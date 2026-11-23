Khi ai cũng muốn bảo vệ quan điểm của mình

Nguyễn Hữu Lượng, 26 tuổi, ở P.An Hội, tỉnh Vĩnh Long, từng nhiều lần bất đồng với cha mẹ, đặc biệt khi quyết định nghỉ việc ở công ty cũ. Thay vì nhận được sự chia sẻ, anh thường bị mẹ so sánh với con cái của người khác, cho rằng bạn bè đồng trang lứa giỏi giang hơn, còn mình chưa làm được gì.

Lượng hiểu cha mẹ lo lắng cho tương lai của con, nhưng cho rằng công việc cần phù hợp với sở thích và định hướng của mỗi người. Theo anh, khác biệt thế hệ khiến cha mẹ và con cái có cách nhìn nhận không giống nhau. Khi người lớn áp đặt quan điểm mà chưa tìm hiểu suy nghĩ của con, khoảng cách giữa hai bên càng khó thu hẹp.

Mỗi khi xảy ra tranh luận, Lượng thường chọn cách im lặng thay vì tiếp tục giải thích. Tuy nhiên, sự im lặng không đồng nghĩa với việc những khúc mắc đã được giải quyết. "Em thường sẽ im lặng khi đang tranh luận với cha mẹ. Mình biết nên dừng ở đâu nhưng lại ít khi chủ động ngồi xuống để lắng nghe hay chia sẻ thêm. Trong lòng vẫn có nhiều suy nghĩ nhưng khó tìm được người để tâm sự", Lượng chia sẻ.

Lắng nghe và tôn trọng ý kiến khác biệt giúp các thành viên phối hợp hiệu quả hơn trong quá trình làm việc nhóm ẢNH: NGUYỄN QUỲNH

Tiến sĩ Lê Minh, giảng viên ngành tâm lý học, Trường ĐH Thủ đô Hà Nội, cho rằng xu hướng phản ứng trước quan điểm trái chiều một phần xuất phát từ cơ chế bảo vệ bản ngã. Khi ý kiến khác biệt chạm đến niềm tin đã hình thành, mỗi người dễ cảm thấy bản thân bị phủ nhận và tập trung bảo vệ lập trường.

"Đối với nhiều người, quan điểm cá nhân gắn liền với giá trị và danh dự của bản thân. Khi nghe ý kiến trái chiều, não bộ dễ lầm tưởng đó là sự đe dọa hoặc phủ nhận năng lực của mình, từ đó kích hoạt phản ứng chống trả hoặc phán xét để bảo vệ sự an toàn tâm lý", tiến sĩ Minh phân tích.

Bên cạnh đó, thói quen tương tác nhanh trên mạng xã hội cũng có thể khiến một số người thiếu kiên nhẫn, dễ phản bác trước khi tiếp nhận đầy đủ thông tin.

Lắng nghe không có nghĩa là phải đồng tình

Nếu Lượng cho thấy những khoảng lặng khi con người cảm thấy khó được thấu hiểu, trải nghiệm của Phạm Thị Hồng Hà, 25 tuổi, ở P.Lê Chân, TP.Hải Phòng, lại cho thấy khả năng lắng nghe có thể được hình thành qua quá trình tiếp xúc với những góc nhìn khác biệt.

Thời gian du học tại Trường ĐH Ngôn ngữ Bắc Kinh (Trung Quốc), Hà có cơ hội học tập và làm việc nhóm với sinh viên nhiều quốc gia. Cô nhận thấy một số sinh viên Việt Nam thường cân nhắc kỹ trước khi phát biểu, trong khi nhiều sinh viên quốc tế mạnh dạn hơn khi đưa ra ý kiến. "Em học được cách tự tin hơn với quan điểm của mình. Dù chưa biết ý kiến đó đúng hay sai, có được mọi người công nhận hay không, em vẫn muốn mạnh dạn trình bày để được lắng nghe và cùng trao đổi", Hà kể.

Trong những lần làm bài tập nhóm, thay vì bảo vệ quan điểm đến cùng, các thành viên thường ngồi lại, chỉ ra điểm chưa hợp lý và nêu ví dụ thực tế để thuyết phục nhau. Hà nhận ra lắng nghe những người có trải nghiệm khác biệt giúp cô nhìn nhận vấn đề đa chiều hơn.

Trong môi trường làm việc sáng tạo, Ngô Ngọc Hậu, 25 tuổi, làm việc tại Công ty CP Tập đoàn Yeah1 (P.Tân Định, TP.HCM), cũng từng trải qua những bất đồng khi xây dựng nội dung truyền thông cho nghệ sĩ. Trong khi nghệ sĩ muốn thể hiện dấu ấn riêng, ê kíp phải cân nhắc thông điệp và đối tượng khán giả. Thay vì yêu cầu nghệ sĩ thay đổi hoàn toàn ý tưởng, Hậu cùng đồng nghiệp tìm điểm giao giữa những mong muốn, giữ lại nét đặc trưng nhưng điều chỉnh cách thể hiện cho phù hợp với mục tiêu chung.

"Có những lúc mỗi bên sẽ có một ưu tiên khác nhau. Điều quan trọng là phải lắng nghe để hiểu vì sao người kia muốn làm như vậy, từ đó tìm ra phương án dung hòa thay vì chỉ cố bảo vệ ý kiến của mình", Hậu chia sẻ.

Với Hậu, lắng nghe không đồng nghĩa với việc luôn đồng tình. Trong một lần trao đổi với giảng viên về vấn đề xã hội, thay vì bác bỏ ý kiến của cô vì còn ít kinh nghiệm, người thầy đã đặt câu hỏi về dẫn chứng thực tế và cùng phân tích vấn đề.

Theo tiến sĩ Lê Minh, người thực sự lắng nghe biết tạm gác định kiến, tập trung vào điều đối phương chia sẻ và đặt câu hỏi để làm rõ vấn đề. Ngược lại, người nghe để phản bác chủ yếu tìm kiếm sơ hở nhằm chuẩn bị lập luận đáp trả, còn người nghe để áp đặt chỉ chờ đối phương nói xong để đưa ra kết luận theo ý mình.

Tạo không gian để những tiếng nói khác biệt được tiếp nhận

Ở phạm vi rộng hơn, văn hóa đối thoại còn cần sự chủ động tạo ra không gian trao đổi bình đẳng. Võ Lập Phúc, chuyên viên đối ngoại UBND P.An Khánh, TP.HCM, từng tham gia nhóm tham vấn xây dựng Bản Tuyên bố chung của thanh niên ASEAN, phục vụ trình bày tại phiên tiếp kiến giữa lãnh đạo ASEAN và thanh niên ASEAN ở Philippines.

Trong quá trình này, Phúc nhận thấy đại biểu các quốc gia có góc nhìn khác biệt về an ninh lương thực, giáo dục trẻ em và vị thành niên. Sự chênh lệch về điều kiện phát triển khiến mỗi bên có những ưu tiên riêng.

"Điều quan trọng là cho nhau cơ hội để diễn giải, chia sẻ câu chuyện của các bên, thiết kế một không gian đối thoại để tôn trọng quyền tự chủ của mỗi người, mỗi đại diện từ các quốc gia, dân tộc khác nhau", Phúc cho hay.

Theo anh, khác biệt không nhất thiết dẫn đến đối đầu. Phúc đề xuất người trẻ rèn luyện năng lực "dừng - để - hiểu". "Trước một quan điểm khác biệt hay một phát ngôn gây tranh cãi, thay vì phản hồi hoặc tranh luận ngay lập tức, chúng ta nên chậm lại một nhịp, đặt câu hỏi và tìm hiểu bối cảnh cũng như động cơ thực sự đằng sau lời nói của người đối diện", Phúc nói.

Một biểu hiện của tinh thần sẵn sàng lắng nghe cũng được thể hiện qua câu chuyện tại Cao Bằng. Sau khi xem những video ghi lại cảnh đẹp địa phương do chị Vũ Thị Mai (Hà Nội) đăng tải trên Facebook, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa đã gửi thư cảm ơn, đồng thời ngỏ ý mời chị gặp gỡ, uống trà và chia sẻ cảm nhận sau chuyến đi.

Điều khiến chị Mai ấn tượng là sự chân thành, gần gũi từ người đứng đầu địa phương. Câu chuyện cho thấy tinh thần đối thoại không chỉ nằm ở việc mỗi người sẵn sàng lắng nghe, mà còn ở sự chủ động tiếp nhận những chia sẻ từ bên ngoài, kể cả những tiếng nói không thuộc các vị trí hay vai trò chính thức. (còn tiếp)