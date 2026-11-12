Tân Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong cam kết hành động gì?

Đây là những nhiệm vụ trọng tâm được tân Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong trao đổi với các đại biểu HĐND TP.HCM ngay sau khi được bầu sáng 12.11 với tỷ lệ tuyệt đối, 112/112 phiếu bầu.

Ông Lê Quốc Phong nhìn nhận năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu UBND TP.HCM có vai trò rất quan trọng đối với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Hiện nay, TP.HCM có nhiều thuận lợi để phát triển, trong đó có sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, Quốc hội với nhiều cơ chế, chính sách vượt trội; truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình; nguồn nhân lực có lợi thế cạnh tranh; các giá trị văn hóa, xã hội đặc sắc và đội ngũ cán bộ các cấp có chuyên môn, trách nhiệm.

Ông Lê Quốc Phong, tân Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu nhận nhiệm vụ ẢNH: QUANG ĐỊNH

Ông Lê Quốc Phong cảm ơn người tiền nhiệm - ông Nguyễn Văn Được

Về nhiệm vụ thời gian tới, tân Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong cho biết sẽ tập trung hoàn thiện việc cụ thể hóa luật Phát triển đô thị, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; duy trì mức tăng trưởng 2 con số trong suốt nhiệm kỳ, đẩy mạnh cải cách hành chính.

Đặc biệt, thành phố sẽ tập trung giải quyết bốn vấn đề lớn được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giao nhiệm vụ, gồm kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường và xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030.

Song song đó, TP.HCM sẽ triển khai hiệu quả quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm, xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp, phát triển văn hóa, giáo dục, y tế và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tặng hoa chúc mừng ông Lê Quốc Phong (phải) và ông Nguyễn Văn Được ẢNH: HĐND TP.HCM

Về phần mình, ông Phong cho biết sẽ cùng tập thể UBND TP.HCM đoàn kết, giữ vững nguyên tắc, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương và nỗ lực tối đa để hoàn thành nhiệm vụ.

Tân Chủ tịch UBND TP.HCM mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy TP.HCM; sự góp ý, giám sát của đại biểu HĐND TP.HCM; sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và sự góp ý, hiến kế của người dân, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà khoa học, trí thức…

Ông Lê Quốc Phong cũng gửi lời cảm ơn đến người tiền nhiệm là ông Nguyễn Văn Được vừa hoàn thành nhiệm vụ Chủ tịch UBND TP.HCM và được phân công làm Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; đồng thời khẳng định kết quả lãnh đạo, điều hành của người tiền nhiệm sẽ là tiền đề quan trọng để ông tiếp nhận, kế thừa và thực hiện nhiệm vụ.

Ngay sau kỳ họp, tân Chủ tịch UBND TP.HCM cam kết sẽ bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ mới với quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất, sẽ dành trọn thời gian, tâm huyết, sức lực, tình cảm, trí lực để hoàn thành nhiệm vụ với kết quả cao nhất.

Tập trung chỉ đạo giải quyết 4 "điểm nghẽn" cấp bách theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Trong chương trình hành động gửi tới HĐND TP.HCM, ông Lê Quốc Phong cam kết sẽ cùng tập thể UBND TP.HCM hành động quyết liệt, khoa học, thực chất, bám sát các mục tiêu cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030, Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, luật Phát triển đô thị và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với Đảng bộ TP.HCM.

Đầu tiên là đổi mới phương thức quản trị đô thị, hoàn thiện thể chế vượt trội, phân cấp phân quyền triệt để và xây dựng nên hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, liêm chính. Xác định thể chế là "đột phá của đột phá", ông Phong cho biết sẽ cùng tập thể UBND TP.HCM cụ thể hóa và vận hành ngay các thẩm quyền đặc thù, vượt trội mà Quốc hội đã trao cho TP.HCM tại luật Phát triển đô thị, tạo bước chuyển mang tính cách mạng trong quản trị đô thị.

TP.HCM đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới với luật Phát triển đô thị và quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm vừa được thông qua ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM sẽ tập trung chỉ đạo giải quyết 4 "điểm nghẽn" cấp bách theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gồm giải quyết ùn tắc giao thông, tạo bước đột phá về kết cấu hạ tầng; xử lý ô nhiễm môi trường, chuyển đổi công nghệ xử lý rác thải và phát triển kinh tế tuần hoàn; khắc phục tình trạng ngập úng và thích ứng linh hoạt với biến đổi khí hậu; quyết tâm xây dựng thành phố "Không ma túy" vào năm 2030, giữ vững bình yên cho người dân.

Một công việc ưu tiên khác là khơi thông các điểm nghẽn về dự án tồn đọng, giải phóng nguồn lực đất đai, tài chính và đẩy nhanh các dự án chỉnh trang đô thị; khai thác hiệu quả cơ sở nhà đất, đa dạng hóa các nguồn lực tài chính phát triển.

Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam sẽ chuyển từ giai đoạn khởi tạo sang vận hành thực chất, phát sinh dòng vốn thực tế ẢNH: NHẬT THỊNH

Ở lĩnh vực kinh tế, ông Lê Quốc Phong cũng sẽ ưu tiên xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và kinh tế biển; phấn đấu mục tiêu tăng trưởng trên 10% giai đoạn 2026 - 2030.

TP.HCM cũng sẽ đưa Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam chuyển từ giai đoạn khởi tạo sang vận hành thực chất, phát sinh dòng vốn thực tế; phát triển mạnh mẽ kinh tế biến, logistics và khu thương mại tự do…

Trong chương trình hành động, tân Chủ tịch UBND TP.HCM nêu rõ sẽ chú trọng phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống người dân. Đồng thời, xây dựng thành phố phát triển bền vững, hài hòa giữa kinh tế với văn hóa và bảo đảm an sinh xã hội, lấy hạnh phúc của người dân làm mục tiêu cao nhất.