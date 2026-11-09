TP.HCM nóng 34 độ, giới trẻ vẫn rủ nhau đi cà phê nướng marshmallow 'đón đông'

Cà phê nướng marshmallow, mochi giữa lòng Sài Gòn

Tại một quán cà phê trên đường Vũ Huy Tân, P.Gia Định, TP.HCM, những set đồ nướng với marshmallow (là một loại kẹo dẻo có kết cấu xốp và mềm mịn), mochi, và chocolate bomb được phục vụ bên cạnh các loại thức uống quen thuộc. Khách có thể tự tay nướng kẹo, bánh mochi trên bếp than nhỏ, chấm cùng sữa hoặc thưởng thức với bánh quy.

Những chiếc bàn nhỏ, ánh đèn vàng cùng hoạt động nướng đồ ăn tạo nên trải nghiệm khác biệt so với mô hình cà phê thông thường ẢNH: NGUYỄN QUỲNH

Các set marshmallow nướng có giá từ 59.000 - 89.000 đồng, trong khi set mochi nướng có giá 89.000 đồng ẢNH: NGUYỄN QUỲNH

Võ Hoàng Nam, 33 tuổi, ở P.Bàn Cờ, TP.HCM, đến quán cùng bạn gái sau khi xem video giới thiệu trên TikTok. Nam cho biết bạn gái muốn thử món nướng có kẹo marshmallow và socola, bởi đây là trải nghiệm cả hai chưa từng thử trước đó.

“Set nướng hơi mắc, nhưng trải nghiệm nướng kẹo đúng như kỳ vọng. Mô hình này phù hợp để đi cùng nhóm bạn hoặc các cặp đôi”, Nam nhận xét.

Dù vậy, Nam cho rằng không gian quán chưa thực sự nổi bật. Nếu được đầu tư thêm về trang trí, đặc biệt ở khu vực ngoài trời, trải nghiệm sẽ gợi cảm giác mùa đông và không khí Giáng sinh rõ nét hơn.

Nam cho biết sẽ không quay lại vì chỉ muốn thử một lần cho biết. Anh cũng nhận xét quán khá đông, thời gian phục vụ còn lâu và khu vực gửi xe chật.

Mô hình mới thu hút rất đông các bạn trẻ tới trải nghiệm ẢNH: NGUYỄN QUỲNH

Các quán cà phê hiện nay đã trang trí những góc chụp hình lễ giáng sinh ẢNH: NGUYỄN QUỲNH

Trái ngược với Nam, Tạ Thị Phương Nhi, 20 tuổi, sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM đã đến quán lần thứ hai. Nhi biết đến địa điểm này qua TikTok, bị thu hút bởi không gian gợi cảm giác Đà Lạt và những món đồ nướng.

“Dù TP.HCM nóng nhưng ngồi ở quán vẫn có cảm giác mùa đông, thực tế thì vẫn phải ngồi quạt. Nếu thời tiết lạnh hơn thì sẽ tuyệt hơn nữa”, Nhi chia sẻ.

Nhi đánh giá không gian quán thoáng, giá đồ ăn hợp lý và chấm trải nghiệm 8/10 điểm. Tuy nhiên, số lượng bàn còn ít, cầu thang chật và có phần nguy hiểm. Nữ sinh cho biết sẽ tiếp tục giới thiệu quán cho bạn bè.

Tại một quán cà phê 24 giờ trên đường Hồng Lĩnh, P.Hòa Hưng, TP.HCM, mô hình nướng marshmallow và phô mai cũng được triển khai. Set marshmallow và phô mai nướng tại đây có giá 75.000 đồng, phô mai bán lẻ 45.000 đồng ẢNH: NGUYỄN QUỲNH

Theo ghi nhận tại quán, lượng khách đông liên tục từ khoảng 20 giờ đến 24 giờ, chủ yếu là các nhóm bạn trẻ, cặp đôi và gia đình trẻ có con nhỏ ẢNH: NGUYỄN QUỲNH

Hoàng Trương Mỹ, 21 tuổi, sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM cho biết cô thường đến quán để uống cà phê cùng bạn bè. Lần này, Mỹ quyết định trải nghiệm món nướng sau khi nghe bạn giới thiệu quán vừa bổ sung món mới.

“Món này đang hot nên chúng mình muốn thử. Ngoài ngồi uống nước như bình thường, giờ có thêm hoạt động tương tác, cũng khá thú vị”, Mỹ nói.

Tuy nhiên, việc nướng đồ ăn ngoài trời khiến trải nghiệm bị ảnh hưởng khi trời mưa. Mỹ cho rằng khách cần chọn thời điểm phù hợp, bởi quán đông có thể phải chờ gọi món, tìm bàn và chọn khu vực ngoài trời mới có thể nướng.

Trong khi đó, Lê Thị Thùy Xuân, bạn đi cùng Mỹ, lại cho rằng nếu có thể trú mưa dưới mái hiên hoặc ô che trong lúc nướng kẹo, trải nghiệm có thể càng gợi không khí Đà Lạt.

Ngoài hai địa điểm trên, một số quán cà phê khác như Nhâm Coffee, Phu Cafe tại Bình Dương hay 14 Feb ở Gò Vấp cũng được giới trẻ tìm đến để thưởng thức marshmallow nướng. Những địa điểm này góp phần mở rộng lựa chọn cho khách hàng muốn thử hoạt động nướng kẹo ngay tại quán cà phê.

ẢNH: NGUYỄN QUỲNH

Việc nướng đồ ăn ngoài trời khiến trải nghiệm bị ảnh hưởng khi trời mưa ẢNH: NGUYỄN QUỲNH

Trải nghiệm mới lạ có giữ chân khách?

Điểm chung của những khách hàng được ghi nhận là phần lớn biết đến mô hình qua mạng xã hội. TikTok, Instagram và lời giới thiệu từ bạn bè góp phần đưa những trải nghiệm cà phê mới lạ đến gần hơn với giới trẻ.

Trương Mạnh Tuấn, 18 tuổi, sinh viên Trường ĐH Công nghệ thông tin (P.Linh Xuân, TP.HCM) cho biết đã đi khoảng 10 km để đến quán trên đường Vũ Huy Tân sau khi biết đến địa điểm này qua Instagram.

Tuấn và bạn đến quán chủ yếu vì món mochi nướng. Nam sinh nhận xét không gian có cảm giác giống Đà Lạt, món ăn hài lòng và giá cả hợp lý. Dù thời gian chờ đồ còn lâu, Tuấn vẫn đánh giá trải nghiệm 8,5/10 điểm, đồng thời cho biết sẽ quay lại và giới thiệu cho bạn bè.

Theo Tuấn, đây là mô hình mới xuất hiện trong năm nay, khác với những trải nghiệm cà phê thông thường trước đó. Sự mới lạ của hoạt động nướng kẹo, mochi và phô mai là yếu tố khiến nhiều người tò mò tìm đến.

Với Hoàng Trương Mỹ, việc quán bổ sung món nướng cũng là lý do khiến cô quyết định đi cùng bạn bè. Mỹ cho rằng hoạt động này giúp buổi cà phê có thêm sự tương tác, thay vì chỉ ngồi uống nước và trò chuyện như thường lệ.

Với người trẻ, một quán cà phê có thể là điểm đến để thử điều mới, chụp ảnh hay gặp gỡ bạn bè. Nhưng để trở thành địa điểm quen thuộc, trải nghiệm mới lạ có lẽ vẫn cần đi cùng sự thoải mái và chất lượng dịch vụ ẢNH: NGUYỄN QUỲNH

Tuy nhiên, không phải khách hàng nào cũng có ý định quay lại. Với Nam, trải nghiệm chỉ cần thử một lần để biết. Trong khi đó, Thùy Xuân cho rằng mô hình này có thể khó duy trì lâu dài bởi tính chất theo mùa và sức hút của những xu hướng mới.

Thực tế, những quán cà phê có hoạt động nướng đồ ăn không chỉ bán thức uống hay món ăn, mà còn tạo thêm trải nghiệm để khách hàng tương tác với nhau. Khách có thể tự tay nướng kẹo, chờ món chín, chấm socola và chia sẻ khoảnh khắc với bạn bè.

Dù vậy, để giữ chân khách sau khi sức hút ban đầu giảm xuống, không gian, chất lượng món ăn, giá cả và khả năng phục vụ vẫn là những yếu tố quan trọng.