Chương trình do T.Ư Đoàn tổ chức với chủ đề "Thanh niên với nền kinh tế sáng tạo trong kỷ nguyên AI", thông điệp "Sáng tạo có trách nhiệm - Lan tỏa điều tích cực". Các đại biểu được chia thành 3 đoàn, trải nghiệm những địa danh, công trình và mô hình tiêu biểu của thành phố, qua đó có thêm chất liệu thực tế và cảm hứng sáng tạo nội dung tích cực.

Không đơn thuần là một chuyến tham quan, hành trình được thiết kế như một không gian sáng tạo thực tế, nơi mỗi đại biểu có thể khai thác chất liệu lịch sử, văn hóa, con người và những thành tựu phát triển của TP.HCM để kể lại bằng ngôn ngữ, góc nhìn và phong cách sáng tạo riêng. Qua đó, góp phần đưa những giá trị di sản đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, đồng thời quảng bá hình ảnh một TP.HCM năng động, sáng tạo, giàu bản sắc và nghĩa tình.

Trải nghiệm công nghệ, khám phá diện mạo đô thị hiện đại

Tại tuyến "TP.HCM - Kỷ nguyên vươn mình", các đại biểu tham quan Galaxy Innovation Hub (Khu Công nghệ cao TP.HCM), tìm hiểu những ứng dụng công nghệ trong không gian làm việc hiện đại.

Các nhà sáng tạo nội dung số thích thú trải nghiệm metro ẢNH: AN VY

Một trải nghiệm khiến nhiều bạn trẻ thích thú là siêu thị mini không cần người bán. Khách hàng chỉ cần chọn sản phẩm rồi rời cửa hàng, hệ thống sẽ tự động nhận diện và thanh toán qua ví điện tử.

Theo anh Lê Hải Bằng, Tổng quản lý tòa nhà, cửa hàng sử dụng camera AI và hệ thống cảm biến thông minh để nhận diện sản phẩm. Công trình còn tận dụng năng lượng mặt trời và 9 trụ tuabin gió nhằm cung cấp một phần điện năng tiêu thụ.

Không gian làm việc tại đây được thiết kế mở, tích hợp khu vực thư giãn, ẩm thực và hội trường phục vụ các hoạt động kết nối, chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp.

Nguyễn Dương Phúc (30 tuổi), giáo viên mỹ thuật đến từ tỉnh Lâm Đồng, cho biết anh đặc biệt ấn tượng với thiết kế hiện đại, giàu tính sáng tạo của tòa nhà. Chuyến tham quan cũng mang đến cho anh nhiều cảm hứng về thẩm mỹ.

Đoàn đại biểu tham quan Bảo tàng Chứng tích chiến tranh ẢNH: NGUYỄN QUỲNH

Trong khi đó, anh Phan Hoàng Huy (35 tuổi), Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.Đà Nẵng, bất ngờ trước những công nghệ được ứng dụng tại đây. Từng học tập ở nước ngoài và có chuyên môn về công nghệ thông tin, anh nhận thấy Việt Nam đang từng bước tiến sát trình độ công nghệ thế giới.

Ngoài ra, các đại biểu còn trải nghiệm tuyến metro số 1, tham quan Nhà hát Thành phố, qua đó tìm hiểu diện mạo đô thị hiện đại, năng động của TP.HCM.

Người trẻ xúc động trước những chứng tích lịch sử

Ở tuyến "TP.HCM - Thành phố anh hùng", các đại biểu tham quan Bảo tàng Chứng tích chiến tranh và hầm chứa vũ khí Biệt động Sài Gòn.

Bùi Thị Hoài, 33 tuổi, tỉnh Cao Bằng, là nhà sáng tạo nội dung đứng sau kênh TikTok với 138.000 người theo dõi, cho biết cô xúc động khi tận mắt chứng kiến những chứng tích chiến tranh. Trước đó, Hoài đã xem nhiều hình ảnh, tư liệu qua báo đài nhưng trải nghiệm trực tiếp tại bảo tàng khiến cô cảm nhận rõ hơn về những mất mát, hy sinh.

Các đại biểu tham quan Bảo tàng Lịch sử TP.HCM ẢNH: NGUYỄN TRÀ

Bắt đầu xây dựng kênh từ năm 2021 sau khi trở về Cao Bằng, Hoài hướng đến giới thiệu cảnh đẹp, văn hóa và những giá trị quê hương. Qua chuyến trải nghiệm, cô mong muốn mở rộng nội dung về bảo tồn văn hóa, lịch sử địa phương.

Hoài cho rằng những người trẻ được sinh ra và lớn lên trong thời bình cần biết trân trọng những gì thế hệ trước đã hy sinh để gìn giữ. Cô kỳ vọng những video, hình ảnh của các nhà sáng tạo nội dung sẽ góp phần giúp giới trẻ quan tâm hơn đến lịch sử dân tộc.

Chị Trịnh Thị Hiền Trân, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM, cho biết T.Ư Đoàn và Thành đoàn TP.HCM lựa chọn các địa chỉ đỏ nhằm giúp đại biểu trực tiếp tìm hiểu lịch sử, tiếp cận thông tin bổ ích và có thêm chất liệu sáng tạo nội dung số.

Các đại biểu tham quan chợ Bến Thành ẢNH: NGUYỄN TRÀ

Theo chị Trân, bên cạnh những địa danh nổi tiếng như Hội trường Thống Nhất, địa đạo Củ Chi hay rừng Sác Cần Giờ, TP.HCM còn nhiều địa chỉ đỏ nằm trong các con hẻm, khu dân cư chưa được nhiều người biết đến. Ban tổ chức kỳ vọng sức lan tỏa của các nhà sáng tạo nội dung sẽ giúp những địa điểm này được giới thiệu rộng rãi hơn, đặc biệt đến giới trẻ.

"Lịch sử sẽ không bao giờ bị bỏ quên vì các bạn trẻ vẫn sẽ tiếp tục đến đây để tìm hiểu những thông tin ý nghĩa như vậy", chị Trân chia sẻ.

Dấu ấn di sản giữa nhịp sống hiện đại

Tại tuyến "TP.HCM - Dấu ấn di sản", các đại biểu tham quan những công trình gắn với lịch sử, văn hóa và quá trình hình thành, phát triển của thành phố như chợ Bến Thành, Bảo tàng Lịch sử TP.HCM, phố đi bộ Nguyễn Huệ...

Dù đã từng đến TP.HCM, nhưng đây là lần đầu Jơ Ngõ Ya Văn (24 tuổi), nhà sáng tạo nội dung đến từ Tây nguyên, được tham gia một tour trải nghiệm đầy ý nghĩa như thế này.

Qua hành trình trải nghiệm, các nhà sáng tạo nội dung số sẽ kể lại bằng ngôn ngữ, góc nhìn và phong cách sáng tạo riêng ẢNH: AN VY

Hiện sáng tạo nội dung trên Facebook, TikTok và YouTube, Ya Văn cho biết chuyến đi là cơ hội để giao lưu, học hỏi và tích lũy thêm kiến thức, tư liệu phục vụ công việc. "Đây là cơ hội giao lưu, học hỏi. Mình cũng có thêm kiến thức, tư liệu để quảng bá, tuyên truyền về chương trình sao cho phù hợp với phong cách cá nhân", anh chia sẻ.

Trong khi đó, Hồ Viết Hải (27 tuổi), nhà sáng tạo nội dung TikTok đến từ Hà Nội, đặc biệt ấn tượng với Bảo tàng Lịch sử TP.HCM. Dù từng tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự và tìm hiểu nhiều tư liệu về lịch sử Việt Nam, anh vẫn có thêm trải nghiệm mới khi tiếp cận các hiện vật, tư liệu gắn với lịch sử khu vực miền Nam.

"Việc tìm hiểu lịch sử ở nhiều vùng miền giúp người trẻ có cái nhìn đa chiều và đầy đủ hơn về quá trình hình thành, phát triển của đất nước", anh Hải chia sẻ. Anh mong muốn sử dụng những tư liệu thu thập được để kể các câu chuyện lịch sử, văn hóa theo cách hấp dẫn, gần gũi với giới trẻ, đồng thời bảo đảm tính chính xác và khách quan.