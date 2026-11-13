Nữ sinh đá bóng xinh đẹp ở Sơn La mơ khoác áo tuyển Việt Nam

Những hình ảnh một cô gái dân tộc Thái trong trang phục thi đấu bóng đá, tự tin chạy trên sân cỏ được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người. Nhân vật trong những bức ảnh là Lương Thảo My, 17 tuổi, hiện là học sinh lớp 12 Trường THPT Thảo Nguyên, sinh sống tại P.Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La.

Sở hữu gương mặt xinh xắn, vóc dáng khỏe khoắn cùng vẻ ngoài năng động, Thảo My nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, phía sau những hình ảnh được chia sẻ rộng rãi ấy là tình yêu bóng đá đã được cô gái trẻ nuôi dưỡng suốt gần 10 năm.

ẢNH: NVCC

Hình ảnh gây chú ý trên sân cỏ của Thảo My trong thời gian vừa qua ẢNH: NVCC

Nữ sinh đá bóng bắt đầu đam mê từ năm 8 tuổi

Kể về cơ duyên đến với bóng đá, Thảo My cho biết em bắt đầu yêu thích môn thể thao này từ năm 8 tuổi. Khi ấy, cứ mỗi buổi chiều, thấy các anh chị trong bản rủ nhau ra sân đá bóng, My lại chạy theo xem rồi xin được tham gia.

“Đá rồi thấy vui quá, thấy mình được chạy, được cười, được là chính mình nên em mê luôn từ đó đến giờ. Em không có tập bài bản gì đâu, chủ yếu là mê rồi đá theo sở thích thôi”, My kể.

Tình yêu ấy không phải lúc nào cũng nhận được sự đồng tình. Theo My, ban đầu bố mẹ lo con gái chơi bóng sẽ dễ bị ngã, chấn thương và đen da. Một số người xung quanh cũng từng nhận xét con gái đá bóng sẽ trở nên thô, không còn nữ tính.

Những lời nhận xét ấy đôi khi khiến My buồn, nhưng không đủ để cô gái từ bỏ sở thích. “Sau em nghĩ mình thích thì mình cứ đá, đá giỏi thì mọi người lại tự thay đổi cách nhìn thôi ạ”, My chia sẻ.

May mắn, sau một thời gian, bố mẹ nhận thấy con gái vui vẻ, khỏe mạnh hơn khi chơi thể thao nên dần ủng hộ. Đặc biệt, My còn có một người cô luôn âm thầm đứng phía sau tiếp sức cho đam mê của mình.

Đó là cô Lường Bích Đào, cô ruột của My. Cô Đào kể ngày trước bản thân cũng rất yêu bóng đá nên khi thấy cháu có sở thích và đam mê với môn thể thao này, cô dễ dàng đồng cảm.

“Chỉ cần biết cháu đá ở đâu là cô cũng đi cùng để cổ vũ. Thắng hay thua không quan trọng, chỉ cần cháu được giao lưu với bạn bè cùng trang lứa, được làm điều mình thích là cô đã vui rồi”, cô Đào chia sẻ.

Cô nhớ lại, có những lần My muốn đi đá bóng nhưng gia đình chưa đồng ý. Cháu chỉ nhỏ nhẹ nói với cô: “Cô ơi, con muốn đi đá bóng với đội bạn”. Thương cháu, cô nhiều lần đưa My đi thi đấu, dù có chuyến phải di chuyển đến 50 km.

Thậm chí, có những lần My trở về với cơ thể trầy xước, đau nhức nhưng không dám than vì sợ gia đình phản đối, không cho tiếp tục chơi bóng. Điều khiến cô Đào vui và tự hào là dù say mê thể thao, My vẫn không bỏ bê việc học, luôn hoàn thành những công việc bố mẹ giao ở nhà.

ẢNH: NVCC

My từng bị gia đình phản đối đam mê vì sợ con gái đá bóng sẽ dễ chấn thương và đen da ẢNH: NVCC

Mơ một ngày được khoác áo đội tuyển nữ Việt Nam

Hiện tại, bóng đá vẫn là đam mê ngoài giờ học của Thảo My. Vì đang học lớp 12, em không có lịch tập luyện cố định. Những hôm không có lịch đá cùng đội, My thường tự tập chạy và giữ bóng tại nhà.

Với nữ sinh, một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất là lần tham gia Giải bóng đá nữ dân tộc thiểu số ở Mai Châu. Đây là lần đầu My được đi xa thi đấu, gặp gỡ nhiều cầu thủ nữ thuộc các dân tộc khác và trải nghiệm không khí trên một sân bóng lớn với đông người theo dõi.

“Em vừa run, vừa vui, vừa tự hào vì mình là con gái Sơn La được mang áo đội mình đi thi đấu. Với em, được tham gia và cống hiến hết mình đã là một thành tích rồi”, My bày tỏ.

Sau giải đấu, những hình ảnh của My được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nữ sinh cho biết bản thân khá bất ngờ khi nhận được nhiều lời khen về ngoại hình, sự khỏe khoắn và năng động.

Dù vui khi được mọi người quan tâm, My cũng có chút ngại ngùng. Em mong khán giả không chỉ chú ý đến vẻ ngoài mà còn nhìn thấy tình yêu và sự nghiêm túc của mình dành cho bóng đá.

“Có lúc em sợ mọi người chỉ chú ý ngoại hình mà quên mất là em đi đá vì đam mê. Nhưng em đón nhận sự quan tâm theo hướng tích cực, coi đó là động lực để cố gắng hơn”, My nói.

Với My, bóng đá không đơn thuần là một môn thể thao để giải trí sau giờ học. Đó còn là nơi em được sống với sở thích, gặp gỡ bạn bè và học cách kiên trì với điều mình yêu thích ẢNH: NVCC

Ngoài bóng đá, nữ sinh còn thích chụp ảnh, nghe nhạc và đi chơi cùng bạn bè. Dù vậy, em xác định việc học vẫn là ưu tiên hàng đầu, nhất là trong năm cuối cấp với nhiều bài vở và kỳ thi quan trọng.

Nhắc đến những cầu thủ thần tượng, My cho biết em yêu thích Cristiano Ronaldo bởi tinh thần kỷ luật, sự chăm chỉ và ý chí không bỏ cuộc. Trong khi đó, Quang Hải khiến em ấn tượng bởi khả năng xử lý bóng nhanh, khéo léo dù không có lợi thế về thể hình; Đình Bắc lại truyền cảm hứng bởi sự tự tin và dám thể hiện bản thân.

Từ những thần tượng ấy, My rút ra rằng chiều cao hay vóc dáng không phải yếu tố quyết định tất cả. Điều quan trọng là sự chăm chỉ, tự tin và kiên trì theo đuổi mục tiêu.

Trong tương lai, nữ sinh Sơn La mong muốn có cơ hội theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp, xa hơn là một lần được khoác áo đội tuyển nữ Việt Nam. Tuy nhiên, trước mắt, em vẫn muốn hoàn thành tốt chương trình lớp 12.