Ăn cơm tấm 40.000 đồng, được nghe violin sang như nhà hàng

Quán cơm tấm hút giới trẻ nhờ trải nghiệm nghe violin

Một quán cơm tấm mới mở từ tháng 10 trên phố Chùa Láng, P.Láng, TP.Hà Nội, đang được nhiều người chú ý sau khi những video ghi lại cảnh chơi violin tại đây lan truyền trên mạng xã hội. Quán có giá các phần ăn từ 40.000 - 55.000 đồng/suất, thu hút đông khách trẻ, đặc biệt vào buổi trưa.

Điểm khác biệt của quán là thực khách có thể thưởng thức violin trong lúc ăn. Người chơi đàn là ông Nguyễn Văn Kiều, 60 tuổi, người thân của chủ quán. Theo chủ quán, Nguyễn Thu Phương, 27 tuổi, bác Kiều vốn có thói quen chơi violin ở nhà. Hôm đến quán phụ cháu, bác ngẫu hứng mang đàn ra chơi, không có ý định biểu diễn để thu hút khách.

Bác Kiều đang chơi đàn cho thực khách nghe ẢNH: NVCC

Từ những video được chia sẻ trên mạng xã hội, quán dần được nhiều người biết đến. Phương cho biết lượng khách tăng lên, phần lớn là học sinh, sinh viên do khu vực Chùa Láng tập trung nhiều trường học và ký túc xá.

Nguyễn Hồng Tính, 21 tuổi, sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, cho biết nhóm bạn của mình là một trong những nhóm khách đầu tiên đến quán và cũng là những người đầu tiên được nghe bác Kiều chơi violin.

“Thật ra lúc đó tụi mình đang bàn luận về nhạc trên tivi mà quán phát. Một lúc sau, bác cầm đàn ra kéo luôn nên cả nhóm hơi sốc”, Tính kể.

Theo Tính, sự kết hợp giữa cơm tấm, những áp phích phim Hồng Kông trên tường và tiếng violin tạo nên trải nghiệm khá bất ngờ. Những lần đi ăn thông thường, nhóm bạn chủ yếu trò chuyện riêng với nhau, còn việc có thêm âm nhạc khiến bữa ăn trở nên thú vị hơn.

Trần Quang Khải (P.Ba Đình, TP.Hà Nội) biết đến quán qua một bài đăng trên Threads. Khải cho biết bản thân không quá bất ngờ với trải nghiệm vừa ăn vừa nghe violin, bởi năm trước từng ăn tại một quán ốc trên phố Thái Hà và được nghe chủ quán kéo đàn.

Khải từng đăng video ghi lại trải nghiệm này lên mạng xã hội, nhận được gần 2 triệu lượt xem. Khi đến quán cơm tấm, Khải chủ động đề nghị bác Kiều chơi đàn để quay video.

“Bác rất nhiệt tình, sẵn sàng trổ tài với cây violin. Mình chỉ nghe và nhận ra một vài bài như 'Chú ếch con'. Trong những video mình đăng tải, có những bài hát thuộc gen Z trước mình nên mình chưa thực sự cảm nhận được hết. Tuy nhiên, không thể phủ nhận tài năng chơi violin của bác”, Khải chia sẻ.

Theo Khải, việc kết hợp âm nhạc và món ăn khiến quán trở nên thú vị hơn. Bạn cho rằng nếu quán đăng tải thêm nhiều video bác Kiều chơi những bài hát khác nhau, điều đó có thể giúp nhiều người biết đến quán và góp phần tăng doanh thu.

Trên mạng xã hội, sự kết hợp giữa cơm tấm và tiếng violin cũng khiến nhiều người thích thú. Không ít bình luận hài hước cho rằng quán đã biến một bữa ăn bình dân thành trải nghiệm “sang như nhà hàng”. Có người còn ví von thực đơn đặc biệt ở đây là “cơm tấm, trà đá và violin”, trong khi người khác đùa rằng khách có thể vừa ăn vừa thưởng thức một buổi hòa nhạc mini. Những lời nhận xét dí dỏm góp phần khiến hình ảnh quán lan truyền rộng hơn trên mạng xã hội.

Trải nghiệm được nghe violin ở quán cơm tấm bình dân khiến nhiều bạn trẻ thích thú ẢNH: NVCC

Tiếng violin ngẫu hứng từ niềm đam mê âm nhạc

Theo chia sẻ của chủ quán Nguyễn Thu Phương, việc chơi violin không nằm trong kế hoạch kinh doanh ban đầu. Bác Kiều thường lựa chọn những bản nhạc của Trịnh Công Sơn và các ca khúc về mùa thu Hà Nội. Bác chơi đàn khi có khách, theo cảm hứng cá nhân.

Phương cho biết từ khi có tiếng đàn, quán được nhiều người chú ý hơn và lượng khách tăng đáng kể. Cô muốn duy trì trải nghiệm này vì cho rằng sự kết hợp giữa âm nhạc và món ăn tạo nên nét riêng cho quán.

“Việc kết hợp âm nhạc với món ăn mình thấy khá văn minh và trở thành một điểm nhấn để mọi người biết đến quán. Mình muốn duy trì vì cảm thấy trải nghiệm này khá hay, khách cũng có thể cảm nhận đồ ăn ngon hơn”, Phương chia sẻ.

Một trong những người góp phần gợi ý để bác Kiều chơi đàn tại quán là chị Tâm Sáng (P.Thanh Xuân, Hà Nội). Trước đó, chị và bác Kiều chỉ biết nhau sơ qua trong một hội những người đam mê âm nhạc, nhưng chưa từng gặp ngoài đời.

Hai người có duyên gặp nhau tại một buổi tổ chức âm nhạc tình nguyện miễn phí cho các cụ ở viện dưỡng lão. Đây cũng là lần đầu tiên họ chơi nhạc cùng nhau. Sau buổi gặp, biết bác Kiều yêu violin, chị Tâm Sáng nhớ lại chuyện hồi trẻ chị từng đi ăn ốc và nghe violin nên mạnh dạn gợi ý bác thử chơi đàn tại quán cơm.

Trong lần đầu đến quán, cũng là lần thứ hai gặp bác Kiều, chị Tâm Sáng ngẫu hứng chơi guitar cùng bác. Dù trước đó hai người chưa từng tập nhạc cùng nhau, họ vẫn có thể chơi và hát bản “Quỳnh Hương” của Trịnh Công Sơn.

Màn ngẫu hứng đàn hát của chị Tâm Sáng và bác Kiều tại quán cơm tấm ẢNH: NVCC

“Với chị, đây là một cái duyên rất đẹp giữa cuộc sống bộn bề, hối hả. Khi tiếng hát của mình cất lên và có ích cho xã hội, chị cảm thấy rất vui”, chị Tâm Sáng chia sẻ.

Theo chị, âm nhạc có thể tạo ra sự kết nối giữa những người xa lạ. Khi tiếng violin, guitar và tiếng hát vang lên, thực khách có thể dừng lại lắng nghe, dù chỉ trong vài phút.

Từ một ý tưởng ngẫu hứng, tiếng violin trở thành điểm nhấn tại quán cơm tấm. Với nhiều thực khách trẻ, trải nghiệm này không chỉ mang đến một bữa ăn mà còn tạo thêm cơ hội thưởng thức âm nhạc trong đời sống thường ngày.