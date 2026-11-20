Ngày 20.11, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa có thông báo về việc phân công tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ giám đốc sở đối với 3 tân Phó chủ tịch UBND tỉnh cho đến khi kiện toàn chức danh người đứng đầu.

3 tân Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhận hoa chúc mừng ngày 10.11 vừa qua ẢNH: NAM LONG

Theo đó, ông Trương Đặng Vĩnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Tài chính Vĩnh Long.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ Vĩnh Long.

Ông Dương Văn Phúc, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng Vĩnh Long.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 10.11, HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa XI (nhiệm kỳ 2026 - 2031) tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 5, bầu bổ sung Phó chủ tịch UBND tỉnh gồm: bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Trương Đặng Vĩnh Phúc, Giám đốc Sở Tài chính và ông Dương Văn Phúc, Giám đốc Sở Xây dựng.

Ngày 13.11, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ đối với 3 Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đối với các ông bà nêu trên.

Đến nay, UBND tỉnh Vĩnh Long có 6 Phó chủ tịch UBND tỉnh, gồm: ông Nguyễn Quỳnh Thiện, ông Châu Văn Hòa, ông Nguyễn Trúc Sơn, ông Trương Đặng Vĩnh Phúc, ông Dương Văn Phúc và bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu.