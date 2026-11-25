Những hội nhóm tìm người yêu của lứa tuổi học sinh

Tìm kiếm trên Facebook với từ khóa “nhóm k13 k14 k15”, hàng loạt hội nhóm công khai xuất hiện. Trong đó, nhóm “k13 k14 k15 tìm ny” có khoảng 9.000 thành viên, “Nhóm k13, k14, k15” có khoảng 25.000 thành viên. Một số nhóm khác mở rộng đến k16, k17, thu hút hàng chục nghìn thành viên.

Nhiều hội nhóm công khai dành cho các khóa học sinh K13, K14, K15 xuất hiện trên Facebook, có nhóm thu hút hàng chục nghìn thành viên ẢNH: NGUYỄN QUỲNH

Chị Đặng Thị Mỹ Hoa (có con gái đang học lớp 6 tại Hà Nội) kể, trong một lần nhìn qua màn hình điện thoại của con, chị bất ngờ phát hiện bé đang nhắn tin trong nhóm chat có tên “Chux ny thì vô” (chưa có người yêu thì vào).

Qua trò chuyện, chị biết con được giới thiệu vào nhóm từ một hội nhóm dành cho học sinh các tuổi từ K10 đến K15. Điều khiến chị bất ngờ hơn là con còn đăng ảnh cá nhân lên nhóm để tìm người làm quen. Trước đó, chị vẫn nghĩ con chỉ dùng điện thoại chụp ảnh, quay video TikTok như một sở thích bình thường.

Khi được hỏi lý do, bé giải thích thấy nhiều bạn đăng ảnh nên cũng muốn thử xem có bao nhiêu người thích và muốn làm quen với mình. “Thấy các bạn đăng nhiều nên con cũng thử đăng ảnh lên xem có nhiều người thích, muốn làm quen với mình không”, bé nói với mẹ.

Chị Hoa cho biết bản thân rất bất ngờ, thậm chí hoang mang. Bình thường, mỗi khi hỏi con có thích bạn nào trong lớp không, bé vẫn tỏ ra ngại ngùng. “Nếu con thích một bạn cùng lớp, cùng trường thì chị sẽ cảm thấy an tâm hơn. Đằng này, con lại đăng ảnh lên mạng để tìm người làm quen mà mình không biết người đó là ai”, chị Hoa nói.

May mắn, hai mẹ con vốn thường xuyên trò chuyện nên bé khá dễ dàng chia sẻ. Chị giải thích với con việc đăng ảnh trong những hội nhóm không rõ thành viên có thể khiến con bị người xấu lợi dụng. Sau cuộc trò chuyện, bé đồng ý xóa ảnh và rời nhóm.

Cũng có con đang học lớp 9, chị Phạm Thanh Hương ở P.Lê Chân, TP.Hải Phòng, cho biết từng nghe và chứng kiến nhiều học sinh cấp 2 yêu đương từ sớm nhưng không nghĩ các em còn tham gia cả những hội nhóm như vậy.

Điều khiến chị lo ngại là người trưởng thành có thể giả danh trẻ vị thành niên để tiếp cận học sinh. Chị kể từng biết một nhóm học sinh THCS trò chuyện với một số tài khoản tự giới thiệu đang sống ở nước ngoài, ngỏ ý xin địa chỉ trường học để gửi quà. May mắn, giáo viên phát hiện và phối hợp với phụ huynh nhắc nhở các em. Theo chị, chưa có học sinh nào bị lừa.

Chị Hương không cấm con sử dụng mạng xã hội mà chú ý quan sát nội dung con xem và những người con trò chuyện. Con trai chị có tài khoản TikTok với khá nhiều lượt xem, tự mua beat và sáng tác nhạc, được nhiều bạn bè yêu thích. Chị ủng hộ sở thích của con nhưng lo ngại việc được chú ý trên mạng có thể khiến con trở thành đối tượng bị lợi dụng. Theo chị, phụ huynh không nên chỉ cấm đoán mà cần quan sát, hướng dẫn con nhận diện những nguy cơ.

“Cho con thoải mái đam mê nhưng vẫn cần theo dõi sát sao. Không cấm mà phải đồng hành”, chị Hương chia sẻ.

Một số bài đăng trong các hội nhóm tìm người yêu k10, k11, k12,... ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Muốn tìm người yêu hay muốn được chú ý?

Theo thạc sĩ công tác xã hội Phạm Ngọc Thạch, giảng viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM), ở độ tuổi lớp 6, lớp 7, trẻ bước vào giai đoạn dậy thì, bắt đầu có những rung động, tò mò và thu hút với người khác giới hoặc cùng giới. Đây là diễn biến tự nhiên trong quá trình phát triển.

Việc tìm kiếm trải nghiệm có người yêu đôi khi không xuất phát từ mong muốn xây dựng một mối quan hệ thực sự, mà còn là cách trẻ thử nghiệm cảm giác trưởng thành, được chú ý và yêu thích.

Chuyên gia phân tích, theo thuyết tam giác tình yêu của nhà tâm lý học Robert Sternberg, tình yêu gồm ba thành tố: đam mê, thân mật và cam kết. Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu tuổi vị thành niên, trẻ có thể mới chủ yếu tò mò về sự thu hút và những rung động ban đầu, chưa nhận thức đầy đủ về sự gắn bó trong một mối quan hệ.

"Hành vi đăng ảnh tìm người yêu còn có thể liên quan đến nhu cầu được công nhận, tôn trọng. Mỗi lượt thích, lời khen hay lời mời làm quen trên mạng xã hội có thể khiến trẻ cảm thấy mình được yêu thích và có giá trị", ông Thạch cho biết.

Ở góc độ phát triển tâm lý, đây cũng là giai đoạn Erik Erikson gọi là “bản sắc và sự bối rối về vai trò”, khi trẻ bắt đầu tìm lời giải cho những câu hỏi như “Tôi là ai?” và “Người khác nhìn nhận tôi như thế nào?”.

Theo thạc sĩ Ngọc Thạch, điều cần quan tâm không phải là cấm trẻ khám phá những rung động đầu đời, mà là giúp các em nhận diện nhu cầu thực sự: muốn có một mối quan hệ tình cảm hay chỉ muốn được chú ý, tán dương? Trẻ cũng cần hiểu hệ quả của việc công khai hình ảnh cá nhân trên mạng như lộ lọt thông tin, bị lợi dụng, bắt nạt trực tuyến hoặc tổn thương khi bị từ chối.

Đừng chỉ cấm đoán, hãy giúp trẻ biết tự bảo vệ

Thạc sĩ Nguyễn Thị Đào Lưu, giảng viên Trường ĐH Văn Lang (TP.HCM) chia sẻ, việc học sinh lớp 6, lớp 7 muốn tìm hiểu, kết bạn hay có tình cảm với ai đó trên mạng không phải điều bất thường hoặc đáng lên án. Điều đáng quan tâm là trẻ đã đủ năng lực, kỹ năng để bảo vệ bản thân trong những mối quan hệ ấy hay chưa.

Khi công khai hình ảnh, thông tin cá nhân như trường lớp, nơi ở, lịch sinh hoạt, trẻ có thể vô tình tạo điều kiện để người khác nhận diện, theo dõi và tiếp cận ngoài đời thực. Trẻ cũng có thể bị dụ dỗ gửi hình ảnh nhạy cảm, cung cấp thông tin riêng tư, chuyển tiền, gặp mặt trực tiếp hoặc bị đe dọa, tống tiền.

Theo chuyên gia, học sinh lớp 6, lớp 7 đang ở giai đoạn đầu tuổi vị thành niên, khi nhu cầu được quan tâm, công nhận và yêu thích trở nên rõ nét hơn. Trẻ có thể nhận biết một số nguy cơ nhưng chưa chắc vận dụng được hiểu biết ấy khi đang rung động hoặc rất mong muốn được người khác chú ý.

“Không hẳn là trẻ cả tin vì thiếu hiểu biết mà đôi khi trẻ đặt niềm tin vì nhu cầu tình cảm và tâm lý được kết nối đang rất mạnh mẽ, trong khi kinh nghiệm xã hội và năng lực đánh giá rủi ro chưa theo kịp nhu cầu ấy”, bà Lưu phân tích.

Việc tiếp cận mạng xã hội từ sớm đặt ra yêu cầu cho phụ huynh về kỹ năng bảo vệ trẻ trên không gian mạng ẢNH: NGUYỄN QUỲNH

Vì vậy, cha mẹ cần hướng dẫn con nhận diện những dấu hiệu nguy hiểm như người mới quen nhưng liên tục đòi hỏi sự riêng tư, yêu cầu giữ bí mật mối quan hệ, gây áp lực phải chứng minh tình cảm, xin hình ảnh nhạy cảm hoặc thúc giục gặp mặt riêng.

Chuyên gia khuyên cha mẹ bình tĩnh khi phát hiện con tham gia các hội nhóm tìm người yêu, không vội gắn cho con những nhãn như hư hỏng, yêu đương đua đòi. Thay vào đó, hãy trò chuyện nhẹ nhàng để tìm hiểu nhu cầu và cảm xúc thực sự của trẻ.

Việc cấm đoán, tịch thu điện thoại hay kiểm soát chặt tài khoản mạng xã hội không phải lúc nào cũng sai, nhưng nếu là giải pháp duy nhất thì khó giải quyết gốc rễ vấn đề.

Thạc sĩ Đào Lưu khuyến nghị phụ huynh kết nối với con về mặt cảm xúc, xây dựng nguyên tắc sử dụng Internet phù hợp độ tuổi và giúp trẻ phát triển khả năng tự bảo vệ, thiết lập ranh giới trong các mối quan hệ.

“Chúng ta không thể ngăn con lớn lên, không thể ngăn con có những rung động đầu đời nhưng có thể giúp con trưởng thành hơn trong cách yêu thương, tin tưởng và bảo vệ chính mình. Đừng chỉ cố gắng trở thành người biết con đang làm gì trên mạng. Hãy cố gắng trở thành người mà con sẵn sàng tìm đến khi có chuyện xảy ra trên mạng”, chuyên gia nhấn mạnh.