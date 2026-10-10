Vụ bất ngờ nhận thông báo nợ thuế: Xin lỗi người dân

Liên quan đến vấn đề nhiều người dân trên địa bàn P.Hạc Thành (Thanh Hóa) thời gian qua phải vất vả đến Thuế cơ sở 1 (đơn vị thu thuế địa bàn P.Hạc Thành và các phường trung tâm tỉnh Thanh Hóa) để đối chiếu, làm rõ việc nhận được thông báo nợ thuế, phạt tiền chậm nộp dù đã đóng đầy đủ thuế, ngày 10.10, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Lê Hồng Phúc, Phó trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa, cho biết lỗi sai do ngành thuế và chính quyền địa phương (đơn vị nhận ủy nhiệm thu), nên cơ quan thuế đã có nhiều hình thức để xin lỗi người dân.

Ông Lê Hồng Phúc (người đứng), Phó trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa, thông tin về "sự cố" nhiều người dân đã nộp thuế nhưng vẫn nhận được thông báo nợ thuế và phạt tiền chậm nộp trong buổi họp báo quý 3 của UBND tỉnh Thanh Hóa, chiều 9.10 ẢNH: C.T.V

"Chúng tôi đã xin lỗi người dân bằng nhiều hình thức, bằng văn bản, tin nhắn hoặc xin lỗi trực tiếp. Cũng rất mong người dân thông cảm, đồng hành cùng ngành thuế để làm sạch dữ liệu, để sau đợt này người dân và cả cơ quan thuế sẽ thuận tiện hơn nhiều trong quá trình nộp, thu thuế đất phi nông nghiệp", ông Phúc cho hay.

Lý giải về nguyên nhân xảy ra tình trạng người dân đã nộp thuế nhưng vẫn nhận thông báo nợ thuế và tiền phạt chậm nộp, ông Phúc cho biết, năm 2025 về trước việc thu thuế đất phi nông nghiệp ủy nhiệm thu cho chính quyền xã, phường. Cơ quan thuế lập bộ thuế rồi giao lại cho xã, phường tổ chức thu. Khi thu xong thì thực hiện quyết toán với cơ quan thuế về số nộp, biên lai.

Tuy nhiên, sự phối hợp giữa chính quyền với ngành thuế trong quyết toán chưa đầy đủ, chưa kịp thời, hoặc không chính xác số liệu dẫn tới nhiều người dân bị nợ thuế ảo; hoặc có thể do cán bộ ủy nhiệm thu thực hiện chưa tròn chức trách, thu nhưng nộp không đủ, không rõ ràng.

Thời gian qua rất đông người dân phải đến Thuế cơ sở 1 Thanh Hóa để đối chiếu do bất ngờ nhận được thông báo nợ thuế ẢNH: MINH HẢI

"Lỗi là của ngành thuế và chính quyền địa phương", ông Phúc khẳng định và mong muốn người dân chia sẻ những khó khăn với ngành, một phần do nhân lực ít, có khu vực có 110.000 hộ phải nộp thuế phí nông nghiệp nhưng chỉ có 2 cán bộ thuế phụ trách, nên công việc rất nhiều, mất thời gian.

Trước đó, như Thanh Niên phản ánh, từ cuối tháng 9, rất nhiều người dân trên địa bàn P.Hạc Thành nhận được thông báo của Phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị (thuộc UBND P.Hạc Thành), thông báo về mã QR nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Sau khi nhận thông báo, rất nhiều người dân ngạc nhiên và bức xúc khi thông báo cho biết họ đang còn nợ thuế, bị phạt tiền chậm nộp, dù năm nào họ cũng nộp đầy đủ tiền thuế đất phi nông nghiệp mà họ sử dụng.