Những nỗ lực của nữ thủ khoa báo chí

Lê Linh Phương, 22 tuổi, quê Quảng Ninh, là thủ khoa đầu ra Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2026, từng giành giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn. Hiện cô là biên tập viên, dẫn chương trình tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh.

Tháng 11.2026, Phương được lựa chọn đại diện thế hệ học sinh, sinh viên phát biểu tại lễ kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam. Thế nhưng, trước những dấu mốc ấy, cô từng loay hoay với những lỗi phát âm cơ bản khi bắt đầu theo đuổi nghề dẫn chương trình.

Lê Linh Phương là thủ khoa đầu ra Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2026, hiện là biên tập viên, dẫn chương trình tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh ẢNH: NVCC

Thời điểm ứng tuyển vào CLB AMC - CLB MC Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Phương thậm chí chưa nhận ra mình phát âm chưa chuẩn âm “E”. Chỉ đến khi được các anh chị chỉ ra, cô mới bắt đầu chú ý và tập sửa từng khẩu hình.

“Cứ khi nào mình sai khẩu hình là anh chị lại nhắc ngay. Mới đầu, bị ngắt lời vì lỗi phát âm, mình cũng bối rối và buồn”, Phương kể.

Có thời điểm, cô phải tự tập điều chỉnh khẩu hình, thậm chí “bóp miệng” để mở theo chiều dọc hơn khi đọc những từ có âm “E”. Những lời góp ý đôi khi khiến Phương chạnh lòng nhưng cũng giúp cô nhận ra hạn chế của bản thân.

Từ một thành viên non nớt, Phương dần trưởng thành qua các hoạt động của CLB, có cơ hội tiếp xúc với sân khấu và công việc truyền hình. Sau đó, cô đảm nhận vai trò Chủ nhiệm CLB AMC gen XV, hướng dẫn những thành viên trẻ có chung ước mơ theo đuổi nghề MC, BTV.

Sau khi tốt nghiệp thủ khoa, Linh Phương lựa chọn trở về quê hương Quảng Ninh ẢNH: NVCC

Từ chối cơ hội ở Hà Nội, trở về quê làm truyền hình

Sau khi tốt nghiệp, Linh Phương đứng trước lựa chọn tiếp tục ở lại Hà Nội tìm kiếm cơ hội phát triển hay trở về Quảng Ninh làm việc.

Thời điểm đó, cô nhận được hơn 2 lời mời làm việc từ các công ty truyền thông và đơn vị báo chí. Nhiều bạn bè bất ngờ khi Phương quyết định trở về quê, bởi mọi người nghĩ cô sẽ ở lại thủ đô để mở rộng cơ hội nghề nghiệp sau 4 năm học tập.

Tuy nhiên, đây cũng là lựa chọn mà bố mẹ Phương mong muốn. Bản thân cô nhìn thấy cơ hội được thử sức trong một môi trường mới. Đặc biệt, theo Phương, Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh đã hơn 10 năm chưa tuyển thêm nhân sự, nên cơ hội làm việc tại đây càng khiến cô trân trọng.

“Ở lại thủ đô có thể là một phương án an toàn hơn, nhưng mình lại muốn thử sức ở một môi trường mới. Nhiều người vẫn nói em nên ở lại Hà Nội, nhưng em nghĩ không có lựa chọn nào là sai cả. Lựa chọn nào cũng có thể đưa mình đến một con đường mình mong muốn hoặc mang lại một bài học mà mình cần trải qua trong cuộc đời”, Phương chia sẻ.

Khoảng 3 tháng sau khi tốt nghiệp, cô bắt đầu công việc mới tại quê hương. Bên cạnh công việc hiện tại, Phương ấp ủ mong muốn phát triển nội dung về học tập, phát triển bản thân và định hướng nghề nghiệp MC, BTV. Cô cũng dự định tổ chức các lớp kỹ năng giao tiếp, dẫn chương trình tại quê nhà, giúp người trẻ tự tin hơn trong học tập và công việc.

Linh Phương trong lần phát biểu tại lễ kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam ẢNH: NVCC

Phía sau ống kính là cô gái thích đạp xe ngắm hoàng hôn

Khác với hình ảnh chỉn chu khi xuất hiện trước ống kính, Linh Phương có những cách khá giản dị để cân bằng cuộc sống. Khi rảnh, cô thường tập gym, chơi cầu lông hoặc đạp xe một mình.

Khoảnh khắc yêu thích nhất của Phương là thong thả đạp xe ngắm hoàng hôn, nghe bản nhạc mình thích và tạm gác lại những suy nghĩ về công việc. Cô tự nhận mình chơi môn thể thao nào cũng “hơi dở”, nhưng việc vận động giúp tinh thần thoải mái hơn.

Phương cũng từng tự ti vì chiều cao khiêm tốn, nhất là khi đứng cạnh những người bạn, đồng nghiệp có ngoại hình nổi bật. Tuy nhiên, qua quá trình làm việc, cô dần nhận ra ngoại hình không phải yếu tố duy nhất quyết định thành công của một MC, BTV. Vốn sống, năng lực chuyên môn và sự nhiệt huyết mới là những điều cần trau dồi lâu dài.

Ngoài công việc dẫn chương trình, Linh Phương yêu thích vận động, đạp xe ngắm hoàng hôn và dành thời gian cho những sở thích cá nhân ẢNH: NVCC

Trong hành trình làm nghề, Phương có hai khán giả đặc biệt luôn theo dõi những chương trình mình dẫn: bố và mẹ. Họ thường chụp lại màn hình, góp ý cho con gái từ ngoại hình đến cách thể hiện trước ống kính.

Nhận xét về người em từng đồng hành tại CLB AMC, chị Nguyễn Vĩnh Hà Linh, Chủ nhiệm CLB AMC gen XIV, hiện là MC tại Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam, chọn 3 từ để miêu tả Linh Phương: hài hước, chân thành và dễ chịu.

“Điều khiến mọi người trân quý Phương không nằm ở những thành tích hay danh hiệu, mà chính là sự ấm áp và chu đáo trong cách em quan tâm đến những người xung quanh. Dù lịch trình bận rộn, Phương vẫn luôn sẵn sàng hỏi thăm, lắng nghe và ở bên động viên khi ai đó gặp chuyện buồn hay khó khăn”, chị Hà Linh nhận xét.

Ở tuổi 22, Linh Phương chưa muốn đóng khung bản thân trong một hình mẫu hoàn hảo. Cô mong mọi người nhớ đến mình như một cô gái chân thành, biết lắng nghe, luôn nỗ lực và sẵn sàng học hỏi.

Từ những lần được nhắc sửa từng khẩu hình trong CLB đến khi đứng trước ống kính truyền hình, hành trình của Phương vẫn đang tiếp tục. Cô chọn trở về quê hương để thử sức ở môi trường mới và hy vọng có thể mang kinh nghiệm của mình tạo thêm giá trị cho cộng đồng.