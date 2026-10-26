Một điểm đặc biệt xuất hiện 4 lần trong 26 trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Màn tranh tài của 4 thí sinh trường chuyên

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 đã xác định được 4 nhà leo núi xuất sắc tham gia, gồm: Trần Võ Gia Bảo (học sinh chuyên hóa, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đông Hải, Khánh Hòa, nhất quý 1), Lý Thái Dương (học sinh chuyên hoá, Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ, nhất quý 2) và Nguyễn Huy Quang Minh (học sinh chuyên sinh, Trường THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên, nhất quý 3), Đoàn Lê Anh Đức (học sinh chuyên sử, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, nhất quý 4).

Cả 4 thí sinh đều là học sinh các trường chuyên ở các tỉnh, thành trên cả nước. Đây là lần thứ 4 trong lịch sử 26 mùa Đường lên đỉnh Olympia, cả 4/4 "nhà leo núi" đều đến từ trường chuyên.

Theo thông tin từ ban tổ chức chương trình Đường lên đỉnh Olympia, 3 lần trước là vào các năm 2000, 2016, 2019.

Cụ thể, chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2000, 4 thí sinh đến từ các trường chuyên gồm: Nguyễn Thành Vinh (chuyên hóa, Trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa), Trần Ngọc Minh (chuyên toán, THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long), Nguyễn Đắc Dương (chuyên toán, THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM), Phan Minh Châu (chuyên hóa, THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam).

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2016 là cuộc so tài của 4 thí sinh: Lâm Vũ Tuấn (chuyên Anh, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định), Hồ Đắc Thanh Chương (chuyên toán, Trường THPT chuyên Quốc học Huế), Phan Tiến Tùng (chuyên Anh, Trường THPT chuyên Nguyễn Du, Đắk Lắk), Lê Duy Bách (Trường THPT chuyên Hà Nội – Amstrerdam).

Tương tự, 4/4 nhà leo núi tham gia chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2019 cũng đều đến từ trường chuyên. Đó là: Nguyễn Bá Vinh (chuyên địa, Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ), Đoàn Nam Thắng (chuyên tin, Trường THPT chuyên Nguyễn Du, Đắk Lắk), Nguyễn Hải Đăng (chuyên sinh, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) và Trần Thế Trung (chuyên lý, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An).

4/4 thí sinh lọt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 đều đến từ các trường chuyên. Hàng trên, từ trái qua là: Trần Võ Gia Bảo, Lý Thái Dương. Hàng dưới, từ trái qua là: Nguyễn Huy Quang Minh, Đoàn Lê Anh Đức ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2018 là lần duy nhất tính đến thời điểm này, cả 4/4 thí sinh góp mặt trong trận đấu cuối cùng đều không phải là học sinh trường chuyên.

Cụ thể, trong năm đó Lê Thanh Tân Nhật (Trường THPT thị xã Quảng Trị, Quảng Trị), Nguyễn Hữu Quang Nhật (Trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng), Chu Quang Trường (Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP.HCM) và Nguyễn Hoàng Cường (Trường THPT Hòn Gai, Quảng Ninh) đã tranh tài cùng nhau.

Cũng có trường hợp, trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia, 1 thí sinh không phải trường chuyên "đấu" với 3 thí sinh học trường chuyên nhưng xuất sắc giành vòng nguyệt quế.

Như trường hợp của Huỳnh Anh Vũ (Trường THPT Tăng Bạt Hổ, Bình Định, nay là Gia Lai, năm 2008), Đặng Thái Hoàng (Trường THPT Hòn Gai, Quảng Ninh, năm 2012), Nguyễn Hoàng Khánh (Trường THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh, năm 2021). Cả 3 người đều lên ngôi vô địch khi xuất sắc vượt qua 3 thí sinh học trường chuyên.

Có bao nhiêu nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia là nữ?

Liên tục từ Đường lên đỉnh Olympia 2021 đến nay, trong các trận chung kết năm, cả 4/4 thí sinh đều là nam sinh.

Nguyễn Thị Thu Hằng là thí sinh nữ gần nhất góp mặt trong chung kết Đường lên đỉnh Olympia. Hằng là quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2020 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tính đến nay, đã có 12 thí sinh nữ vào tranh tài ở trận đấu cuối cùng. Đó là: Trần Ngọc Minh (Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long, năm 2000), Lê Thiên Hạnh Trang (Trường THPT bán công Hai Bà Trưng, Vĩnh Phúc, nay là Phú Thọ, năm 2001), Đỗ Thị Hồng Nhung (Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long, năm 2001), Lương Phương Thảo (Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long, năm 2002). Trần Thu Phương (Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2003), Nguyễn Thị Ngọc Thơ (Trường THPT chuyên Kon Tum, tỉnh Kon Tum, nay là Quảng Ngãi, năm 2004).

Danh sách thí sinh nữ lọt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia còn có Trần Thị Thu Hà (Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn, Nghệ An, năm 2007), Nguyễn Thị Thu Trang (Trường THPT Bảo Lộc, Lâm Đồng, năm 2009) và Đào Thị Hương (Trường THPT Bỉm Sơn, Thanh Hóa, năm 2009), Phạm Thị Ngọc Oanh (Trường THPT Tiên Lãng, Hải Phòng, năm 2011), Trần Lê Phương (Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam, nay là Đà Nẵng, năm 2012) và Nguyễn Thị Thu Hằng (Trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình, năm 2020).

Trong đó, có 4 nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia là nữ. Cụ thể gồm: Trần Ngọc Minh (Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long, năm 2000), Lương Phương Thảo (Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long, năm 2002), Phạm Thị Ngọc Oanh (Trường THPT Tiên Lãng, Hải Phòng, năm 2011) và Nguyễn Thị Thu Hằng (Trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình, năm 2020).

Điểm số cao nhất trong chung kết Đường lên đỉnh Olympia là bao nhiêu?

Từ năm 2000 đến nay, trong 25 trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia đã diễn ra, nhà vô địch có điểm số cao nhất trong trận chung kết là Hồ Đắc Thanh Chương (Trường THPT Chuyên Quốc Học – Huế, năm 2016) với 340 điểm.

Hồ Đắc Thanh Chương vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2016 với 340 điểm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Những nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia đạt từ 300 điểm trở lên tại trận chung kết, ngoài Hồ Đắc Thanh Chương, còn có Huỳnh Anh Vũ (Trường THPT Tăng Bạt Hổ, Bình Định trước đây, nay là Gia Lai) với 325 điểm tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2008.

Phan Đăng Nhật Minh (Trường THPT Hải Lăng, Quảng Trị), nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2017 đạt 300 điểm.

Nguyễn Hoàng Khánh (Trường THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh), đạt 315 điểm trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021 và trở thành nhà vô địch.

Trong lịch sử các trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia, có 3 nhà vô địch cùng đạt 220 điểm là Đỗ Lâm Hoàng (Trường THPT Gò Vấp, TP.HCM, năm 2004), Lê Xuân Mạnh (Trường THPT Hàm Rồng, Thanh Hóa, năm 2023) và Võ Quang Phú Đức (Trường THPT chuyên Quốc học Huế, năm 2024).

220 điểm cũng chính là mức điểm có nhiều nhà vô địch đạt được nhất. Trong khi đó, mỗi mức điểm 120, 210, 245 và 250 đều có 2 nhà vô địch đạt được.