Nhiều phần quà thiết thực trao tặng cho trẻ em khó khăn

Trong khuôn khổ Chương trình Gặp mặt và tôn vinh thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng 2026, diễn ra sáng ngày 29.11 tại Trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em Gò Vấp, 51 nhà sáng tạo nội dung số trẻ tiêu biểu đã có những phút giây thăm hỏi gần gũi, trò chuyện cùng các em nhỏ và trực tiếp trao tặng 300 phần quà đến tay các em.

Đại biểu giao lưu cùng các em nhỏ tại trung tâm ẢNH: THẾ DUY

Ông Nguyễn Văn Hải, Bí thư chi bộ, Giám đốc trung tâm, bày tỏ niềm hân hạnh khi được đón tiếp các đại biểu đến thăm và trao tặng quà cho các cho các em nhỏ. Anh Hoàng Đức Nam, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó trưởng Ban Công tác Đoàn, Phó trưởng Ban Tổ chức chương trình đã trao tặng biểu trưng 300 phần quà dành cho trẻ em khó khăn với tổng trị giá hơn 41 triệu đồng.

Anh Hoàng Đức Nam (phải) đại diện trao tặng biểu trưng quà tặng tổng trị giá hơn 41 triệu đồng cho các em nhỏ tại trung tâm ẢNH: THẾ DUY

Anh Bùi Ngọc Công xúc động phát biểu tại chương trình và trao tặng thêm 10 triệu đồng ẢNH: THẾ DUY

Sau khi thưởng thức các tiết mục văn nghệ do chính các em nhỏ tại trung tâm biểu diễn, trao đổi với các em thông qua những cái ôm, cái khoác tay, nhiều đại biểu không dấu được niềm cảm xúc bồi hồi.

Anh Bùi Ngọc Công (28 tuổi) ngụ tại TP.Đà Nẵng chia sẻ: "Mình vừa mới chơi với các em một khoảng thời gian rất ngắn nhưng mình cảm thấy các em rất dễ thương. Mình cũng ủng hộ thêm một chút tấm lòng của mình, số tiền là 10 triệu đồng. Tuy nhỏ thôi nhưng đây là một lời cảm ơn gửi đến các cô chú, anh chị đã hỗ trợ các bạn nhỏ tại trung tâm". Những lời chia sẻ của anh Công bị nghẹn lại do cảm xúc, nhưng nhận về tràng vỗ tay tán thưởng cùng sự đồng cảm của đông đảo đại biểu.

Những góc nhìn chạm cảm xúc

Chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên (32 tuổi), chủ kênh TikTok Khói Lam Chiều sau khi giao lưu và tặng quà cho các em nhỏ tại trung tâm, chia sẻ về khoảnh khắc đáng nhớ nhất khi gặp gỡ các em nhỏ tại Khoa Đặc biệt nặng của trung tâm này.

"Các em nhỏ nằm một chỗ, không tự chủ được nhưng khi thấy mình tới, các em rất vui. Mình nhìn được trong ánh mắt của các em sự khao khát và tình yêu thương, điều đó làm mình rất xúc động", chị Duyên chia sẻ.

Chị Duyên chụp ảnh thân thiết cùng em nhỏ tại trung tâm ẢNH: THẾ DUY

Cũng theo chị Duyên, mỗi bạn nhỏ tại trung tâm đều có những hoàn cảnh riêng và vô cùng đáng thương. Tuy nhiên, thông qua các bạn nhỏ, chị Duyên thấy được sự hồn nhiên, yêu đời và đây cũng là niềm động lực để bản thân tiếp tục cố gắng hơn trong cuộc sống.

Anh Mai Tú ghi lại những khoảnh khắc với các em nhỏ tại trung tâm ẢNH: THẾ DUY

Anh Mai Tú (34 tuổi), chủ kênh TikTok Tú Mai đến từ Nghệ An, không dấu được cảm xúc khi tham gia hoạt động này. "Bản thân mình thấy thương các em vô cùng. Khi các em bắt đầu diễn văn nghệ, mình thấy các em rất vui. Tuy nhiều em mắc phải những căn bệnh, nhưng các em rất nỗ lực khi trình diễn", anh Tú bày tỏ.

Anh Tống Thanh Nhàn và các em nhỏ trong vòng tay ẢNH: THẾ DUY

ẢNH: THẾ DUY

Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần trước khi đến tham gia hoạt động tại trung tâm, anh Tống Thanh Nhàn (30 tuổi), chủ kênh TikTok Thiện Nhân, cho biết vô cùng bất ngờ khi các em nhỏ tại trung tâm được giáo dục bài bản và chuyên nghiệp.

"Các bé có những hoàn cảnh khác nhau, cũng có những căn bệnh khác nhau nhưng các bé rất lạc quan, yêu đời và rất ngoan", anh Nhàn tâm sự.

Anh Alăng Brắc (30 tuổi), cho biết khi tiếp xúc với các em, dù chỉ qua những cái khoác tay, nụ cười và ánh mắt nhưng cũng vô cùng xúc động. "Mình cảm thấy hoạt động này vô cùng ý nghĩa khi được tặng quà và động viên tinh thần cho các em nhỏ tại đây", Alăng Brắc bày tỏ.