Câu chuyện ấy gợi mở nhiều giá trị về sự ghi nhận, tôn trọng, biết ơn và lắng nghe trong văn hóa giao tiếp.

Chị Mai chia sẻ: "Tôi ấn tượng với thư cảm ơn ấy. Không phải một văn bản hành chính với những câu chữ trang trọng, thư mở đầu bằng lời chào thân tình... Đặc biệt, vị chủ tịch tỉnh ngỏ lời mời tôi trở lại Cao Bằng, cùng uống chén trà, trò chuyện và chia sẻ những cảm nhận về cảnh đẹp, văn hóa, con người địa phương, kể cả những điều tỉnh cần làm tốt hơn".

Thư cảm ơn của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng gửi chị Vũ Thị Mai ẢNH: CHỊ MAI CUNG CẤP

Cũng theo chị, lời chào gần gũi, lời cảm ơn trực tiếp và lời mời gặp gỡ đã tạo nên sự khác biệt, xóa đi khoảng cách về chức vụ trong cuộc trò chuyện giữa những người cùng quan tâm đến một vùng đất.

Biết ghi nhận những đóng góp bình dị

Hà Nguyễn Minh Quân (27 tuổi), quản trị viên trang Đồng Tháp năng động và phát triển, cho biết anh thường chia sẻ những nét văn hóa, làng nghề, món ngon, điểm đến và câu chuyện đẹp về quê hương Đồng Tháp, đã được Sở VH-TT-DL tỉnh ghi nhận, trao giấy khen vì đã có nhiều đóng góp nổi bật trong lan tỏa thông tin tích cực, tuyên truyền quảng bá, phục vụ phát triển văn hóa, du lịch.

"Trong đời sống, không phải lúc nào cũng cần những lời khen lớn lao. Có khi, chỉ một câu cảm ơn, một sự ghi nhận đúng lúc cũng đủ khiến người nhận cảm thấy công sức của mình được nhìn thấy", Quân chia sẻ.

Nguyễn Hoàng Minh, sinh viên Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, cũng có trải nghiệm tương tự khi tham gia hoạt động tình nguyện. Sau một chương trình tặng sách và dụng cụ học tập cho học sinh vào tháng 6 vừa qua, một phụ huynh tìm đến cảm ơn vì con có thêm sách để học.

"Em không nghĩ việc mình làm lớn lao. Nhưng khi nghe người nhận nói lời cảm ơn, em thấy rất vui vì làm được điều có ý nghĩa. Điều đó khiến em muốn tiếp tục tham gia những hoạt động như vậy, chứ không phải vì được tuyên dương hay khen thưởng", Minh nói.

Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Thảo Tuyên, Trung tâm tư vấn tâm lý Tâm Trí An (P.Trung Mỹ Tây, TP.HCM), những đóng góp có ích không nhất thiết phải là việc lớn lao. Đôi khi, chỉ là chia sẻ thông tin, giới thiệu cảnh đẹp hay lan tỏa một câu chuyện tử tế.

Ở góc độ tâm lý xã hội, bà Tuyên cho rằng sự ghi nhận giúp mỗi người cảm thấy nỗ lực của mình được nhìn nhận, từ đó tăng cảm giác gắn kết với cộng đồng và động lực tiếp tục đóng góp.

Đồng quan điểm, chuyên gia tâm lý xã hội Đặng Ngọc Tài, Trung tâm tư vấn tâm lý Việt Tâm (P.An Khánh, TP.HCM), phân tích: "Khi một người dành thời gian, công sức làm điều gì đó có ích, sự ghi nhận giúp họ hiểu rằng hành động của mình không bị bỏ qua. Đó không phải là sự khen ngợi vô điều kiện, mà là phản hồi tích cực đối với một đóng góp cụ thể".

Theo chuyên gia, văn hóa giao tiếp không nằm ở sự trau chuốt của ngôn từ hay nghi thức bên ngoài, mà ở thái độ con người dành cho nhau ẢNH MINH HỌA: THANH NAM

Theo ông Tài, lời cảm ơn chỉ thực sự có sức thuyết phục khi người nói thể hiện được mình trân trọng điều gì ở người đối diện. Sự ghi nhận chân thành không phụ thuộc vào danh tiếng hay sức ảnh hưởng của người được cảm ơn, mà nằm ở thái độ tôn trọng đóng góp của họ.

Từ lời cảm ơn đến tinh thần cầu thị, lắng nghe

Một chi tiết đáng chú ý trong thư của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng là lời mời chị Mai trở lại địa phương để chia sẻ cả những điều chị thấy đẹp và những điều tỉnh cần làm tốt hơn để du khách có trải nghiệm trọn vẹn.

Theo chuyên gia kỹ năng sống Nguyễn Quốc Hữu, Trung tâm kỹ năng sống Skill Up (P.Đức Nhuận, TP.HCM), đây không đơn thuần là lời mời xã giao mà còn mở ra cách giao tiếp hai chiều: chính quyền ghi nhận đóng góp của công dân, đồng thời tạo cơ hội để họ tiếp tục bày tỏ trải nghiệm và đề xuất.

"Trong giao tiếp, lời cảm ơn thể hiện sự trân trọng đối với những gì người khác đã làm. Nhưng thái độ sẵn sàng lắng nghe còn cho thấy sự tôn trọng đối với suy nghĩ và góc nhìn của họ. Một người có thể cảm ơn vì lời khen, nhưng có đủ cởi mở để tiếp nhận góp ý hay không lại là câu chuyện khác", ông Hữu nói.

Thạc sĩ tâm lý, chuyên gia xã hội học Vũ Minh Phương, Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng sống và văn hóa Psychological Education (P.An Khánh, TP.HCM), cho rằng sự chân thành phải được thể hiện qua cả lời nói lẫn hành động. Nếu không thực sự lắng nghe và tôn trọng ý kiến khác biệt, những lời lẽ đẹp đẽ cũng khó tạo dựng niềm tin.

"Biết cảm ơn là ghi nhận điều người khác đã làm. Biết lắng nghe là tôn trọng điều người khác đang nghĩ. Hai điều này cần đi cùng nhau. Đặc biệt, với người giữ vị trí quản lý, sự cầu thị không chỉ thể hiện ở việc tiếp nhận lời khen mà còn ở thái độ trước những góp ý chưa thuận tai", bà Phương phân tích.

Theo bà, khoảng cách trong giao tiếp không chỉ đến từ chức vụ, địa vị mà còn từ cách con người đối thoại với nhau. Một lời chào thân thiện, thái độ lắng nghe nghiêm túc và sự tôn trọng ý kiến khác biệt có thể giúp các bên gần nhau hơn.

"Trong thời đại số, khi mỗi người đều có thể chia sẻ, phản hồi và bày tỏ quan điểm, văn hóa giao tiếp càng cần được thể hiện qua cách ứng xử cụ thể: biết cảm ơn khi nhận được sự giúp đỡ, ghi nhận công sức của người khác và không né tránh những ý kiến trái chiều", bà Phương nói.

Cũng theo bà Phương câu chuyện thư cảm ơn của Chủ tịch tỉnh Cao Bằng bắt đầu từ những video du lịch bình dị, nhưng được nối dài bằng sự ghi nhận và lời mời đối thoại. Từ đây, có thể thấy văn hóa giao tiếp không nằm ở sự trau chuốt của ngôn từ hay nghi thức bên ngoài, mà ở thái độ con người dành cho nhau. "Đôi khi, một lời chào, một lời cảm ơn hay một lần chủ động lắng nghe cũng đủ tạo nên sự kết nối và lan tỏa những giá trị tử tế trong cộng đồng", bà Phương cho hay. (còn tiếp)