6 tập đoàn dinh dưỡng hàng đầu thế giới cùng hợp tác với Vinamilk

6 tập đoàn gồm Tập đoàn dinh dưỡng DSM (Thuỵ Sĩ), Tập đoàn khoa học sinh học CHR HANSEN (Đan Mạch), Tập đoàn dinh dưỡng BENEO (Đức), Tập đoàn công nghệ sinh học GNOSIS (Ý), Tập đoàn sản xuất và phân phối dầu thực vật AAK (Thuỵ Điển) và Tập đoàn thực phẩm KATNEMATSU (Nhật).



Vinamilk cùng 6 tập đoàn dinh dưỡng hàng đầu thế giới ký hợp tác chiến lược M.P

Đây là các tập đoàn hàng đầu ở mảng nghiên cứu về khoa học dinh dưỡng, cam kết cùng Vinamilk trong việc chia sẻ tất cả các công nghệ đột phá, ứng dụng nghiên cứu mới về dinh dưỡng vào các sản phẩm sữa bột trẻ em của Vinamilk.

Trên cơ sở các hợp tác chiến lược này, Vinamilk sẽ mang đến cho trẻ em Việt Nam các giải pháp dinh dưỡng từ sữa đạt chuẩn quốc tế và có công thức ưu việt, gần với sữa mẹ. Trong đó phải kể đến các “dưỡng chất vàng” như chất xơ HMO-2’FL, bộ đôi lợi khuẩn BB-12TM & LGGTM, hỗn hợp Nuleotides… hiện có trong các sản phẩm của Vinamilk.

Cũng tại sự kiện, Vinamilk chính thức công bố là công ty sở hữu toàn bộ thương hiệu sữa bột trẻ em đầu tiên tại châu Á đạt giải thưởng Purity Award từ Mỹ - giải thưởng khắt khe đánh giá về sự tinh khiết, an toàn và minh bạch của thực phẩm, đặc biệt dành cho trẻ em. Giải thưởng Purity Award do tổ chức phi lợi nhuận Clean Label Project (CLP) của Mỹ công bố dành cho tất cả các sản phẩm sữa bột trẻ em của Vinamilk bao gồm Optimum Gold, YokoGold, ColosGold, Pedia Kenji, Dielac Grow Plus, Dielac Alpha và Dielac Alpha Gold.

Bà Mai Kiều Liên - Tổng giám đốc Vinamilk chia sẻ: Từ khi đặt những nền móng đầu tiên để sản xuất sữa bột trẻ em tại Việt Nam cho đến nay, qua nhiều thập niên phát triển, Vinamilk luôn xác định phương châm không ngừng đầu tư vào quy trình sản xuất hiện đại; ứng dụng các nghiên cứu khoa học tiên tiến và đẩy mạnh các hợp tác quốc tế để mang đến những sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp nhất cho trẻ em Việt Nam. Sự đồng hành của các đối tác lớn trên thế giới là yếu tố rất quan trọng giúp Vinamilk tiến nhanh hơn trên hành trình thực hiện mục tiêu đó của mình. Vinamilk kỳ vọng sẽ cho ra đời các công thức sữa đặc biệt, phù hợp với thể chất của trẻ em Việt Nam.

Trong dịp này, các lãnh đạo cấp cao, chuyên gia dinh dưỡng đến từ 6 tập đoàn và khách mời cũng có chuyến tham quan siêu nhà máy sữa bột Việt Nam của Vinamilk. Đây là siêu nhà máy chuyên sản xuất sữa bột với công nghệ tiên tiến, tự động hóa hoàn toàn, có sản lượng lên đến 54.000 tấn/năm, tương đương khoảng 165.000 lon sữa cung cấp mỗi ngày/năm.

Vinamilk là công ty Việt Nam đầu tiên sản xuất được sữa bột trẻ em trong nước từ năm 1990. Trải qua nhiều thập niên nỗ lực phát triển, tính đến nay, Vinamilk đã có nhiều nhãn hiệu quen thuộc được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn như Dielac Grow Plus, Dielac Alpha, Dielac Alpha Gold, Optimum Gold, Pedia Kenji, YokoGold, ColosGold… Năm 2021, Vinamilk là nhà sản xuất đứng đầu về sản lượng trong ngành hàng sữa bột trẻ em tại Việt Nam (theo Công ty nghiên cứu thị trường AC Nielsen Việt Nam), với danh mục sản phẩm đa dạng đáp ứng nhiều phân khúc khách hàng và nhu cầu dinh dưỡng khác nhau.