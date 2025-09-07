Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

6 lợi ích sức khỏe của ổi được khoa học chứng minh

Ngọc Quý
Ngọc Quý
07/09/2025 08:04 GMT+7

Ổi là loại trái cây nhiệt đới giàu dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin C. Hàm lượng vitamin C trong ổi cao vượt trội, thậm chí còn cao hơn nhiều so với cam.

Một trái ổi trung bình nặng khoảng 100 gram, chứa hơn 220 mg vitamin. Lượng vitamin C này gấp 4 lần so với cam và hơn gấp đôi nhu cầu hằng ngày của người trưởng thành - thường dao động từ 65 đến 90 mg, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

6 lợi ích sức khỏe của ổi được khoa học chứng minh - Ảnh 1.

Ổi chứa hàm lượng vitamin C rất cao

ẢNH: AI

Những lợi ích sức khỏe sau của ổi đã được khoa học chứng minh:

Kiểm soát đường huyết

Ổi có chỉ số đường huyết thấp và hàm lượng chất xơ cao, giúp hạn chế tăng đường huyết sau ăn. Một số bằng chứng nghiên cứu trên người cho thấy ăn ổi cả vỏ giúp giảm đáng kể đường huyết lúc đói, cholesterol, chất béo trung tính và cholesterol "xấu" LDL.

Điều này chứng tỏ ổi giúp điều hòa đường huyết và lipid máu. Ngoài ra, chiết xuất lá ổi cũng được chứng minh cải thiện kiểm soát đường huyết và tình trạng kháng insulin.

Tốt cho tim mạch

Ổi thân thiện với tim nhờ chứa kali, chất xơ hòa tan và chất chống ô xy hóa. Kali cân bằng natri trong cơ thể, hỗ trợ điều chỉnh huyết áp, trong khi chất xơ hòa tan có khả năng hạ cholesterol "xấu" LDL.

Ổi giúp tăng cường miễn dịch

Ngoài vitamin C, ổi còn chứa các chất chống ô xy hóa khác như carotenoid và flavonoid. Tất cả có tác dụng kích thích hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn. Chiết xuất lá ổi còn có đặc tính kháng khuẩn và kháng virus, giúp cơ thể phòng ngừa một số bệnh nhiễm trùng.

Giúp làn da khỏe mạnh

Vitamin C trong ổi có tác dụng tăng sản xuất collagen, giữ cho da săn chắc và đàn hồi. Thêm vào đó, ổi chứa lycopene, một chất chống ô xy hóa mạnh có tác dụng bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời và môi trường. Nghiên cứu còn cho thấy chiết xuất lá ổi có thể giảm viêm và hỗ trợ điều trị mụn.

Kiểm soát cân nặng

Ổi là trái cây ít calo với mỗi trái chỉ khoảng 68 calo. Tuy nhiên, ổi chứa nhiều chất xơ, giúp người ăn cảm thấy no lâu và giảm cảm giác thèm ăn. Do đó, dùng ổi làm món ăn nhẹ thay cho các món nhiều đường và calo là lựa chọn thông minh để kiểm soát và duy trì cân nặng.

Cải thiện tiêu hóa

Phần chứa nhiều chất xơ nhất trong ổi là vỏ, hạt và cùi. Một trái ổi trung bình cung cấp khoảng 12% nhu cầu chất xơ hằng ngày. Chất xơ kích thích nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón, và nuôi các vi khuẩn có lợi trong ruột, theo Healthline.

Khám phá thêm chủ đề

ổi điều chỉnh huyết áp Chất xơ Đường huyết Vitamin c vitamin trái cây Cholesterol
