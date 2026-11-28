Tập đoàn Đông Á nợ gần 400 tỉ đồng

Tình trạng nợ thuế của các doanh nghiệp, người nộp thuế ở tỉnh Thanh Hóa đang trở thành vấn đề "nóng", khiến ngành thuế đã thực hiện nhiều biện pháp nhưng chưa thể thu được thuế cho Nhà nước.

Trụ sở Tập đoàn Đông Á (tòa nhà cao nhất), doanh nghiệp có số tiền nợ thuế lớn nhất trong 66 doanh nghiệp do Thuế Thanh Hóa công bố ẢNH: MINH HẢI

Ông Nguyễn Văn Thủy, Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa, cho biết, Thuế Thanh Hóa vừa chính thức công bố rộng rãi danh sách 66 doanh nghiệp nợ thuế với tổng số nợ lớn, gần 1.300 tỉ đồng.

Dẫn đầu danh sách nợ là Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á (Tập đoàn Đông Á) có tổng số nợ gần 400 tỉ đồng. Trong đó, nợ gốc tiền sử dụng đất gần 140 tỉ đồng, nợ gốc tiền thuê đất hơn 84 tỉ đồng (còn lại là tiền phạt chậm nộp).

Nhiều doanh nghiệp khác cũng thuộc diện nợ thuế số tiền lớn, như: Công ty CP Đông Sơn nợ hơn 156 tỉ đồng, Công ty CP xây dựng HANCORP.2 nợ gần 37 tỉ đồng, Công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Thanh Hóa nợ hơn 20 tỉ đồng, Công ty CP Sông Mã nợ hơn 14,7 tỉ đồng…

"66 đơn vị nợ thuế này có nhiều doanh nghiệp chây ỳ, nợ nhiều năm không nộp thuế. Thuế Thanh Hóa đã thực hiện các bước từ nhắc nhở đến cưỡng chế tài khoản, ngừng sử dụng hóa đơn, cho đến tạm hoãn xuất cảnh. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn không nộp", ông Thủy cho hay.

Trụ sở Công ty CP Đông Sơn, doanh nghiệp đang nợ hơn 156 tỉ đồng tiền thuế ẢNH: MINH HẢI

Trả lời câu hỏi của phóng viên Thanh Niên, trong trường hợp ngành thuế đã thực hiện hết các bước mà doanh nghiệp, người nộp thuế vẫn không nộp thì sẽ như thế nào?, ông Thủy cho biết, ngành thuế có lực lượng trinh sát quản lý thuế, trường hợp trinh sát thấy bên thứ 3 làm ăn với doanh nghiệp đang nợ thuế có thể phối hợp được để thu thuế thì sẽ làm việc với bên thứ 3.

Cũng theo ông Thủy, quy định của pháp luật hiện hành cơ quan thuế chỉ thực hiện được các bước hành chính như nêu trên, chưa có quy định xem xét trách nhiệm hình sự đối với người nợ thuế kéo dài.

14 năm chưa đóng bảo hiểm cho người lao động

Theo tìm hiểu của phóng viên Thanh Niên, trong 66 doanh nghiệp nợ thuế với số tiền lớn nêu trên, có nhiều doanh nghiệp nợ cả tiền bảo hiểm (gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp) với số tiền lớn, kéo dài nhiều năm.

Trụ sở Công ty CP xây dựng HANCORP.2, đơn vị đang nợ gần 37 tỉ đồng tiền thuế và nợ hơn 44 tỉ đồng tiền bảo hiểm

ẢNH: MINH HẢI

Danh sách nợ bảo hiểm do Bảo hiểm xã hội Thanh Hóa công bố, tính đến hết tháng 10.2026, Công ty CP xây dựng HANCORP.2, nợ hơn 44 tỉ đồng tiền bảo hiểm, thời gian chậm đóng bảo hiểm cho người lao động là hơn 14 năm.

Ghi nhận của phóng viên Thanh Niên tại trụ sở của Công ty CP xây dựng HANCORP.2 (số 643, đường Quang Trung, P.Quảng Phú, Thanh Hóa) từ lâu không có hoạt động kinh doanh, sản xuất, cửa đóng then cài, khuôn viên công ty cây cỏ dại mọc um tùm.

Trường hợp Công ty CP Sông Mã (số 469 đường Lê Hoàn, P.Hạc Thành) không chỉ nợ thuế lớn mà đang nợ hơn 2,3 tỉ đồng tiền bảo hiểm của 20 người lao động. Đây là doanh nghiệp tiền thân là doanh nghiệp nhà nước và hiện đã cổ phần hóa. Đây cũng là doanh nghiệp thực hiện nhiều dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, tuy nhiên vẫn rơi vào tình trạng nợ lớn...