Nữ sinh AI 21 tuổi ở Quảng Trị có 5 công trình khoa học quốc tế

Từ cô học trò mê Toán đến nữ sinh AI có 5 công trình nghiên cứu

Lê Thị Thanh Tâm, 21 tuổi, sinh ra và lớn lên tại tỉnh Quảng Trị, vừa tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính tại Trường ĐH Công nghệ Thông tin, ĐH Quốc gia TP.HCM (UIT). Trong những năm đại học, cô gái trẻ ghi dấu ấn với 5 công trình khoa học tại các hội nghị quốc tế.

Niềm yêu thích công nghệ của Tâm được hình thành từ những năm phổ thông. Từ THCS đến THPT, cô từng tham gia các đội tuyển toán và tin học. Khi học tại Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế, Tâm sớm xác định hướng đi của mình.

“Ngay từ năm lớp 10, em đã xác định sẽ thi vào ngành Khoa học máy tính và muốn nghiên cứu về lĩnh vực AI. Em mong muốn có thể tạo ra những sản phẩm và robot giúp ích cho con người trong cuộc sống hằng ngày, đồng thời giảm thiểu rủi ro tai nạn”, Tâm chia sẻ.

Lê Thị Thanh Tâm sớm theo đuổi nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) từ năm nhất đại học ẢNH: NVCC

Bước vào UIT, cơ duyên đưa Tâm đến gần hơn với nghiên cứu khoa học là câu lạc bộ Trí tuệ nhân tạo của trường. Những buổi hội thảo chuyên đề, talkshow và hoạt động thực hành giúp nữ sinh tiếp xúc với kiến thức mới, học hỏi từ thầy cô và bạn bè.

Tâm bắt đầu nghiên cứu khoa học từ năm nhất đại học, khi cùng nhóm tham gia AI Challenge TP.HCM năm 2024. Thời điểm ấy, cô gần như chưa có kinh nghiệm hay nền tảng vững chắc về AI, phải tự tìm tòi kiến thức cơ bản và nhận sự hướng dẫn từ thầy cô, các thành viên câu lạc bộ.

“Từ những hoạt động của câu lạc bộ, em học hỏi được rất nhiều thứ. Đó cũng là động lực để em đi sâu hơn vào lĩnh vực nghiên cứu khoa học về AI”, Tâm kể.

Đến nay, cô là đồng tác giả của 5 công trình tại các hội nghị quốc tế, gồm ACM Multimedia 2026, ICCV Workshops 2025, MAPR 2025, MMM 2025 và SOICT 2024.

Trong đó, công trình khiến Tâm tự hào nhất nghiên cứu tác động của văn bản bổ trợ và thiên lệch gây hại trong các mô hình thị giác - ngôn ngữ. Ý tưởng xuất phát từ quá trình tham gia AI City Challenge. Khi thử nghiệm bài toán hỏi đáp bằng hình ảnh, nữ sinh nhận ra những thông tin văn bản tưởng chừng hữu ích đôi khi lại khiến mô hình AI đưa ra kết quả sai lệch.

Từ quan sát đó, Tâm cùng cộng sự phát triển phương pháp nghiên cứu. Công trình được chấp nhận theo hình thức trình bày miệng (Oral) tại ACM Multimedia 2026, hội nghị quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực đa phương tiện, được xếp hạng A*.

Một nghiên cứu khác về hệ thống hỏi đáp tuyển sinh đại học sử dụng kiến trúc đa mô hình ngôn ngữ lớn được công bố tại MAPR 2025, trong đó Tâm giữ vai trò tác giả đứng đầu.

Nữ sinh Quảng Trị sở hữu 5 công trình khoa học tại các hội nghị quốc tế khi vừa tốt nghiệp ẢNH: NVCC

Bỏ lỡ những cuộc hẹn để theo đuổi đam mê

Đằng sau những công trình quốc tế là không ít lần Tâm gặp khó khăn. Nữ sinh thừa nhận từng bất lực khi kết quả thử nghiệm không như mong đợi, thậm chí có những bài báo bị từ chối.

“Em gặp rất nhiều thất bại, khó khăn và nhiều lúc rất bất lực với những kết quả thử nghiệm không như mong đợi và bài báo bị từ chối”, Tâm kể.

Mỗi khi gặp trở ngại, cô thường nhớ đến câu châm ngôn: “Keep going, small steps lead to big results” (Cứ tiếp tục, những bước nhỏ sẽ tạo nên kết quả lớn).

Có những thời điểm, dù đạt được nhiều thành tích, Tâm vẫn nghi ngờ năng lực của chính mình. “Em cũng đang nghĩ mình chỉ là hạt cát nhỏ bé trong sa mạc, vẫn còn rất nhiều thứ cần phải học hỏi, cải thiện hơn nữa”, nữ sinh bộc bạch.

Để theo đuổi nhiều mục tiêu, Tâm chia từng giai đoạn đại học thành những ưu tiên riêng. Năm nhất, cô tham gia hoạt động xã hội, Đoàn - Hội; năm hai tập trung nâng cao kiến thức qua các cuộc thi; đến năm ba, phần lớn thời gian dành cho nghiên cứu khoa học.

“Để theo đuổi những mục tiêu này, em đã bỏ lỡ rất nhiều cuộc hẹn đi chơi với các bạn và những thời gian khám phá, du lịch cho bản thân”, Tâm chia sẻ.

Dù vậy, cuộc sống của cô gái trẻ không chỉ xoay quanh máy tính và nghiên cứu. Ngoài học tập, Tâm thích chơi guitar, chạy bộ, chơi cầu lông và đọc sách để thư giãn. Gia đình cũng là điểm tựa tinh thần khi bố mẹ luôn động viên, ủng hộ những lựa chọn của con gái ẢNH: NVCC

Mong muốn trở thành nhà nghiên cứu AI

Bên cạnh nghiên cứu khoa học, Tâm còn đạt nhiều thành tích tại các sân chơi công nghệ. Năm 2025, cô giành giải nhất Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên, lọt Top 5 AI City Challenge do NVIDIA tổ chức. Nữ sinh cũng đạt hai danh hiệu Best Overall và Best Expert tại Video Browser Showdown 2025, cùng giải nhất Hội thi Thử thách Trí tuệ nhân tạo TP.HCM năm 2024 và Tempo Run 2024.

Về học tập, Tâm có 3 học kỳ đạt loại Xuất sắc và 2 học kỳ đạt loại Giỏi. Cô từng là Bí thư Đoàn lớp KHMT2023.4, đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp khoa, cấp trường.

Đánh giá về học trò, tiến sĩ Ngô Đức Thành, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM), là người thầy trực tiếp hướng dẫn, cho biết Tâm có nền tảng kiến thức vững vàng, tinh thần chủ động và khả năng tự tìm hiểu những vấn đề mới.

Thầy ấn tượng nhất với công trình tại ACM Multimedia 2026. Theo thầy, việc có bài báo được chấp nhận tại hội nghị quốc tế hàng đầu, xếp hạng A*, là kết quả đáng ghi nhận.

“Điều khiến tôi vui hơn cả không chỉ là một bài báo được công bố, mà là sự trưởng thành của Tâm trong tư duy và phương pháp nghiên cứu qua từng công trình”, thầy Thành chia sẻ.

Theo thầy, những kết quả của Tâm đến từ nỗ lực cá nhân và môi trường nghiên cứu phù hợp, trong đó nhà trường luôn khuyến khích, tạo điều kiện để sinh viên tham gia các hoạt động học thuật.

Sau khi tốt nghiệp, Tâm mong muốn tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu AI, kỳ vọng những dự án trong tương lai có thể tạo ra các ứng dụng hữu ích cho cuộc sống.

Với những nữ sinh đang yêu thích công nghệ nhưng còn e ngại khi lựa chọn lĩnh vực này, Tâm nhắn nhủ hãy kiên trì nuôi dưỡng đam mê. “Dù thất bại hay thành công, bản thân cũng sẽ không hối hận vì những nỗ lực mà mình đã bỏ ra”, Tâm chia sẻ.