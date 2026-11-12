Làm tranh quả thông Đà Lạt thu tiền triệu, bán 50-60 bức/tháng

Tranh quả thông khô có giá tiền triệu

Với nhiều người, những quả thông khô nằm dưới tán rừng là hình ảnh quen thuộc của Đà Lạt. Nhưng với Nguyễn Thị Thu Hằng (35 tuổi, ngụ ở P.Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), đây còn là chất liệu để sáng tạo những tác phẩm nghệ thuật thủ công độc đáo.

Hiện chị Hằng là người sáng lập thương hiệu Tranh Thông Đà Lạt, chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm tranh handmade từ quả thông tự nhiên. Ý tưởng đến với chị khi nhận thấy loại nguyên liệu gắn liền với thiên nhiên địa phương có thể được tận dụng để tạo ra những món đồ mang giá trị nghệ thuật.

“Tôi nghĩ rằng thay vì để những quả thông chỉ là vật liệu tự nhiên nằm dưới mặt đất, tại sao mình không thử biến chúng thành một sản phẩm nghệ thuật có giá trị hơn?”, chị Hằng chia sẻ.

Vốn yêu thích sự sáng tạo và các sản phẩm thủ công, chị muốn tạo ra những bức tranh không chỉ có giá trị trang trí mà còn lưu giữ nét đặc trưng của thành phố ngàn hoa.

Nguyễn Thị Thu Hằng là người sáng lập thương hiệu Tranh Thông Đà Lạt, chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm tranh handmade từ quả thông tự nhiên ẢNH: NVCC

Tuy nhiên, biến một nguyên liệu tự nhiên thành tác phẩm hoàn chỉnh không đơn giản. Mỗi quả thông có hình dáng, kích thước và màu sắc khác nhau, đòi hỏi người làm phải thử nghiệm nhiều cách xử lý, cắt tỉa, tạo hình và phối màu.

Bức tranh đầu tiên chị thực hiện mất 3 ngày, từ khâu nhặt quả thông, làm sạch, cắt tỉa thành những bông hoa, sơn màu rồi gắn lên nền tranh. Trong quá trình thử nghiệm, chị từng phải làm hỏng và thực hiện lại nhiều lần để tìm được cách tạo hình phù hợp.

Theo chị Hằng, công đoạn khó nhất là cắt quả thông thành những bông hoa. Nguyên liệu có độ cứng cao, đặc biệt phần lõi, nên người làm phải cẩn thận trong từng thao tác.

“Công đoạn khó nhất chính là cắt quả thông thành những bông hoa, sau đó phối màu và lên mẫu sao cho bức tranh có chiều sâu, bố cục và màu sắc hài hòa. Một bức tranh đẹp không chỉ cần sự khéo léo mà còn cần óc thẩm mỹ, sự kiên nhẫn và rất nhiều thời gian”, chị nói.

Quy trình làm tranh bắt đầu từ việc thu nhặt, tuyển chọn những quả thông phù hợp. Nguyên liệu sau đó được làm sạch, xử lý và phơi khô để hạn chế ẩm mốc. Tiếp đến là công đoạn cắt tỉa, tạo hình, sơn màu và sắp xếp từng chi tiết theo ý tưởng thiết kế trước khi hoàn thiện sản phẩm.

Trần Thị Quê, người đã làm việc cùng chị Hằng gần nửa năm, cho biết quả thông sau khi được sơ chế sẽ dùng máy để cắt tỉa thành hình hoa, nụ theo yêu cầu, sau đó mới tiến hành sơn màu.

“Quả thông rất cứng, đặc biệt là phần lõi. Theo mình, công đoạn cắt tỉa, tạo hình là khó nhất vì phải làm sao để có được những bông hoa đúng ý tưởng”, Quê chia sẻ.

Hiện các sản phẩm của Tranh Thông Đà Lạt có giá từ 400.000 đồng đến vài triệu đồng, tùy kích thước và độ phức tạp. Trung bình mỗi tháng, thương hiệu bán khoảng 50-60 bức tranh; vào dịp lễ, tết, số lượng tăng gấp 2-3 lần ẢNH: NVCC

Một trong những tác phẩm lớn nhất chị Hằng từng thực hiện có kích thước 2x2 m, sử dụng khoảng 8 kg quả thông và mất 7 ngày hoàn thành. Bức tranh được bán với giá 9 triệu đồng.

Khách hàng của chị khá đa dạng, từ du khách đến Đà Lạt, người yêu thích sản phẩm handmade đến những người tìm kiếm món quà tặng hoặc vật trang trí độc đáo.

Theo Quê, sự tâm huyết, tính thẩm mỹ và khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng là những yếu tố giúp sản phẩm thu hút người mua. Nhiều bức tranh chạm đến cảm xúc của khách, khiến họ quay lại đặt hàng.

“Với mình, công việc này có thu nhập khá ổn định, thời gian linh hoạt. Chỉ cần có đam mê, sự kiên nhẫn và tỉ mỉ là có thể theo đuổi”, Quê nói.

Chị Hằng mong muốn mở rộng mô hình để tạo thêm cơ hội việc làm cho người khiếm thính tại Đà Lạt ẢNH: NVCC

Tạo việc làm cho 4 người, muốn hỗ trợ học sinh khiếm thính

Đằng sau những bức tranh từ quả thông là công việc của một nhóm người cùng tham gia sản xuất. Hiện chị Hằng tạo việc làm cho 4 người, phụ trách các công đoạn như cắt tỉa quả thông, sơn màu và gắn các chi tiết lên sản phẩm. Trong khi đó, chị đảm nhận việc lên ý tưởng, thiết kế mẫu và hướng dẫn mọi người thực hiện.

Không chỉ phát triển hoạt động kinh doanh, chị Hằng còn mong muốn mở rộng mô hình để tạo thêm cơ hội việc làm cho người khiếm thính tại Đà Lạt.

Chị cho biết đã đến một cơ sở giáo dục dành cho người khiếm thính để khảo sát và tìm hiểu khả năng của các học sinh. Tại đây, chị nhận thấy nhiều em có sự khéo léo, yêu thích các hoạt động sáng tạo. Cơ sở cũng có trung tâm đào tạo nghề với các hoạt động như làm bánh, móc len, vẽ tranh và làm đồ thủ công.

Từ những quan sát này, chị dự định hướng dẫn các em cách cắt tỉa quả thông, sơn màu và hoàn thiện những sản phẩm quà tặng nhỏ dành cho du khách.

Theo chị Hằng, đây là hướng phát triển chị rất tâm huyết, bởi ngoài việc mở rộng hoạt động sản xuất, mô hình còn có thể giúp các em học thêm kỹ năng nghề nghiệp, tham gia làm ra sản phẩm và có cơ hội tạo thu nhập.

Bên cạnh việc bán tranh, chị cũng đang phát triển các workshop trải nghiệm làm tranh từ quả thông. Thay vì chỉ mua một sản phẩm mang về, du khách có thể trực tiếp tham gia quá trình sáng tạo, tự tay làm nên tác phẩm của riêng mình.

Trong thời gian tới, chị mong muốn xây dựng một không gian workshop giữa rừng thông, nơi mọi người có thể tìm hiểu về nguyên liệu tự nhiên và sáng tạo những bức tranh mang dấu ấn cá nhân.

Chị Hằng tổ chức các buổi workshop làm tranh ngoài rừng thông ẢNH: NVCC

Nhìn lại hành trình phát triển thương hiệu, chị Hằng cho biết từng có giai đoạn phải tạm gác việc làm tranh vì không sắp xếp được thời gian, không thể tiếp nhận các đơn đặt hàng của khách. Chỉ khi chủ động được thời gian, chị mới có thể tập trung trở lại và phát triển công việc như hiện nay.

Với chị, biến một ý tưởng sáng tạo thành công việc lâu dài không chỉ cần đôi tay khéo léo mà còn đòi hỏi tư duy kinh doanh, khả năng tìm kiếm thị trường và sự kiên trì.

“Có thể một sản phẩm rất đẹp, rất độc đáo nhưng nếu không tìm được khách hàng, không tính toán được chi phí và không có chiến lược phát triển thì rất khó duy trì lâu dài”, chị Hằng chia sẻ.