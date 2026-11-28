Chiều ngày 28.11, trong khuôn khổ chương trình Gặp mặt và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026 do T.Ư Đoàn tổ chức, gần 100 đại biểu là những nhà sáng tạo nội dung trẻ được chia thành 3 đoàn, tham gia hành trình “Địa chỉ đỏ - Sáng tạo từ di sản”, khám phá TP.HCM qua những chủ đề khác nhau.

Trong đó, đoàn 2 gồm 23 đại biểu tham gia tuyến trải nghiệm “TP.HCM - Thành phố anh hùng”, đến Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Hầm chứa vũ khí Biệt động Sài Gòn và trụ sở HĐND - UBND TP.HCM.

Đoàn đại biểu tham quan Bảo tàng Chứng tích chiến tranh ẢNH: NGUYỄN QUỲNH

Nguyễn Nam Khánh, 35 tuổi, đại biểu trong đoàn, lần đầu đến tham quan và tìm hiểu trực tiếp về những chứng tích chiến tranh tại TP.HCM.

Đến từ Điện Biên, Khánh từng tham quan Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và có hiểu biết nhất định về các cuộc kháng chiến của dân tộc. Tuy nhiên, những tư liệu tại bảo tàng khiến anh nhận ra còn nhiều câu chuyện về chiến tranh mà trước đây chưa hình dung đầy đủ.

ẢNH: NGUYỄN QUỲNH

Không khí tham quan nghiêm túc, nhiều người chăm chú lắng nghe những câu chuyện phía sau các chứng tích ẢNH: NGUYỄN QUỲNH

Sau chuyến đi, Khánh dự định mở rộng nội dung về văn hóa các dân tộc, đồng thời tìm hiểu sâu hơn những câu chuyện lịch sử để chia sẻ với cộng đồng theo dõi kênh.

Vốn thường sáng tạo nội dung về cảnh sắc, con người và văn hóa Mộc Châu, Vũ Quang Kiên, 31 tuổi, đại biểu trong đoàn, cho biết việc trực tiếp nhìn thấy tư liệu tại bảo tàng và hầm chứa vũ khí mang lại cảm xúc khác với việc đọc hay xem thông tin trên mạng.

Anh muốn kể lại hành trình bằng góc nhìn của chính mình, để người xem có cảm giác như đang cùng anh đi qua từng địa điểm. “Sau chuyến đi này thì mình sẽ quay trở về quê hương và tìm hiểu kỹ hơn về lịch sử, về văn hóa của quê hương mình nhiều hơn”, Kiên chia sẻ.

Một đại biểu chăm chú tìm hiểu các hiện vật, tư liệu về chiến tranh được trưng bày tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh ẢNH: NGUYỄN QUỲNH

Các đại biểu đoàn 2 nghe thuyết minh về những tư liệu, hình ảnh lịch sử tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh trong hành trình “Địa chỉ đỏ - Sáng tạo từ di sản” chiều 28.11 ẢNH: NGUYỄN QUỲNH

Ở tuổi 30, Lượng Nữ Tuyết Nhi xây dựng nội dung chủ yếu về văn hóa Chăm và đời sống các cộng đồng dân tộc. Là người Chăm, cô muốn giới thiệu văn hóa dân tộc mình đến đông đảo người xem, đồng thời mở rộng nội dung sang các cộng đồng khác.

Sau khi tham quan Bảo tàng Chứng tích chiến tranh và Hầm chứa vũ khí Biệt động Sài Gòn, Nhi cho biết những hình ảnh, câu chuyện về hậu quả chiến tranh để lại nhiều cảm xúc. Tuy nhiên, cô không muốn khai thác hình ảnh đau thương theo hướng gây sốc để thu hút lượt xem.

Thay vào đó, Nhi muốn lựa chọn cách kể phù hợp với phong cách năng động, tích cực của kênh. Theo cô, người làm nội dung cần đặt mình vào vị trí khán giả trẻ, diễn đạt dễ hiểu, gần gũi nhưng vẫn truyền tải được ý nghĩa câu chuyện.

ẢNH: NGUYỄN QUỲNH

Tuyết Nhi ghi lại hình ảnh phục vụ cho công việc sáng tạo nội dung số ẢNH: NVCC

Hành trình đáng nhớ của các nhà sáng tạo nội dung số ẢNH: NGUYỄN QUỲNH

Các nhà sáng tạo nội dung trẻ chụp ảnh lưu niệm trong hành trình “Địa chỉ đỏ - Sáng tạo từ di sản” tại trụ sở HĐND - UBND TP.HCM ẢNH: NGUYỄN QUỲNH



