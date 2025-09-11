Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

600.000 sinh viên TP.HCM… hết lo chỗ thuê trọ, việc làm

Lê Nam
Lê Nam
11/09/2025 14:34 GMT+7

Mùa tựu trường năm nay, hàng trăm nghìn sinh viên từ khắp các tỉnh thành đổ về TP.HCM để bắt đầu hành trình học tập. Nỗi lo lớn nhất vẫn là chỗ thuê trọ, chi phí sinh hoạt và việc làm bán thời gian.

Theo số liệu từ Trang tin điện tử Đảng bộ TP.HCM (2023), thành phố hiện có khoảng 600.000 sinh viên, con số dự kiến tăng 10 - 13% mỗi năm. Với phần lớn đến từ tỉnh ngoài, sinh viên phải đối diện áp lực tài chính đáng kể.

Tổng cục Thống kê cho biết năm 2024, mức sống tối thiểu toàn quốc chỉ 1,8 triệu đồng/người/tháng, nhưng tại TP.HCM, mức chi phí để đáp ứng nhu cầu cơ bản đã lên tới 5,4 triệu đồng. Khoản tiền này bao gồm thuê nhà, ăn uống, học phí, đi lại và sinh hoạt, khiến nhiều gia đình phải gồng gánh.

- Ảnh 1.

Chi phí sinh hoạt của sinh viên TP.HCM đang cao gấp ba lần mức tối thiểu

Trước thực trạng này, nền tảng thương mại đa dịch vụ Chợ Tốt tổ chức chiến dịch đồng hành cùng sinh viên ngay từ những ngày đầu nhập học. Thay vì phải dò dẫm qua môi giới, họ dễ dàng tìm được phòng trọ, ký túc xá hay căn hộ dịch vụ ngay trên ứng dụng với thông tin rõ ràng về giá cả, vị trí và hình ảnh thực tế. Khi đã ổn định chỗ ở, việc mua sắm giường tủ, bàn ghế, thiết bị điện tử hay đồ gia dụng cũng trở nên tiết kiệm hơn nhờ nguồn hàng phong phú từ đồ đã qua sử dụng.

Nhu cầu đi lại được đáp ứng với nhiều lựa chọn xe máy, xe điện, xe đạp... ở các phân khúc giá khác nhau, phù hợp cả việc đến trường lẫn đi làm thêm. Không dừng lại ở đó, chuyên trang Việc Làm Tốt cũng mở ra hàng nghìn cơ hội làm việc bán thời gian, giúp sinh viên vừa có thêm thu nhập, vừa tích lũy kinh nghiệm thực tế.

- Ảnh 2.

Ứng dụng công nghệ hỗ trợ sinh viên tìm kiếm nhà trọ, việc làm

Ông Nguyễn Trọng Tấn, Tổng giám đốc Chợ Tốt chia sẻ: "Quãng đời sinh viên là cột mốc tự lập quan trọng. Chợ Tốt muốn đồng hành với các bạn không chỉ trong việc tìm chỗ ở hay mua sắm tiết kiệm, mà còn trên cả hành trình học tập và lập nghiệp".

Từ đầu tháng 9, chiến dịch này đã triển khai sự kiện tại nhiều trường đại học như ĐH Luật TP.HCM, ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Công thương và ĐH Hùng Vương, dự kiến kéo dài đến hết 5.10. Sinh viên tham gia được phát cẩm nang "Passport vào đời", cẩm nang tài liệu tổng hợp các mẹo thuê trọ, danh sách mua sắm cần thiết, bí quyết thương lượng giá…

