'Sốc' khi nhận thông báo nợ thuế đất phi nông nghiệp gần 27 triệu đồng

Chỉ sở hữu 130 m2 đất nhưng nợ gần 27 triệu đồng

Tình cảnh người dân phải ùn ùn đến cơ quan thuế để làm rõ vì sao mỗi năm đều nộp thuế đất phi nông nghiệp (PNN) cho cán bộ ủy nhiệm thu nhưng nay cơ quan thuế lại thông báo còn nợ thuế, phạt chậm nộp đang diễn ra ở Thuế cơ sở 2 Thanh Hóa. Trước đó, tình trạng này đã được Báo Thanh Niên phản ánh ở Thuế cơ sở 1 Thanh Hóa (xảy ra với người dân trên địa bàn P.Hạc Thành).

Nhiều người cao tuổi mang theo cả trẻ nhỏ đến Thuế cơ sở 2 Thanh Hóa để làm rõ vì sao nợ thuế và bị phạt chậm nộp ẢNH: MINH HẢI

Phản ánh tới Báo Thanh Niên, anh Lê Nhữ Nam (44 tuổi, ngụ tổ dân phố Liên Minh, phường Sầm Sơn, Thanh Hóa), cho biết trong tuần cuối tháng 10 vừa qua anh đã 5 lần đến Thuế cơ sở 2 Thanh Hóa (tại xã Lưu Vệ, Thanh Hóa), cách nhà khoảng 20 km để làm rõ vì sao trên ứng dụng thuế điện tử Etax Mobile anh đang bị thông báo nợ đến gần 27 triệu đồng.

"Tháng 10 tôi nhận được 3 tờ thông báo, gồm nợ thuế năm trước chuyển sang hơn 3,3 triệu đồng; tiền phạt chậm nộp gần 1,4 triệu đồng; và số thuế phát sinh năm 2026 là 715.000 đồng đối với mảnh đất 130 m2 của tôi. Tôi đồng ý thuế PNN năm 2026 chưa nộp là 715.000 đồng, riêng khoản nợ thuế hơn 3,3 triệu đồng và tiền phạt chậm nộp gần 1,4 triệu đồng thì không đúng. Năm nào tôi cũng nộp thuế cho người thu ở tổ dân phố, có giấy tờ nộp đầy đủ nên không thể thông báo là tôi nợ thuế rồi phạt tiền chậm nộp được", anh Nam nói.

Dù đi lại nhiều lần nhưng đến ngày 2.11 anh vẫn chưa có được lời giải thích rõ ràng từ cơ quan thuế, do lượng người cần làm rõ thông tin thuế quá đông, cán bộ thuế làm việc không xuể.

Chưa dừng lại ở đó, quá trình làm việc với cơ quan thuế, anh Nam được hướng dẫn và tải ứng dụng Etax Mobile để tiện cho việc nộp thuế sau này. Nhưng sau khi đăng nhập vào ứng dụng, anh hoảng hốt phát hiện đang nợ tổng số tiền gần 27 triệu đồng.

"Khi vào Etax Mobile, theo mã số thuế của tôi thì tôi có đến 3 thửa đất, diện tích lần lượt là 130 m2 , 352 m2, và 346 m2. Thực tế, tôi chỉ có duy nhất thửa đất là 130 m2, không hiểu 2 thửa còn lại ở đâu ra. Tổng tiền thông báo tôi đang nợ thuế cộng tiền phạt chậm nộp là gần 27 triệu đồng. Tôi đến thuế cơ sở 2 để hỏi thì do quá đông người dân cũng cần hỏi giống tôi, nên cán bộ thuế hướng dẫn tôi làm đơn. Hiện tôi đã làm đơn yêu cầu làm rõ nguyên nhân vì sao tôi có thêm 2 thửa đất, đồng thời yêu cầu gỡ bỏ thông tin không chính xác về nghĩa vụ thuế đối với tôi", anh Nam kể.

Không chỉ trường hợp như anh Nam, nhiều người dân khác ở khu vực huyện Quảng Xương cũ và thành phố Sầm Sơn cũ (địa bàn do Thuế cơ sở 2 Thanh Hóa thu thuế) cũng bất ngờ nhận được những thông báo nợ thuế hàng chục triệu đồng.

Ông Văn Đình Dũng (ngụ tổ dân phố Vinh Sơn, phường Sầm Sơn) bất ngờ nhận thông báo nợ thuế năm trước chuyển sang với số tiền gần 10,5 triệu đồng. Trong khi, ông Dũng khẳng định các năm trước đều đóng thuế đầy đủ cho cán bộ thôn. Ngoài ra, ông Dũng còn bị phạt tiền chậm nộp số tiền gần 5,5 triệu đồng.

Ông Văn Đình Dũng bất ngờ nhận thông báo tiền phạt chậm nộp thuế gần 5,5 triệu đồng, mặc dù ông khẳng định không nợ thuế ẢNH: MINH HẢI

Ngày 30.10, ông Dũng có đến Thuế cơ sở 2 Thanh Hóa để làm rõ, tuy nhiên do quá đông người dân đến để làm rõ thông tin về thuế, nên ông Dũng đành chờ ngày khác sẽ quay trở lại để hỏi cho rõ.

Làm việc không kể ngày nghỉ

Ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, trong những ngày cuối tháng 10 và đầu tháng 11, ngày nào tại trụ sở Thuế cơ sở 2 Thanh Hóa cũng trong tình trạng quá tải vì người dân đến nộp thuế và đặc biệt là đối soát thông tin không chính xác giữa việc bất ngờ nhận thông báo nợ thuế trong khi đã nộp thuế đầy đủ các năm.

Những ngày qua tại Thuế cơ sở 2 Thanh Hóa luôn trong tình trạng quá tải vì nhiều người dân đến để đối soát thông tin nghĩa vụ thuế ẢNH: MINH HẢI

Tình trạng trên gây mất thời gian, công sức, khiến người dân rất vất vả vì nhiều người phải lặn lội từ 15 - 20 km từ nhà đến Thuế cơ sở 2 Thanh Hóa để "minh oan". Thậm chí, nhiều người còn phải đi lại 2 - 3 lần vẫn chưa xong.

Bà Lê Thị Hạnh, Phó trưởng Thuế cơ sở 2 Thanh Hóa thừa nhận trên địa bàn đơn vị này thu thuế còn nhiều trường hợp thông tin về nghĩa vụ thuế có sai sót, chưa thống nhất số liệu... do quá khứ để lại. Nguyên nhân do sự phối hợp giữa 3 bên là người dân, ủy nhiệm thu (cán bộ xã, phường, thôn, tổ dân phố - PV), và cơ quan thuế thực hiện chưa tốt.

Bà Hạnh cho biết thêm đơn vị này đang tích cực giải quyết các vướng mắc cho người dân một cách chính xác nhất, bố trí cán bộ làm việc không kể ngày thứ 7, chủ nhật để sớm "làm sạch dữ liệu thuế".