Chuyện tình đôi bác sĩ: Bị chê 'trẻ trâu', chàng trai cưới được crush sau 11 năm

Từ chàng trai bị crush chê “trẻ trâu”

Năm 2014, trong ngày đầu nhập học tại Trường ĐH Tây Nguyên, Lê Duy Mẫn (30 tuổi, quê xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) lần đầu nhìn thấy Nguyễn Thị Mai (30 tuổi, quê xã M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) tại quầy nộp hồ sơ. Ấn tượng với cô gái xinh xắn, hiền lành, Mẫn chỉ dám đứng nhìn từ xa vì chưa đủ can đảm bắt chuyện.

Vài ngày sau, cả hai tình cờ gặp lại tại buổi sinh hoạt chung. Mẫn chủ động làm quen, tìm trang cá nhân của Mai trên Facebook rồi gửi lời kết bạn.

Sau đó, cả hai trở thành bạn trong một nhóm khoảng 10 người, thường cùng học bài, ăn uống và đi chơi. Mẫn vốn sôi nổi, hài hước, trong khi Mai dịu dàng, ít nói và chăm chỉ học tập hơn.

Mai thường nhận xét Mẫn có phần “trẻ trâu”, chưa đủ chững chạc. Dù không giấu tình cảm, thường xuyên quan tâm và nói với bạn bè rằng mình thích Mai, Mẫn vẫn bị cô từ chối khi ngỏ lời vì Mai muốn tập trung học tập.

“Tôi nghĩ một phần vì tính mình thích đùa nên ban đầu cô ấy không tin tôi nghiêm túc. Khi tôi bày tỏ tình cảm rõ ràng hơn thì cô ấy vẫn từ chối”, Mẫn kể.

Mẫn và Mai chính thức về chung nhà sau 11 năm kể từ lần đầu gặp gỡ trên giảng đường y khoa ẢNH: NVCC

Tháng 9.2019, sau những mối tình riêng, Mẫn quyết định theo đuổi Mai thêm lần nữa. Anh nghiêm túc quan tâm cô, tập trung học tập hơn và thường lấy cớ học nhóm để được đi cùng Mai.

Tuy nhiên, Mai vẫn ngại yêu xa. Mẫn dự định trở về Quảng Ngãi sau tốt nghiệp, còn cô muốn ở lại Đắk Lắk làm việc.

Cuối năm 2019, sau khi được Mai động viên vì áp lực trước kỳ thi tiếng Anh, Mẫn mời cô đi cà phê. Đây là lần đầu cả hai có buổi hẹn riêng đúng nghĩa.

Tối 12.2.2020, tại một quán cà phê vắng khách, Mẫn một lần nữa ngỏ lời. Lần này, Mai đồng ý. Cả hai trao nhau nụ hôn đầu tiên.

Mai cho biết khi ấy cô chưa hoàn toàn chắc chắn về tình cảm, nhưng muốn cho cả hai một cơ hội. Sự chân thành và những thay đổi của Mẫn khiến cô dần rung động.

Chuyện tình đôi bác sĩ vượt qua trận lũ và những năm tháng yêu xa

Năm 2020, Mẫn và Mai cùng đến Huế ôn thi bác sĩ nội trú trong khoảng 2 tháng. Hai người thuê phòng cùng một dãy trọ, Mai ở phòng sát bên Mẫn. Trong thời gian này, anh vừa ôn bài vừa lo chuyện ăn uống, sinh hoạt để bạn gái tập trung học tập.

Thế nhưng, một trận lũ lớn khiến khu trọ ngập sâu, nhiều ngày liền mất điện và rơi vào cảnh cô lập. Nguồn thức ăn dự trữ dần cạn, Mẫn từng phải lội qua dòng nước ngập đến cổ để tìm nơi còn bán mì gói và trứng.

Suốt khoảng một tuần, cả nhóm chủ yếu ăn mì gói, học bài dưới ánh nến. Mai gầy đi trông thấy, còn Mẫn cũng không thể tập trung học tập vì lo cho bạn gái.

Kết quả, cả hai đều không đỗ kỳ thi nội trú. Mai chỉ thiếu 0,1 điểm, bật khóc vì tiếc nuối khi không thể tiếp tục học cùng người yêu.

Ngày rời Huế, mỗi người lên một chuyến xe khác nhau về quê. Mẫn trở lại Quảng Ngãi, Mai về Đắk Lắk. Từ đó, cả hai bắt đầu quãng thời gian yêu xa.

Từng bị Mai từ chối tình cảm, Mẫn kiên trì theo đuổi cô gái mình thương qua nhiều năm tháng yêu xa ẢNH: NVCC

Mai làm việc tại Đắk Lắk, ở trọ và học việc không lương. Mẫn công tác tại Quảng Ngãi, thu nhập còn ít ỏi nên xin ở lại bệnh viện để tiết kiệm chi phí.

Cứ dành dụm được một khoản, Mẫn lại bắt chuyến xe đêm kéo dài 10-12 tiếng để thăm bạn gái. Có những lần, số tiền còn lại sau chuyến đi chỉ vừa đủ mua vé xe trở về.

Mai nhớ mỗi lần tiễn người yêu ở bến xe, cô thường không kìm được nước mắt. “Tôi vừa thương sự cố gắng của anh, vừa thương bản thân vì hai đứa phải xa nhau như vậy”, cô kể.

Khi dịch Covid-19 bùng phát, Mẫn tham gia chống dịch và trải qua nhiều đợt cách ly. Có giai đoạn gần 8 tháng hai người không thể gặp mặt. Dù vậy, anh vẫn thường xuyên gọi điện, nhắn tin, gửi quà và động viên bạn gái.

Mai thừa nhận từng lo lắng không biết cả hai có thể vượt qua khoảng cách địa lý và ổn định công việc ở gần nhau hay không. Sự kiên trì của Mẫn giúp cô thêm vững tin vào mối quan hệ.

Cầu hôn sau 3 năm yêu, cùng nhau xây dựng tương lai

Sau hơn 2 năm yêu xa, cả hai có cơ hội học tập tại TP.HCM. Ngày 23.6.2023, Mẫn bí mật chuẩn bị một buổi tối tại nhà hàng ven sông ở quận 7, lấy lý do tổ chức sinh nhật sớm cho Mai.

Trong bữa ăn, anh nhờ bạn gái dùng điện thoại quay cảnh mình cắt beefsteak. Khi Mai vừa bấm quay, Mẫn bất ngờ ngỏ lời cầu hôn. Cô bật khóc và đồng ý.

Tuy nhiên, cả hai chưa tổ chức đám cưới ngay. Mai muốn hoàn thành mục tiêu học tập sau đại học trước khi kết hôn vì lo việc lập gia đình, sinh con có thể ảnh hưởng đến quá trình học. Mẫn tôn trọng quyết định của bạn gái.

Tháng 1.2024, hai người cùng trở về Quảng Ngãi, làm việc tại Bệnh viện Phúc Hưng. Sau khi thi đậu chương trình đào tạo sau đại học, họ chính thức kết hôn vào tháng 1.2025.

Hiện Mẫn theo học thạc sĩ chuyên ngành ung thư tại Trường ĐH Y Dược TP.HCM, còn Mai là học viên chuyên khoa I ngành da liễu tại trường. Cả hai vẫn dành phần lớn thời gian cho công việc, học tập và những chuyến du lịch khi rảnh.

Cặp đôi hiện cùng theo đuổi con đường học tập, phát triển chuyên môn trong ngành y ẢNH: NVCC

Nhìn lại hành trình đã qua, Mẫn cho rằng điều quan trọng giúp hai người gắn bó là luôn chia sẻ những điều mình thích, không thích và cùng hướng về tương lai.

“Nếu được nói với cô gái mình từng gặp năm 2014, có lẽ tôi sẽ bảo em cứ tiếp tục từ chối anh đi nhé, vì nếu không như thế thì đã không có anh và em ở hiện tại”, Mẫn nói.

Sau hơn 10 năm kể từ lần đầu gặp gỡ, chàng trai từng bị crush từ chối vẫn đang cùng người mình thương viết tiếp những hành trình mới. Ước mơ của Mẫn là một ngày được cùng vợ đi vòng quanh thế giới.