, tháng, quý, đồng thời đưa tên trường lần đầu tiên xuất hiện ở chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

Để có thêm nhiều kiến thức chinh phục các câu hỏi của cuộc thi, Minh cho hay đã không chỉ dựa vào kiến thức các môn học ở trường mà còn dành thời gian đọc sách báo, cập nhật thời sự, tìm hiểu văn hóa, lịch sử, chính trị trong nước và quốc tế. Đặc biệt, nam sinh này còn học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị đi trước, tham gia những website mô phỏng chương trình Đường lên đỉnh Olympia và thi đấu trực tuyến để rèn luyện khả năng phản ứng trước câu hỏi.

Theo Minh, sở trường là kiến thức về sinh học vì đang là học sinh lớp chuyên môn này. Bên cạnh đó còn có nhiều kiến thức về lịch sử…

Trong suốt hành trình tham gia Đường lên đỉnh Olympia, Minh thể hiện sự nhạy bén của mình ở hầu hết các phần thi, đặc biệt là phần thi tăng tốc. Minh nói: "Tăng tốc là phần thi em yêu thích nhất, bởi theo Minh, thí sinh có thể tạo ra khoảng cách điểm số và giành lợi thế trước khi bước vào phần thi về đích".

Nam sinh này hy vọng bản thân có được sự bình tĩnh, may mắn và sẽ cố gắng thi đấu tốt để có thể nhận được cái kết mỹ mãn ở trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026.

Đoàn Lê Anh Đức là thí sinh cuối cùng đoạt vé vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thí sinh có thể hát quốc ca của 135 quốc gia

Tại cuộc thi tuần 1, tháng 3, quý 4 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26, Đoàn Lê Anh Đức tiết lộ có thể hát quốc ca của 135 quốc gia.

Trong phần giao lưu, Đức đã thể hiện một số đoạn quốc ca của Cuba, Angola, Sri Lanka và Maldives.

Đức gây chú ý bởi vốn hiểu biết rộng, đặc biệt nổi trội ở phần thi tăng tốc. Như trong cuộc thi tháng, Đức đã liên tiếp đưa ra 3 đáp án đúng và nhanh nhất. Ngoài ra, nam sinh này còn thường xuyên tận dụng cơ hội trả lời câu hỏi của các đối thủ để ghi điểm trong phần thi về đích.

Trước trận đấu cuối cùng, nam sinh người Hà Nội bày tỏ sự quyết tâm để có thể đạt thứ hạng cao nhất, đồng thời xem chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 là cơ hội tiếp tục thử thách vốn hiểu biết, khả năng phản xạ, bản lĩnh thi đấu.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 sẽ diễn ra vào sáng ngày 1.11.