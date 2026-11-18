Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong vừa ký quyết định phân công công tác Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND và Ủy viên UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031. Quyết định này ban hành sau khi HĐND TP.HCM bầu ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM từ ngày 14.11.

Theo đó, Chủ tịch Lê Quốc Phong phụ trách chung, trực tiếp chỉ đạo, theo dõi chung các lĩnh vực: chiến lược, quy hoạch tổng thể và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và cải cách hành chính.

Đồng thời, theo dõi việc phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số; công nghệ thông tin; tài chính, ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư; quốc phòng, an ninh, nội chính; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát từ các đoàn của Trung ương; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Ông Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Chủ tịch Lê Quốc Phong cũng phụ trách đề án thí điểm một số cơ chế, chính sát phát triển đặc khu Côn Đảo, chiến lược phát triển Côn Đảo; phụ trách tổng thể về Nghị quyết 57/2025 của Bộ Chính trị; kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng 2 con số của TP.HCM giai đoạn 2026 - 2030 và luật Phát triển đô thị.

Ông Phong trực tiếp chỉ đạo: Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Công an TP.HCM, Bộ Tư lệnh TP.HCM; theo dõi, chỉ đạo 3 phường Sài Gòn, Bến Thành, Dĩ An và đặc khu Côn Đảo.

Lĩnh vực phụ trách của 7 phó chủ tịch UBND TP.HCM

Đối với 7 phó chủ tịch UBND TP.HCM, lĩnh vực và địa bàn phụ trách cơ bản giống như quyết định phân công hồi giữa tháng 10.2026.

Trong đó, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà chỉ đạo, giải quyết hồ sơ, công việc hằng ngày của UBND TP.HCM. Đồng thời, giúp chủ tịch theo dõi chỉ đạo lĩnh vực công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, khu công nghiệp, khu chế xuất; thương mại, dịch vụ, du lịch, xuất nhập khẩu, logistics, năng lượng.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường giúp chủ tịch theo dõi chỉ đạo lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, đào tạo và an toàn thực phẩm; các nghị quyết đặc thù áp dụng với thành phố; công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, quản lý công chức, viên chức và cải cách hành chính, thi đua khen thưởng; dân vận chính quyền và dân chủ cơ sở.

Hiện Thường trực UBND TP.HCM gồm 8 thành viên ĐỒ HỌA: ĐẶNG SINH

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh giúp chủ tịch theo dõi chỉ đạo lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, đầu tư công, dự án ODA, các dự án đường sắt, an toàn giao thông, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, khoáng sản.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh giúp chủ tịch theo dõi chỉ đạo lĩnh vực đất đai, nông nghiệp, tài nguyên, môi trường.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh giúp chủ tịch theo dõi chỉ đạo: lĩnh vực tài chính, ngân sách, quản lý tài chính về giá, phí chung; quản lý tài sản công, nhà đất công; các dự án đầu tư, dự án FDI và PPP (trừ các dự án đường sắt); dự án trọng điểm quốc gia; tái cơ cấu, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy giúp chủ tịch theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: quốc phòng, an ninh, tư pháp, nội chính; công tác dân tộc, tôn giáo; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật; xây dựng văn bản và theo dõi việc triển khai, thực hiện luật Phát triển đô thị.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ giúp chủ tịch theo dõi chỉ đạo lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số; trí tuệ nhân tạo; công nghệ thông tin, xây dựng đô thị thông minh; bưu chính, viễn thông; các khu công nghệ cao, công nghệ số tập trung và Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.