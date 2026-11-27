Sinh viên y những ngày đầu chỉ dám nép vào một góc phòng mổ

Kể về trải nghiệm thực tế, Đào Thị Ninh, sinh viên năm 6 Trường ĐH Y Dược Huế, cho biết lần đầu vào phòng mổ khi học năm thứ 4, bạn chỉ dám nép ở một góc nhỏ, cố gắng không chạm vào tường, dụng cụ hay cản trở thao tác của các anh chị.

Theo Ninh, phòng mổ chỉ rộng khoảng 10-12 mét vuông nhưng tại bệnh viện trường đại học thường có đông học viên, sinh viên nên việc quan sát ở vị trí gần bàn mổ không dễ dàng. Những ca phẫu thuật nội soi thuận lợi hơn vì sinh viên có thể theo dõi diễn biến qua màn hình.

“Những lần đầu tiên được vào phòng mổ, tụi em còn lơ ngơ, không biết gì cả, sợ đụng chạm vào những vùng vô khuẩn và ảnh hưởng đến công việc của cả ê kíp. Nhưng khi lên những năm học cao hơn, tùy từng môn học và có thêm kinh nghiệm, sinh viên cũng dần hữu dụng hơn”, Linh chia sẻ.

Sinh viên y trong những buổi thực hành tại phòng mổ phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc vô khuẩn và hướng dẫn của ê kíp phẫu thuật ẢNH: BS NGUYỄN VĂN THẮNG

Cùng là sinh viên năm cuối, Trương Quốc Huy, sinh viên Trường ĐH Y Hải Phòng, cho rằng vai trò của sinh viên trong phòng mổ phụ thuộc vào kinh nghiệm cá nhân và sự tin tưởng của bác sĩ phẫu thuật chính. “Em được đứng ở sau lưng, né phần phẫu trường và khu vực dụng cụ vì mọi thứ ở đó đều phải tuân theo quy tắc vô trùng”, Huy chia sẻ.

Huy cũng nhớ về lần đầu thực hiện quy trình rửa tay phẫu thuật, sau khi hoàn thành các bước và mặc áo mổ, bạn vô tình đưa tay xuống dưới thắt lưng, khiến bác sĩ phẫu thuật chính phải yêu cầu bạn ra ngoài thực hiện quy trình lại từ đầu.

Trong phòng mổ, mỗi vị trí đều có nhiệm vụ riêng

Lý giải về hình ảnh trên, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Thắng, bác sĩ ngoại khoa phẫu thuật tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (P.Hoàn Kiếm, Hà Nội), cho rằng cách ví von này có phần đúng nếu xét về khoảng cách với bàn mổ, nhưng không phản ánh đúng vai trò và sự tôn trọng dành cho sinh viên.

Theo bác sĩ Thắng, những người trực tiếp tham gia trường mổ thường gồm phẫu thuật viên chính, bác sĩ phụ mổ và điều dưỡng dụng cụ. Việc phân chia vị trí dựa trên nguyên tắc vô khuẩn, năng lực chuyên môn, nhiệm vụ của từng thành viên và sự an toàn của người bệnh.

Sinh viên thường đứng ngoài vùng vô khuẩn, ở vị trí không cản trở hoạt động của ê kíp. Đôi khi các em phải kiễng chân, nhìn qua vai các anh chị nhưng vẫn không quan sát được gì. Với phẫu thuật nội soi, sinh viên có thể theo dõi diễn biến qua màn hình.

“Phòng mổ có sự phân cấp về chuyên môn và trách nhiệm, nhưng không có sự phân cấp về sự tôn trọng giữa con người với con người”, bác sĩ Thắng chia sẻ.

Ví việc học phẫu thuật giống như học lái máy bay, bác sĩ cho rằng sinh viên cần tích lũy đủ kinh nghiệm trước khi đảm nhận vai trò cao hơn. Các em cần nắm vững nguyên tắc vô khuẩn, kiến thức về bệnh lý, giải phẫu và các bước phẫu thuật, đồng thời chủ động, kiên nhẫn và biết đặt câu hỏi đúng lúc.

Bác sĩ Thắng cũng cho rằng người đi trước cần tạo điều kiện để sinh viên học tập. Bởi người đứng gần bàn mổ nhất hôm nay cũng từng là người đứng xa bàn mổ nhất năm nào.

Không chỉ bác sĩ phẫu thuật mới quan trọng

Trong phòng mổ, bên cạnh bác sĩ phẫu thuật còn có bác sĩ gây mê hồi sức, những người chịu trách nhiệm duy trì sự ổn định các chức năng sống của bệnh nhân trong suốt quá trình phẫu thuật.

Bác sĩ chuyên khoa I Hoàng Đình Dương, chuyên ngành gây mê hồi sức, Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark (P.Long Hưng, tỉnh Đồng Nai), cho biết công việc của bác sĩ gây mê không đơn thuần là giúp bệnh nhân ngủ trong lúc phẫu thuật và tỉnh lại sau khi kết thúc ca mổ.

Đằng sau những ca phẫu thuật là sự phối hợp của nhiều vị trí chuyên môn, từ bác sĩ phẫu thuật đến bác sĩ gây mê hồi sức, cùng hướng đến sự an toàn của người bệnh ẢNH: BS HOÀNG ĐÌNH DƯƠNG

Trước phẫu thuật, bác sĩ gây mê đánh giá tình trạng sức khỏe, bệnh lý nền và lựa chọn phương pháp vô cảm phù hợp. Trong suốt ca mổ, họ kiểm soát đường thở, hô hấp, tuần hoàn, huyết áp, độ mê, thân nhiệt; đồng thời phát hiện, xử trí kịp thời những biến cố có thể đe dọa tính mạng người bệnh.

Theo bác sĩ Dương, sinh viên mới vào phòng mổ thường chưa quen với quy trình vô khuẩn, trang thiết bị và cách vận hành của ê kíp. Vì vậy, các em cần đứng ở vị trí quan sát phù hợp, không tự ý chạm vào người bệnh, dụng cụ, thuốc hoặc thiết bị y tế.

“Vị trí đứng của một sinh viên trong phòng mổ hôm nay không quyết định vị trí của họ trong tương lai. Điều quan trọng là thái độ học tập, sự khiêm tốn, tính kỷ luật và ý thức trách nhiệm đối với người bệnh”, bác sĩ Dương chia sẻ.