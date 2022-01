6 dấu hiệu về sa sút trí tuệ, bạn chớ bỏ qua!

Do tỷ lệ người cao tuổi trong dân số ngày càng tăng ở hầu hết các quốc gia, con số này dự kiến sẽ tăng lên 78 triệu người vào năm 2030 và 139 triệu người vào năm 2050".

Hiệp hội Alzheimer định nghĩa chứng sa sút trí tuệ là “một thuật ngữ chung cho việc mất trí nhớ, ngôn ngữ, khả năng giải quyết vấn đề và các khả năng tư duy khác đủ nghiêm trọng để cản trở cuộc sống hằng ngày. Alzheimer là nguyên nhân phổ biến nhất của chứng sa sút trí tuệ".

Mặc dù hầu hết những người bị sa sút trí tuệ không nhận ra họ mắc bệnh này, nhưng gia đình và bạn bè thường là những người để ý đến các triệu chứng và khuyến khích trợ giúp y tế.

Tiến sĩ Fawad Yousuf, nhà thần kinh học tại Viện Khoa học Thần kinh Marcus của Baptist Health (Mỹ), đã giải thích 6 dấu hiệu cần chú ý sau, theo Eat This, Not That!

1. Nhận thức/Bộ nhớ

Tiến sĩ Yousuf nói, “Các dấu hiệu của chứng sa sút trí tuệ bao gồm khó khăn với chức năng điều hành, gồm trí nhớ làm việc, nhận thức linh hoạt và khả năng kiểm soát ức chế (tự kiểm soát). Một số ví dụ về điều này bao gồm suy giảm khả năng chú ý, quên các sự kiện, lặp lại bản thân và mất trí nhớ làm gián đoạn cuộc sống".





2. Tài chính

"Nếu bạn chịu trách nhiệm về tài chính của gia đình mình và bây giờ gặp khó khăn trong việc thanh toán các hóa đơn hoặc quản lý chúng hoàn toàn, đây có thể là một dấu hiệu của chứng mất trí nhớ", tiến sĩ Yousuf nói.

3. Khó đánh giá

Tiến sĩ Yousuf giải thích, "Khả năng phán đoán kém là một dấu hiệu thường xuyên của chứng mất trí nhớ, bao gồm cả việc khó đánh giá khoảng cách hoặc thói quen để nhầm chìa khóa nhà hoặc xe hơi".

4. Vệ sinh, chăm sóc, hoạt động hằng ngày

Theo tiến sĩ Yousuf, "Ít chú ý đến vệ sinh cá nhân, khó chăm sóc thú cưng và giữ nhà sạch sẽ, ngăn nắp có thể là những dấu hiệu của chứng sa sút trí tuệ".

5. Vấn đề về lái xe

Tiến sĩ Yousuf cho biết: “Chứng mất trí nhớ có thể được đánh dấu nếu bạn hoặc người thân của bạn gặp khó khăn khi lái xe đến các địa điểm, bao gồm điều hướng và/hoặc bị lạc khi lái xe”.

6. Tâm lý, hành vi

Tiến sĩ Yousuf nói, "Một số vấn đề tâm lý/hành vi có thể là dấu hiệu của chứng sa sút trí tuệ, bao gồm cảm thấy dễ buồn, trầm cảm, thay đổi tâm trạng, ảo tưởng, thờ ơ và hung hăng", theo Eat This, Not That!